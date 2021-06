Anyaország :: 2021. június 15. 10:08 ::

A buzipropagandista ellenzék őrjöngésétől volt hangos a Ház

A Párbeszéd, az LMP és a DK képviselője is azzal vádolta a kormányoldalt kedden napirend előtt az Országgyűlésben, hogy összemossa a pedofil bűncselekményeket a "mássággal", a homoszexualitással, ezért közölték, hogy frakcióik bojkottálják a parlamenti ülést, írja az MTI.

Párbeszéd: nem veszünk részt ebben a hitványságban!

Szabó Tímea (Párbeszéd) azt mondta: szerinte az elmúlt 11 évben sok gyalázatos pillanat volt, de a mai nap biztosan a "történelem sötét lapjaira kerül". Úgy vélte: a mai szavazás tökéletes összefoglalója lesz a Fidesz-KDNP kormányázásnak, mert az a lopásról, Magyarország kínai eladósításáról, az ellenzéki városok elleni bosszúról, a "magyar dolgozók rabszolgatartásáról" és a másokkal szembeni gyűlöletkeltésről szól.

Úgy vélte: a kormányoldal megpróbálja összemosni a pedofil bűncselekményeket a "mássággal", az emberek nemi identitásával, és gyűlöletet kelt "meleg honfitársaink ellen". Elvetemült, gonosz embereknek nevezte a kormányoldal képviselőit, és úgy fogalmazott: "nem a melegek veszélyesek a gyermekekre, hanem maguk". Közölte: a Párbeszéd "ebben a hitványságban" nem vesz részt, viszont a kormányváltás után megmutatja milyen egy "befogadó, elfogadó, szeretetre épülő társadalom, ahol mindenki azt szeret, akit akar". Hozzátette: az összes gyalázatos törvényt "eltörlik a föld színéről". Addig is szégyelljék magukat! - mondta.

Az elnöklő Jakab István figyelmeztette a képviselőt, miután a pulpitusra egy kínai zászló mintájú Fidesz-logós molinót lógatott fel. Jakab István azt is közölte, hogy a képviselővel szemben a házszabály alapján intézkednek majd.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint ez az akció is bizonyítja, hogy az ellenzéki pártok egymással feltűnési versenyben vannak, mert érdemi mondandójuk nincsen. Az államtitkár szerint a gyermekek védelme a pedofilellenes javaslat célja, amelynek értelmében szigorodik a Btk., emelkednek a büntetési tételek, és nem évülnek el a legsúlyosabb bűncselekmények. Ön melyiket nem támogatja? - fordult a Szabó Tímea felé. Hangsúlyozta: a gyermekek védelme az állam alaptörvényből fakadó kötelessége.

Kijelentette: ha az ellenzék továbbra is a provokációk politikáját folytatja, akkor a kormányoldal állni fogja a vitát. "Nem tudnak annyi gyűlöletet szórni ránk, hogy ne legyen erősebb a kötődésünk ahhoz a helyhez, ahová születtünk" - fogalmazott.

Az LMP bojkottálja a mai parlamenti ülést

Schmuck Erzsébet (LMP) azzal vádolta a kormányt, hogy a hatalom megtartásáért mindenre képes, és miközben "mesterfokra emelte" a magyarok kifosztását, többféle módon teszi tönkre a jövő nemzedék életét, gátlástalanul rombolja a természetes környezetet, valamint semmibe veszi az éghajlatvédelmet. Szerinte a kormány a fiatalokat lopja meg, adósítja el Paks 2-re, a Budapest-Belgrád vasútvonalra és a Fudan egyetemre felvett hitellel. A pedofilellenes törvénycsomagról szólva kijelentette: az LMP egyetért a pedofilok elleni szigorral, de azzal nem, hogy a kormányoldal tudatosan összemossa a homoszexualitást a pedofil bűncselekményekkel. Ezzel embereket aláznak meg, bélyegeznek meg, emberi életeket tehetnek tönkre - mondta. Közölte: az LMP ezért bojkottálja a mai ülést.

Schanda Tamás, az ITM államtitkára azt mondta: a "nemzeti-polgári" oldalnak fontos a közös környezeti örökség megvédése, az LMP ugyanakkor szerinte hiteltelen ebben az ügyben, mert bár zöld pártként definiálja magát, mégsem támogatta a kormány környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseit, hanem "beállt a baloldali kórusba tisztán politikai megfontolásból". Bírálta a budapesti városvezetést is, amiért a fővárosban "beton beton hátán van" és még a "szimbolikus erejű lánchídi körfogalom" virágágyását is felöntötték betonnal. Biciklisávokat festenek fel oda, ahol nincsenek biciklisek, ezzel óriási dugókat okoznak, elviselhetetlenné téve a budapestiek életét - mondta.

DK: ez a szégyen napja!

Varju László (DK) úgy fogalmazott: "világos, hogy a nép a hatalmát elvesztette, ez nem demokrácia, hanem állampárti önkényuralom, ez nem a parlament, nem az ország háza, a mai nem egy parlamenti nap, hanem a szégyen napja". Hangsúlyozta: egyetlen ellenzéki párt sem vitatta, hogy szükség van a pedofilok elleni törvénycsomagra, bár elgondolkodtató volt, hogy azt éppen "a pedofilok pártja", a Kaleta Gábort titokban hazamenekítő Fidesz nyújtotta be. Azonban szerinte kiderült, hogy a kormányoldalnak nincs bajuk a pedofilokkal, hanem gyorsan csináltak egy parlamenti vitára alkalmatlan, "homofób és melegellenes" törvényt, "összemosva a pedofil bűnözőket számos szexuális kisebbséggel".

Úgy értékelt: "a 133 legbátrabb gombnyomó ma 133-szor árulja el a hazát". Jelezte: a DK ebben a gyalázatban nem kíván részt venni, nemet mond a gyűlöletkelésre és a "közvagyon pánikszerű fideszes szétlopására" is. Azt ígérte: 2022 után Dobrev Klára vezetésével megmutatják milyen egy szabad és demokratikus Magyarország.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára úgy reagált: ma a költségvetésről is szavaznak, ami a gazdaság újraindításáról szól, ezért ebből egyetlen képviselőnek sem kellene kivonnia magát. Hozzátette: döntenek a bértámogatás és a hitelmoratórium meghosszabbításáról, az orvosok soha nem látott béremelésének pénzügyi alapjáról is, így szomorú, hogy a DK ezt sem tartja fontosnak. Emellett - folytatta - visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, ami ezek szerint szintén nem fontos a baloldalnak. Amikor elvették a 13. havi nyugdíjat, akkor Varju László is itt volt, nyomta a gombot lelkes katona módjára - jegyezte meg. Úgy vélte: az ellenzék "patyomkin szövetsége" Gyurcsány Ferenc 2022-es visszatérését készíti elő a hatalomba, de az emberek ezt nem fogják hagyni.

Az MSZP is bojkottálja a szavazást, mert gyűlölködés

Harangozó Tamás (MSZP) bejelentette, hogy több más ellenzéki párt mellett ők is bojkottálják a szavazást, mert a kormánypártok azt adják, ami politikájuk a lényege a "cinizmus, gazemberség, gyűlölködés, államilag irányított korrupció".