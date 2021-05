Anyaország :: 2021. május 20. 09:54 ::

A fővárosi főügyész Washingtontól kért segítséget a Borkai-orgián készült felvételek ügyében

Egyenesen Washingtonból, az akkori Trump-kormányzat igazságügyi minisztériumától kért segítséget „Az Ördög ügyvédje” utáni nyomozáshoz a fővárosi főügyész. Ibolya Tibor tavaly januárban a rendőrséggel párhuzamosan külön is intézkedett azért, hogy olyan adatokat szerezzen az Egyesült Államokból, melyekkel azonosíthatják a 2019-es önkormányzati választási kampány meghatározó botrányának kirobbantóját, írja a 24.



Fotó: Marjai János/24.hu

Az Ördög ügyvédje álnév alatt egy máig ismeretlen szerző 2019. október 2-án, a kampány hajrájában jelentetett meg blogot, amellyel Borkai Zsoltot, Győr fideszes polgármesterét vette célba. A blog és a kapcsolódó Facebook-oldal egy adriai hajón rendezett orgia felvételeivel megtámogatva fogalmazott meg súlyos állításokat a politikusról és jó barátjáról, Rákosfalvy Zoltán ügyvédről. A magát szintén ügyvédként bemutató szerző a napokon át sorjázó bejegyzésekben több korrupciógyanús ügyet villantott fel, igazán nagy botrány azonban a 2018-as szexpartin készült felvételekből lett, melyek bemutatták a pénzes vállalkozókkal körülvett Borkai életvitelének eltitkolt részletét.

A fővárosi főügyész úgy kért az Egyesült Államoktól bűnügyi támogatást, hogy említést sem tett „Az Ördög ügyvédje” politikai szerepéről, sőt a Washingtonba küldött levélben Ibolya Tibor úgy fogalmazott:

Biztosítom önöket arról, hogy a kérelem tárgya nem politikai, illetve katonai bűncselekmény, és a kérelem nem függ össze politikai vagy katonai bűncselekménnyel.

Ez a kikötés azért fontos, mert az Egyesült Államok és Magyarország közötti együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a politikával összefüggő bűncselekmények esetében megtagadható a segítségnyújtás.

Ibolya Tibor levelében köztörvényes zsarolási ügy részeként kért jogsegélyt, és jogosulatlan adatkezelésként mutatta be a kormányoldalnak nyilvánvaló károkat okozó blog ügyét, de még Borkaival kapcsolatban sem jelezte, hogy politikusról van szó.

A hvg a napokban számos új részlettel kiegészítve, az érintettek vallomásai alapján mutatta be, hogy a politikus és barátja, a hajóutat szervező Rákosfalvy a felvételek megjelenésekor már jó ideje tudta, hogy videók és képek készültek a jachton. Rákosfalvy ki is fizetett tízmillió forintot a zsarolóknak, csakhogy a nyomozati iratanyagból kiderül, addigra ellenőrizhetetlenül sok példány körözött a felvételekből, amelyek közül néhány 2019 nyarán eljutott a Fidesz pártigazgatójához is. Kubatov Gábor ezért személyesen kereste meg Borkait, hogy rendezze el az ügyet. A hvg által ismertetett nyomozati anyagokból kiderül, hogy a kérdést Orbán Viktor miniszterelnökkel is megvitatták a fideszes vezetők.

Rákosfalvy a vallomásában egyébként maga is azt állította: meggyőződése, hogy az ismeretlen blogszerző a választás eredményét próbálta befolyásolni.

A 24.hu birtokába került levél szerint Ibolya Tibor főügyész azért fordult az amerikai igazságügyi minisztérium nemzetközi ügyekkel foglalkozó bűnügyi osztályához, hogy az szerezze be az Egyesült Államokban üzemeltetett WordPress-blog és a hozzá kapcsolódó Facebook-oldal adatait. A Facebook esetében sikerrel járt, az ő kérése nyomán adhatták ki azokat a hirdetési adatokat, amelyek alapján rendőrség áprilisban beidézte Czeglédy Csabát. A Demokratikus Koalíció politikusát azzal gyanúsították meg, hogy az ő bankszámlájáról fizették Az Ördög ügyvédje Facebook-oldal Győr-Moson-Sopron megye területére koncentrált hirdetéseit. Czeglédyt bűnsegédként elkövetett személyes és különleges személyes adattal visszaélés vétségével gyanúsítják.

A főügyész egyébként megírta az amerikai hatóságoknak, hogy a hirdetés, amelyhez a befizető azonosítását kérte, összesen 26 909 forintba került.

Czeglédy ugyanakkor a lapnak azt mondta, Ibolya valótlanul állította a jogsegélykérelemben, hogy a Borkai Zsoltot kompromittáló felvételek megjelentek a szóban forgó Facebook-oldalon.

A Fővárosi Főügyészség korábban azt közölte, hogy Svájc és az Egyesült Államok igazságügyi hatóságait keresték meg jogsegélykérelemmel, de azok tartalmáról az eljárás érdekeire hivatkozva nem adtak részletesebb tájékoztatást.

