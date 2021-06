Anyaország :: 2021. június 21. 21:38 ::

Matolcsy: hiba volt elfogadni a jövő évi költségvetést

A jegybankelnök erős kritikákat fogalmazott meg a Magyar Nemzetben megjelent hétfői írásában: a 2022-es költségvetés múlt heti elfogadását hibás döntésnek tartja, mert az jelentős kockázatokat épít be a gazdaság működésébe, írja az Index.

Az Országgyűlés múlt héten fogadta el a jövő évi költségvetést és annak az 5,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányra vonatkozó előirányzatát.

"A döntést hibásnak tartom, mert feleslegesen épít be jelentős kockázatokat a magyar gazdaság működésébe" – szúrt oda a kormánynak és legfőképp a törvényjavaslatot jegyző Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzetben megjelent hétfői írásában. Majd úgy folytatta, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetése ezért elindítja a költségvetési egyensúly helyreállításáért vívott negyedik hadjáratát annak érdekében, hogy minél előbb három százalék közelébe csökkentsék a jövő évi államháztartási hiány célszámát.

A jegybankelnök írása szerint ez már a negyedik „hadjárat” lesz. Fel is sorolta a korábbiakat, mint írja:

az első hadjáratban – 2010 és 2012 között – hét százalék közeléből három százalék alá csökkentették a hiányt, ráadásul 18 hónap alatt, ami szerinte „gazdaságtörténeti bravúrnak számított”, és „ez alapozta meg az évtized sikereit”;

a második hadjáratban – 2013–2019 között – átalakították a jegybank működését, ami lehetővé tette 2013-ban a növekedési fordulatot;

a harmadik hadjáratban – elsősorban az MNB mérlegének bővülésével – sikeresen védték ki a 2020/2021-es összetett válság hatásait.

Matolcsy szerint „az első két sikeres hadjárat nélkül Magyarország nem lett volna képes a hatékony válságkezelésre”. A negyedik hadjárat célja pedig az a jegybankelnök szerint, hogy az előző három hadjárat sikeres receptjeire alapozva már 2022-ben helyreállítsák a három százalék körüli költségvetési hiányt, és ezzel elérjék az államadósság-ráta erőteljes csökkentését.

Az MNB első emberének érvei is vannak, amelyeket kendőzetlen őszinteséggel osztott meg a kormánypárti lap olvasóival:

a 2022-es költségvetés kiindulópontjai hibásak, ezért ezekre nem épülhetett jó büdzsé.

A jegybankelnök ezután kifejti, hogy a 2022-es költségvetés eleve nem lehet az újraindítás költségvetése, mert a magyar gazdaság már újraindul(t) ebben az évben. Szerinte a magyar gazdaságot 2022-ben már nem kell magas költségvetési deficittel újraindítani, ehelyett lehetséges és szükséges a korábbi egyensúlyi pályára való visszatérés.

Az inflációra kéne figyelni



Szerinte újraindítás helyett az inflációra fókuszáló költségvetésre lenne szükség. „A 2008-as válság után hat és fél év kellett a korábbi GDP-szint helyreállításához, most ez másfél éven belül megtörténik. Ez a változás inflációs kiugrásokat hoz magával, mert a kényszerűen felhalmozott kereslet nem találkozik azonnal azonos mennyiségű és szerkezetű kínálattal a belső piacon. Ebből lesz a kiugró infláció. Miután ez más országokban is így lesz, az importált infláció szintén megugrik” – írja az MNB elnöke.

Cikke szerint tovább fűti az inflációt a költségvetés 5,9 százalékos GDP-arányos hiányából következő többletkereslet, amely a kiugrásokat tartósan magas inflációs pályára terelheti.

A 2022-es költségvetés tehát inflációt gerjeszt az egyensúlyi pályára való visszaállás inflációt mérséklő hatása helyett – írja Matolcsy.

Úgy véli, hogy hibás az EU-s felmentésre építeni a hiányt – ugyanis az Európai Unió még 2022-ben is felmenti a tagállamokat a három százalék alatti hiány kötelezettsége alól. Megjegyzi azt is, hogy a magyar gazdaság a V4-csoporton belül a legmagasabb adósságrátával rendelkezik, miközben a legmagasabb költségvetési hiányt tervezi 2022-re – ami egyben az EU harmadik legnagyobb hiánya is lenne.

Pénzügyi támadástól tart az MNB elnöke



Matolcsy György szerint a kockázatot a pénzpiacok jelentik, nem az EU. „Ha a pénzpiacok a két számjegyű GDP-növekedéssel járó idei második negyedéves újraindítás után úgy ítélik meg, hogy a változatlan törlesztési moratórium, az elfogadott 2022-es költségvetés, a tartósan kiugró infláció és a legnagyobb negatív reálkamatok együttesen fenntarthatatlan gazdaságpolitikát jelentenek, akkor erőteljes pénzügyi támadás érheti Magyarországot” – írtja a jegybankelnök.

Szerinte ezt a pénzügyi támadást a moratórium célzott átalakítása (csak a valóban rászorulók folytathatják) és a jövő évi költségvetés módosítása védheti ki – előbbiről számtalanszor mondott már véleményt az MNB, legutóbb épp ma adtak ki egy közleményt erről.

Végezetül az állami beruházási politikának is odaszúrt egyet, ugyanis – mint írja – a jövő évi költségvetés 5,9 százalékos hiánya mögött az állami beruházások a GDP 7,1 százalékos mértékére tervezett költségei állnak. Szerinte ha ezt az összeget megfeleznék, akkor azonnal lehetővé válna már 2022-ben az egyensúlyi pályára való visszatérés. Hozzátette, hogy az EU-ban az állami beruházások fedezetének átlagos aránya a GDP 3-3,5 százaléka közelében van, ráadásul a tervezett állami beruházások jelentős része el sem indul jövőre, ezért felesleges megterhelni velük a költségvetést.

Matolcsy nem először ment neki a PM-nek



A jegybankelnök és a pénzügyminiszter számos kérdésben képviselt már más álláspontot az elmúlt években – finoman fogalmazva. Legutóbb egy közel két héttel ezelőtti konferencián érződött az ellentét Matolcsy György és Varga Mihály között, ekkor ráadásul egymást követve szólaltak fel. Matolcsy akkor is a jövő évi magas hiánycélt bírálta.

A dolog azért is érdekes, mert a Fidesz regnálása alatt nem szoktak a csúcsvezetők egymásnak üzengetni, nyilvánosan kritikákat megfogalmazni.

Varga Mihály egy nappal korábban, vasárnap beszélt egy rádióinterjúban, ahol elmondta, hogy „a jövő évi költségvetés leghangsúlyosabb eleme a gazdaság-újraindítási akcióterv, amely lehetővé teszi, hogy mindenki talpra tudjon állni, akit a koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozott”.