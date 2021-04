Anyaország :: 2021. április 28. 13:07 ::

Hamis alibivel próbálta segíteni emberöléssel gyanúsított barátját egy bűnöző Nógrád megyében

Hamis alibit szolgáltatott emberöléssel gyanúsított barátjának egy férfi Nógrád megyében, az ügyészség mindkettőjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője az MTI-vel szerdán.

Bóna Gyula közleményben ismertette: a két férfi évtizedek óta barátságban állt, 2018 októbere és decembere között cellatársak is voltak egy büntetés-végrehajtási intézetben.

A 67 éves férfit emberöléssel gyanúsították a hatóságok, ezért 51 éves barátjával elhatározták, hogy a gyilkosság idejére hamis alibit szolgáltat neki, majd a fiatalabb férfi két kihallgatás során is megpróbálta más személyre terelni az emberölés gyanúját. Közösen írt beadványukban azt állították, hogy a fiatalabb cellatárs az ügyre vonatkozó és a barátját mentő információkkal rendelkezik, majd az iratot a nyomozó hatóságnak és a gyanúsított ügyvédjének is elküldték. A fiatalabb férfi azt állította, hogy a 2002-es emberölés idején idősebb barátja az ő lakodalmán vett részt, a gyilkosságot pedig egy másik, általa ismert férfi követte el. Beszélt arról is, hogy az emberölés hátterében üzleti vita állt.

Hamar kiderült azonban, hogy a tanú a gyilkosság idején nem kötött házasságot, és lakodalmat sem tartott.

A főügyész közölte: a két férfi terhére igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények róhatók fel, ezért az ügyészség a vádiratában mindkettőjükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztésre tett indítványt.

Az ügyben első fokon a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.