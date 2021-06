Anyaország :: 2021. június 17. 14:08 ::

Mi Hazánk: tüzet próbál oltani a minisztérium, avagy a rendvédelmi dolgozóknak beígért illetmény és ami mögötte van

A Mi Hazánk Mozgalom üdvözli a miniszterelnök múlt heti bejelentését, hogy 2022. év elején hat havi illetményt kívánnak adni a rendvédelmi dolgozóknak, de nézzük meg, mi is van ennek a döntésnek a hátterében. Sajnos az elmúlt évek hibás és meg nem hozott kormányzati döntéseinek eredményeként az egész rendvédelmi szféra óriási létszámhiánnyal küzd és rendkívül nagy az elvándorlás is. Ugyan, ezt a tényt a Belügyminisztérium folyamatosan cáfolja, de a számadatokból világosan kiolvasható. Áprilisban a rendvédelmi szakszervezetek készítettek egy felmérést a rendvédelmi dolgozók között, amelynek egyik kérdése döbbenetes adatot produkált. A válaszadók 70.3%-a tervezi a leszerelését a testületből anyagi és morális problémák miatt.

Még belegondolni is borzasztó, hogy ha ennek az adatnak csak az egyharmada valóban bekövetkezik, akkor mi lesz. Ki fog tüzet oltani, ki fogja a börtönökben a bűnözőket őrizni, ki fogja fenntartani a közrendet? Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor megtiltották a rendvédelmi dolgozóknak (is), hogy leszereljenek. Arról mindenki hallott történeteket, hogy próbálták ezt a tiltást „kijátszani” egyes kollégák. Volt, aki be akart lépni valamelyik pártba, de olyan is volt, hogy szabálysértés elkövetésével - például bolti lopással - akarta elérni, hogy kizárják a szervezetből.

A múlt heti bejelentés előtt már köztudott volt, hogy ez a tiltás 2021. június 15-én feloldásra kerül. Nagyon sokan várták már ezt, innentől kezdve újra le lehet szerelni és sokan le is fognak. Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy innentől kezdve megértsük, miért is tette meg ezt a bejelentést a feloldás előtt közvetlenül Orbán Viktor. Valahogy ki kell húzni a választásokig, de ez nem jó irány. Nem tüzet kell oltani, hanem valódi, jelentős béremelésre van szükség. Tarthatatlan, hogy egy kezdő rendőr, tűzoltó, büntetésvédelmi dolgozó bére éppen csak hogy eléri a szakmunkás minimálbért. Felháborító, hogy 2021-ben ezen szféra munkavállalói semmilyen béremelésben nem részesültek.

A Mi Hazánk Mozgalom felszólítja a magyar kormányt, hogy sürgősen rendezze a rendvédelmi dolgozók bérét. Azonnali, minimum 50%-os béremelésre van szükség! - írja közleményében Vidó Attila, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének rendvédelmi szakpolitikusa, országgyűlési képviselőjelölt.