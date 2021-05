Anyaország :: 2021. május 12. 17:42 ::

Védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan légpuska-használat

Védett és fokozottan védett madarak ezreit veszélyezteti a szabálytalan légpuska-használat, az állatok a rendellenes fegyverhasználat mellett a nem megfelelően kihelyezett csapdáknak is áldozatául esnek - közölte a Madárkórház Alapítvány csütörtökön az MTI-vel.

Az elmúlt egy évben jelentősen megemelkedett a hortobágyi Madárkórházban azon esetek száma, amelyek hátterében lőtt sérülések vagy szabálytalanul kihelyezett csapdák állnak. Hetente mintegy tucat sérült állat érkezik az intézménybe a két probléma valamelyike miatt. A vadon élő állatok közül a sérülteknek csak töredéke kerül emberkézre, a hortobágyi Madárkórház becslései szerint országosan többezerre tehető a valós esetek száma - olvasható a közleményben.

Mint írják, szerdán majdnem egyszerre szállítottak be egy légpuskával meglőtt fehér gólyát (fokozottan védett faj, eszmei értéke 100 ezer forint) és egy szabálytalanul kihelyezett csapóvas által fogott barna rétihéját (védett, eszmei értéke 50 ezer forint). Előbbi valószínűleg fészkel, tojásai jelenleg árván maradtak. A lövedék a madár felkarcsontját roncsolta, gyógyulása több mint 2 hónapig is eltarthat. Utóbbinak a csapóvas majdnem letörte a lábfejét, az állat jelenleg is válságos állapotban van.

A szándékos és illegális mérgezések megelőzésének alternatív lehetősége a vadgazdálkodásban és természetvédelemben nem kívánatos, túlszaporodott szárnyas és szőrmés kártevők visszaszorítására az élve fogó csapdázás.

A nem megfelelő fegyverrel elejtett vagy megsebesített állatok orvvadászat, állatkínzás és védett állatfaj esetében természetkárosítás áldozatai, mely büntetőeljárást vonhat maga után. A Madárkórház, valamint a zöldhatóság ilyen esetekben megteszi a feljelentést - áll az összegzésben.