Anyaország :: 2021. május 7. 09:07 ::

A Kúria a Mi Hazánknak adott igazat - lefoglalták a buzifelvonulás elől az Andrássy utat és több más közterületet

A Kúria a Mi Hazánk Mozgalomnak adott igazat - lefoglaltuk az LMBTQP-felvonulás elől az Andrássy utat és számos más közterületet, így Karácsony Gergely bánatában a szivárványos zászlaját félárbócra eresztheti, áll Novák Előd közleményében, alább a folytatás.



Hol fog most vonulni ez a szép moslékcsalád?

Bár a kormány által irányított rendőrség múlt héten a Mi Hazánk Mozgalom ellentüntetését tiltotta be, a Kúria szerint ez jogsértő volt, és az éjféli határidő után 3 másodperccel történt, első érvényes benyújtásként fogadtatták el az általam ügyfélkapun bejelentett gyűlést, így az Andrássy úton idén júliusban nem vonulhatnak a deviánsok, ahogy több más fontos közterületen sem. Amit a Fidesz-kormány 11 éve nem tud vagy nem akar, azt a Mi Hazánk idén megoldotta, köszönet érte dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédnek, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetőjének is.

Az ún. Budapest Pride heterofób szervezői múlt héten engem vádoltak hazugsággal, az Indexnek úgy nyilatkozva, hogy „a Novák Előd által vágyott jogvita egyszerűen nem létezik, nem foglaltak be előlünk semmit”. Az LMBTQP-propagandisták most azzal folytatják hazudozásukat, hogy szerintük a Kúria tegnap közzétett ítéletei alapján a magunkfajták akciója nem sikerült. Nos, valójában jogvita igenis volt, épp ezért került a Kúria elé a bejelentések ügye. Két nemzeti radikális aktivista azt sérelmezte, hogy az ők másfél perccel éjfél után tett bejelentéseit a rendőrség szerint megelőzte az LMBTQP-felvonulás, melyet a kijárási korlátozás ideje alatt, jogszabálysértő módon éjfélkor személyesen jelentettek be, a rendőrség szerint 1 perc alatt, ami életszerűtlen. A Kúria ezekben nem látott kivetnivalót, de az általam tett bejelentés rendőrségi megtiltását hatályon kívül helyezte. Nyilván nem lehet minden helyet minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív tér lefoglalása igenis komoly siker és jelzésérték: elég volt az LMBTQP-propagandából! Nem kérünk lezárások idején is szerte a világból ide szervezett aberráltakból!

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. Az évről évre ismétlődő eseményen számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, tehát a garázdaság definícióját kimeríti a felvonulás, ahogy a szabálysértési törvény 192. §-a szerinti közerkölcs megsértése és a Btk. 205. §-a szerinti szeméremsértés is megvalósul, ezekre a rendszeresen előforduló esetekre is hivatkozva kezdeményeztem az LMBTQP-felvonulás betiltását, de a kormányzat sajnos letérdelt a homoszexuális lobbi előtt.

Pedig dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén „a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent.” A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk Mozgalom, hogy legalább a divathomoszexuálisok számát csökkentsük.

A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk Mozgalom, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet - szögezi le a Mi Hazánk alelnöke.