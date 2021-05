Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 3. 13:30 ::

A hír, amire az egész ország várt: újra szabad a nyunyókázás

Újabb lazítást jelentett be hétfőn Müller Cecília. A tisztifőorvos szerint a járványügyi helyzetben beállt kedvező fordulat miatt a gyerekek ismét magukkal vihetik az óvodákba, bölcsődékbe az otthoni játékokat, nyunyókákat. Müller Cecília közölte, hogy most már semmi akadálya, hogy az alváshoz használt pelenkét vagy plüssállatot bevigyék, de arra kérte a szülőket, hogy rendszeresen fertőtlenítsék a játékokat, írja a 24.

A tisztifőorvos tavaly dobta be a köztudatba a nyunyókát, akkor még azzal a figyelmeztetéssel, hogy a járványban a játékok is veszélyesek lehetnek.

Müller Cecília az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján elmondta, hogy eddig 4 millió 73 ezren kapták meg az első, és 2 millió 77 ezren a második oltást, ami lehetővé tette, hogy a járványügyi adatok folyamatosan, „immáron tendenciózusan javuljanak”. Ugyanakkor továbbra is kér mindenkit, hogy regisztráljanak az oltásra, és ne hezitáljanak a második oltás felvételénél. A tartós és megfelelő szintű védelem kialakulásához mindkét dózis fontos.

A járvány nem zajlott le, a koronavírus itt van közöttünk, tegyünk védetté magunkat a legnagyobb számban! – buzdított Müller Cecília, aki azt is hozzátette, hogy bár a kórházi adatok javultak, a szennyvízmérések szerint a fertőzöttség csökkenése megállt. Az elmúlt heti adatok szerint inkább stagnálnak a számok, sőt Budapesten, Debrecenben és Szolnokon enyhe növekedést is mértek.

A tisztifőorvos elmondta, hogy kedden 334 400 Pfizer-vakcina érkezik az országba, amelynek egy része második körös oltásra szolgál majd. Ebből a szállítmányból kezdik meg a pedagógusok második oltását is.

Új dologként, és nagyon fontos bejelentésként konferálta fel Müller Cecília, hogy keddtől megnyílik a tajszám nélküli regisztráció lehetősége a Magyarországon élő külföldiek számára.

Újabb lépés, ezek a külföldi társaink itt élnek velünk együtt, és járványügyi szempontból ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a magyar állampolgárok – mondta a tisztifőorvos, aki szerint a vakcinabőség miatt számukra is biztosítani lehet az oltást. Hozzátette: május 10. után kezdődik a regisztrált 16-18 évesek oltása Pfizer-vakcinával. A Pfizer-BioNTech amerikai-német gyártó korábban az amerikai, nemrég pedig az európai gyógyszerügynökségnél kezdeményezte az oltóanyagának engedélyeztetését a 12-15 éves korosztály számára is. Az engedély megadása után további korosztályra terjesztik ki az oltást Magyarországon is.