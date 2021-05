Anyaország :: 2021. május 27. 11:02 ::

Nem költözik el Felcsútról a megfiatalodott Mészáros - a páncélszekrényt tartja majd a budai villában, és talán Várkonyit is

Interjút adott a Nemzeti Sportnak Mészáros Lőrinc, aki amellett, hogy Orbán Viktor gyerekkori barátja, valamint a csőstül érkező állami megrendelések jóvoltából az ország leggazdagabb embere, az idén a labdarúgó NB I-ben ezüstérmet szerző Puskás Akadémia elnöke is.



Fotó: pfla.hu/ifj. Döme László

Szöllősi György főleg az közpénzmilliárdokkal kitömött felcsúti csapat szárnyalásáról kérdezte Mészárost, aki arról is beszélt, miért nem tulajdonosa már az eszéki NK Osijek focicsapatnak. „Csíkszereda után már Eszék díszpolgára is vagyok, ami azért különösen nagy megtiszteltetés, pláne külföldiként, mert az elmúlt tizenkét évben egyáltalán nem adott ki a város ilyen címet. Az európai szövetség pénzügyi fair play szabályzata tiltja, hogy egyazon UEFA-sorozatban két klubban is tulajdonos, döntéshozó legyen valaki, ezért eladtuk a tulajdonrészünket, de főszponzorként és a stadionberuházás lebonyolítójaként, vagyis üzletileg is fontos nekünk az eszéki futball, és nekem személyesen érzelmileg is” – mondta a nagyvállalkozó, akinek egyik cége a futballklub kivételével a DVTK szakosztályait is működteti.

Az interjú végén került sor a nagyközönséget leginkább foglalkoztató kérdésre, nevezetesen, hogy elköltözik-e Felcsútról, hiszen számos beszámoló jelent már meg új, pazar budai otthonáról, melybe a hírek szerint új feleségével, Várkonyi Andreával költözik majd be, amint végeznek a Széchenyi-hegyi luxusingatlan felújításával.

„Nem fogalmaznék úgy, hogy elköltözöm, egyszerűen csak családi, praktikus okok miatt kétlaki életet alakítunk ki. Felcsúton nőttem fel, nem tudnék innen elszakadni, nagyon ragaszkodom ehhez a régióhoz érzelmileg, munkahelyi és családi okokból is. Azonban a mindennapok és a munkánk szükségessé tette egy budapesti bázis kialakítását is. Vagyis Felcsúton is sokat leszek továbbra is, nemcsak amikor meccs van. De akkor, ha csak tehetem, mindenképpen” – ígérte meg Mészáros Lőrinc a 24 szerint.

Korábban írtuk: