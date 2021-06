Anyaország, Koronavírus :: 2021. június 2. 18:32 ::

Tízmilliárdokat kerestek a fölösleges lélegeztetőgépek beszerzésén a kormányközeli cégek

Nagyon sok pénzt hozott a konyhára a koronavírus-járvány azoknak a cégeknek, amelyek a magyar kormány megbízásából lélegeztetőgépeket szereztek be az első hullám idején. Ezen cégek egy részének korábban semmi köze nem volt az orvosi berendezésekhez, található köztük főtevékenységként tanácsadással vagy optikai eszköz gyártásával foglalkozó vállalkozást is, melyek gyorsan rástartoltak a feladatra, és sokat is kerestek vele - írja a 24.

A lélegeztetőgépek beszerzésében élen járó tíz cég összesen 28,3 milliárd forint tiszta, adózás utáni nyereséget ért el tavaly, derül ki a céges beszámolókból. A tulajdonosok pedig ennek a nagy részét ki is szedik a vállalkozásból: kis híján 20 milliárd forint osztalék kivételéről döntöttek.

Pontosabban nem is a 10 legnagyobb vállalkozás hozott össze ennyi nyereséget, hanem csak hét az első tízből. Háromnak ugyanis nem ismerjük a számait, mert nem adták be a május 31-i törvényi határidőig a beszámolójukat. Erre volt lehetőségük, de kérvényezniük kellett, és egyedileg bírálta el igényüket a hatóság.

Így nem tudhatjuk, hogy a legtöbb, azaz több mint 1200 darab lélegeztetőgép beszerzésével megbízott cég, a TMT Technics Kft. hogyan muzsikált. A cégnek az egyik tulajdonosa Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke. A cég korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy tavaly megvette Kínától azt a maszkgyártó céget, amelyiket a sátoraljaújhelyi börtönben állítottak fel, és a beígért kapacitásának csak a töredékét gyártotta le Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő bejegyzése szerint. A rendőrség mindenesetre januárban közölte, hogy nem nyomoz a nem két fillérért vásárolt kínai maszkgyártó gépsor ügyében, aztán májusban mégis az derült ki, hogy hűtlen kezelés gyanúja merült fel.

Ugyancsak nem adta le a beszámolóját a 4. és a 6. legnagyobb megrendeléssel rendelkező cég, az Európa Ázsia Kereskedelmi és Befektetési Kft., valamint az OTT-One Nyrt. Utóbbinál nagy a zűr, nemrég derült ki, hogy a cég könyvvizsgálója csalás gyanúja miatt felmondott.

Az elérhető mérlegek alapján a legtöbb pénz a Fourcardinal Tanácsadó Kft. tulajdonosainak a markát ütötte. Az mfor.hu szúrta ki, hogy a 15,9 milliárd forintos adózott nyereség zömét, 15,4 milliárd forintot kivesznek a tulajdonosok. A fő tulajdonos Nagy Beatrix, ő a 2014-ben alapított Fourcardinal első ügyvezetőjének, Szegi Ildikónak a lánya. Szegi Ildikót a Válasz Online Rahói Zsuzsanna „egyik bejáratott civil kapcsolataként” említi, Rahói pedig Orbán Viktor főtanácsadója, aki a jelentősebb külföldi tárgyalásokon rendre ott ül a kormánydelegációban, írta a portál.

Milliárdos nagyságrendű osztalékot vesznek ki a tulajdonosok még a Pro Concept Tanácsadó Kft.-ből és a Medirex Zrt.-ből is.