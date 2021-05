Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 12. 14:14 ::

Müller: "a teraszok nyitása sem okozott többletfertőzéseket"

A terhesség 36. hete előtti időszakig a második védőoltást is megkaphatják a várandós kismamák az újabb nemzetközi és hazai szakmai tapasztalatok és vélemények alapján - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt mondta, az újabb eredmények és publikációk alapján, a Heim Pál Gyermekkórház kezdeményezésére, az infektológiai, valamint a szülészeti szakmai kollégium véleménye alapján módosították a várandósok és a szoptató kismamák koronavírus elleni védőoltásának ajánlását. Továbbra is érvényes, hogy az mRNS-alapú vakcinákat, vagyis a Pfizer és a Moderna oltóanyagát kaphatják meg a kismamák.



A terasznyitás miatt a ballib sajtó által várt koronapokalipszis még nem ért ide (fotó: Lukács Csaba / Magyar Hang)

A terhesség 12. hete után, vagyis a második trimeszter alatt kapják meg ezután is az első védőoltást, a változás az, hogy az oltóorvos és a szülész-nőgyógyász mérlegelése alapján a másodikat a várandósság 36. hetéig, vagyis a szülés előtti negyedik hétig szintén be lehet adni. Annak, aki a terhessége alatt csak az első adagot kapta meg, a szülést követő második héttől javasolt a második adag beadása - ismertette Müller Cecília.

Müller Cecília közölte: már 4,9 millióan regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra. A regisztráltak 80 százaléka, 4 391 794 ember megkapta legalább az első oltást, 2 559 041 embernek pedig már az oltás második adagját is beadták Magyarországon. A Janssen oltóanyagból egy adag is elegendő a kellő fokú immunitás kialakulásához.

Az oltóanyagok továbbra is folyamatosan érkeznek: szerdán 64 800 adag Moderna-, csütörtökön 67 200 AstraZeneca-vakcina várható. Az oltópontokon, a háziorvosi rendelőkben és az oltóbuszokon is "szaporán folyik a munka", hogy a regisztráltak minél előbb megkapják oltásukat.

A Magyar Honvédség oltóbuszai jelenleg borsodi kistelepüléseken végeznek szolgálatot. Mostanáig 9 megyében 81 településen, 18 ezer embert oltottak be. Müller Cecília megjegyezte, mivel a Janssen-vakcinából egy adag is elég, ezért a "praktikusság okán" ezzel oltanak a honvédségi oltóbuszokon.

A tisztifőorvos kiemelte: rendkívül fontos, hogy a lakosság továbbra is ütemezetten, minden lehetőséget megragadva, a lehető legszélesebb körben vegye fel a védőoltást. Előzetes regisztráció után továbbra is lehet időpontot foglalni, jelenleg Szputnyik, Sinopharm-, vagy AstraZeneca-vakcinára.

Kérdésre válaszolva közölte: aki valamiért nem tud megjelenni második oltásának időpontjában az oltóponton, hívja fel az oltópontot és jelezze. Így meg is tud beszélni egy másik időpontot, az ő időpontjára pedig behívhat mást az oltópont.

Müller Cecília elmondta: a regisztrált 16-18 évesek 90 százaléka már foglalt időpontot. Felhívta a figyelmet, hogy akik nem foglalnak időpontot szerdán, azok a fiatalkorúak nem tudják felvenni védőoltásukat a csütörtöktől jövő keddig tartó kampány során. Az oltásra érkező fiataloktól azt kérte: vigyék magukkal kinyomtatott igazolásukat az időpontfoglalásról; továbbá a kitöltött, általuk és valamelyik szülőjük által is aláírt hozzájáruló nyilatkozatukat, valamint taj-kártyájukat és személyiigazolványukat.

Kitért arra is, hogy azok, akik május 18-ig nem töltik be 16. életévüket most nem tudják felvenni az oltást, de regisztrációjuk későbbi oltási lehetőségre érvényes lesz. A Magyarországon jelenleg elérhető oltóanyagok közül csak a Pfizer-vakcinával lehet oltani a 16-18 éves korosztályt - emlékeztetett.

Kérdésre válaszolva azt mondta: a 16-18 éves korosztály regisztrációja a mostani oltási kampánytól függetlenül folyamatos, a későbbiekben a lakosság számára megnyitott oltási lehetőségeket tudják igénybe venni.

Az országos tisztifőorvos kiemelte: a járványügyi adatok - elsősorban a védőoltások folyamatos beadása, valamint a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseknek köszönhetően - kedvezően alakulnak. A kórházban ápoltak száma 3 ezer alá csökkent. Jelenleg 2974 ember van kórházban, közülük 361-en vannak lélegeztetőpen.

Müller Cecília azt mondta: az elmúlt napon 905 új fertőzöttet regisztráltak és 96 jellemzően idős, krónikus betegségben szenvedő beteg hunyt el. Kiemelte: egyre csökken az aktív fertőzöttek, és egyre nő a gyógyultak száma.

Elmondta, hogy mivel az elmúlt időszakban "mozgás" volt tapasztalható a főváros és agglomerációjának szennyvízében mért koronavírus örökítőanyagának mennyiségében, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK) kérte: ezeken a helyeken gyakrabban végezzenek vizsgálatokat. Az NNK szerdai adatai alapján Budapesten és környékén is elkezdett csökkenni a koronavírus örökítőnyagának szennyvízben mért mennyisége - közölte Müller Cecília, aki szerint ez azt vetítheti előre, hogy nem várható emelkedés a fertőzöttek számában, azt is jelzi továbbá, hogy a teraszok nyitása sem okozott többletfertőzéseket.

Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy május 12. az ápolók nemzetközi napja. 1820-ban ezen a napon született az ápolóképzés kiemelkedő alakja: Florence Nightingale. Ő fogalmazta meg, hogy az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván: szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt és szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt - ismertette Müller Cecília.

Hozzátette: Magyarországon és a világon 1982 óta ünneplik az ápolók nemzetközi napját. A koronavírus-járvány kemény kihívás elé állította az ápolókat, akik példaértékű helytállásáukkal "minden elismerésünket és köszönetünket kivívták" - értékelt Müller Cecília, aki az ápolóknak az egy éve tartó járványügyi helyzetben való munkáját az 1848-49-es szabadságharc idején tevékenykedő Kossuth Zsuzsanna, az ország első főápolónője és munkatársaiéhoz hasonlította.

(MTI)