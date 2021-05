Anyaország :: 2021. május 13. 13:27 ::

Mi Hazánk: pofátlan nyomulás, hogy a Fidesz kis gömböcként kebelezi be az állami hivatalokat, függetlenül működő testületeket

Ahogy a közpénz alapítványokba történő kitolására is nemmel szavaztunk, határozottan ellenzi a Mi Hazánk, hogy újabb kiszervezés történjen, ráadásul az új hivatal elnökét kilenc évre leválthatatlanul nevezné ki a miniszterelnök.

Pofátlan nyomulás, amit a Fidesz újra és újra bemutat: kis gömböcként kebelezi be az állami hivatalokat, az elvileg függetlenül működő testületeket, és osztja szét a haveroknak a közpénzt. A multikhoz persze nem mer hozzányúlni még a járvány idején sem, hadd tömjék csak a zsebüket, jut is, marad is. Mármint nekik. Ennek a féktelen korrupciónak gátat kell szabni: ezért mondja a Mi Hazánk, hogy pártfüggetlen korrupcióellenes ügyészséget kell felállítani, akiknek csak az elszámoltatás lenne a feladatuk. Nem unatkoznának - írja közleményében a párt alelnöke.