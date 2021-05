A Kaliberinfo.hu úgy értesült, hogy a Taser X2 elekródkilövő sokkolót is rendszerbe állítja a magyar rendőrség, mivel több lőkiképzőnél is feltűntek ezek a kényszerítőeszközök.

Kérdésükre az ORFK megerősítette az értesülést:

Az amerikai Axon Inc. által gyártott Taser X2 egy kétlövetű elektródkilövő sokkoló, mely számos rendvédelmi szervnél van rendszerben a világon, köztük sok EU-s országban is. Az eszköz lehetővé teszi a hibázás esetén a második lövést, vagy 2 jó lövéssel akár két célpont egyidejű sokkolását is. Emellett kilövés nélkül, kontakt sokkolóként is alkalmazható.