Az adóemelés méreg - mondta a miniszterelnök, aki az EU legmagasabb áfakulcsát vezette be

Az adóemelés a magyar gazdaság számára méreg - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el kívülről ráerőltetett adószabályokat. A mostani gazdasági növekedés, az előttünk álló siker kiindulópontja az az adórendszer, amely Magyarországot versenyképessé teszi; a rendszer megváltoztatása, az adóemelés életszínvonal-csökkenést eredményezne - fejtette ki.

A kormányfő leszögezte, most nem a tartalékolás, hanem a helyreállítás időszaka jön.

A következő évet az ország és a családok "visszaerősítésére" kell használni - jelentette ki. Most nem tartalékolni kell, hanem oda kell adni a 13. havi nyugdíj következő heti részét, most kell bevezetni a fiatalok adómentességét, és - ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot - visszaadni a befizetett adót - mondta.

Frissítés: "van potenciálisan hárommillió beteg emberünk"

A részletesebb MTI-összefoglaló:

A vírussal szemben egyedül az oltás jelent védelmet, aki beoltatja magát, védett, aki nem, potenciális beteg - jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő azt mondta, Magyarországnak az oltások tekintetében másfél, két hónapnyi előnye van az Európai Unió összes többi országával szemben, "mert hamarabb szereztünk vakcinát, és gyorsabban oltottunk". Hozzátette: az élet újraindításában is az elsők között vagyunk.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, nagyon aggasztja azonban, hogy van hárommillió ember, aki nem oltatta be magát. Aki nincs beoltva, azt meg fogja találni a vírus, "van potenciálisan hárommillió beteg emberünk" - hangsúlyozta Orbán Viktor, és arra kért mindenkit, "ne üljön föl a szép nyári hangulatnak" "meg a szép adatoknak", aki nem oltotta be magát, az regisztráljon és oltassa be magát.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet: aki be van oltva, az mostani tudásunk szerint az eddigi vírusvariánsokkal szemben is védett. A szakemberek egyelőre nem jelzik előre azt, hogy horizonton lenne olyan variáns, amellyel szemben az eddig alkalmazott oltások ne védenének - mondta. Orbán Viktor az oltás felvételére buzdított a mutációk miatt, és arra kért mindenkit: "béküljünk meg azzal a gondolattal, hogy a vírussal szemben egyedül az oltás jelent védelmet."

"Melegezés" buzi terminológiával



A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy "melegellenes"-e a parlamentben kedden megszavazott, pedofilokkal kapcsolatos törvény, úgy reagált: először is legyenek annyiban megengedők, hogy ebben leginkább a melegek véleménye számít. "Nekünk nem tűnik annak. Valamilyen okból nekik annak tűnik" - tette hozzá. Szerinte a "melegeknek" érdemes elolvasniuk a törvényt, és ha ezt megteszik, akkor az első dolog, ami feltűnik majd nekik, hogy a 18 év fölöttiekre nem vonatkozik, hanem a gyermekeink védelméről szól. Megjegyezte: nem is akarnak olyan hasonló jogszabályt elfogadni, amely a 18 év felettiekre vonatkozik.

Szerinte, ha a "meleg közösség tagjai" továbbolvassák a törvényt, akkor azt is látni fogják, hogy a kiindulópontja az: a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülőkre tartozik, és ezt semmilyen intézmény nem veheti el.

"Az nem fordulhat elő Magyarországon, hogy egy szülő egyszer csak azzal szembesül, hogy neki van egy elgondolása a saját gyermeke helyes szexuális neveléséről, és egyszer csak azt tapasztalja, hogy az iskolában valami mást mondanak a gyereknek, vagy más történik. Mert ez a gyerek a szülőé, nem az iskoláé, nem az államé" - hangsúlyozta. Úgy folytatta: az államnak ugyan van gyermekvédelmi kötelezettsége, de a gyerek "mégis az apjáé és az anyjáé", tehát ők döntenek a neveléséről.

Szerinte ezen az alapon áll a törvény, amely azt mondja, hogy meg kell teremteni a lehetőséget, hogy valóban a szülő dönthessen ezekről a kérdésekről, illetve az iskolai szexuális nevelésnek a korlátait nagyon világosan fel kell állítani, a szülő jogait garantálni kell, és meg kell védeni a kiskorú gyermekeket attól, hogy olyan tartalmak legyenek elérhetők a számukra bármilyen felületen, amelyek egyébként ellentétesek azzal a nevelési elgondolással, amely szerint a szüleik őket nevelik.

A kormányfő kérdésre válaszolva azt mondta: Brüsszel szerinte nem talál majd olyan szempontot, amely alapján kötelezettségszegési eljárást indíthat az ügyben.

"Az előttünk álló siker kiindulópontja az adórendszer"

Orbán Viktor - gazdasági kérdésekre áttérve - az európai uniós minimumadó tervét úgy értékelte: Magyarország nemzeti érdeke, hogy ne fogadjon el kívülről ráerőltetett adószabályokat. A mostani gazdasági növekedés, az előttünk álló siker kiindulópontja az az adórendszer, amely Magyarországot versenyképessé teszi; a rendszer megváltoztatása, az adóemelés életszínvonal-csökkenést eredményezne - fejtette ki. Az adóemelés a magyar gazdaság számára méreg - hangsúlyozta.

A kormányfő leszögezte, most nem a tartalékolás, hanem a helyreállítás időszaka jön.

A következő évet az ország és a családok "visszaerősítésére" kell használni - jelentette ki. Most nem tartalékolni kell, hanem oda kell adni a 13. havi nyugdíj következő heti részét, most kell bevezetni a fiatalok adómentességét, és - ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot - visszaadni a befizetett adót, illetve meg kell megállapodni a vállalkozókkal a 200 ezer forintos minimálbér feltételeiről.

Hozzátette: az államadósságnak eközben vissza kell térnie a csökkenő pályára, de nem most van itt a radikális csökkentés időszaka.

Vizsgálják a katonai részvétel lehetőségét Maliban is

A migrációval kapcsolatban jelezte: a jövő heti miniszterelnöki EU-s csúcson is téma lesz, mert óriási mértékben megnőtt a migrációs nyomás, és újra előkerült az a terv, hogy vegyék át a tagállamok a déliek által beengedett migránsokat.

Kijelentette: Magyarország ezt eddig is "sziklaszilárdan" ellenezte, mert a migrációt rossz dolognak tartja. A kormányfő szerint Magyarországnak négy migrációs védvonala van: keleti irányban Afganisztánban, déli irányban Malinál, a második védvonal a Földközi-tenger, illetve Törökország, a harmadik Szerbia déli határai, a negyedik pedig a szerb-magyar határ.

Úgy értékelt: Magyarország nem csak egy közös NATO akcióban vállalt szerepet Afganisztánban, hanem ezzel a saját érdekeit is védte.

Jelezte azt is: folyamatosan vizsgálják a katonai részvétel lehetőségét Maliban is. "Ott mi nem kalandozunk, nem illetéktelenül tűnünk föl a világ távoli pontjain, hanem a magyar nemzeti érdekeket védjük, különösképpen a migráció nézőpontjából érthető módon" - fogalmazott.