Anyaország, Videók :: 2021. június 28. 16:26 ::

Több tucat rendőr vigyáz Karácsony szivárványos zászlajára, éjjel-nappal őrzik

A budapesti dugók és a hajléktalanok fokozódó garázdálkodásának kezelése helyett a főpolgármesteri hivatalra egy egész hónapra kitűzött szivárványos zászlót védelmezi a rendőrség, így biztosítva az LMBTQHIV+ propaganda gyermekek számára is történő közszemlére tételét - hívta fel a figyelmet ma a városháza előtti sajtótájékoztatóján Novák Előd, alább a közleménye.

A bíróság szerint a szivárványos zászló kidobása nem lopás, a tavalyi esetem jogerős ítélete szerint velem szemben „büntetés kiszabása szükségtelen”, hazugság tehát, amikor ezzel vádol Karácsony Gergely és Barabás Richárd. A törvényes rend helyreállítása érdekében a budapesti Városházáról tavaly nyáron egy 15 méteres tűzoltólétráról távolítottam el a családellenes jelképet.

Az LMBTQP-rongy ügyében lopással gyanúsított engem a rendőrség, de a jogerős bírósági végzés szerint a kukába helyezés is igazolja, hogy nincs szó erről, pusztán egy spárga elvágása minősült rongálásnak, amiért csak figyelmeztetést kaptam. A bíróság indokolása szerint figyelembe vette, hogy „a Mi Hazánk Mozgalom alelnökeként lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a szivárvány színű zászlót a helyéről eltávolítsa.” Ezt minden normalitáspárti aktivista tekintse bátorításnak! Bár kitüntetés ilyesmiért csak a jövő évi választások után, a Mi Hazánk megkerülhetetlen erővé válása esetén várható, ahogy jogszabályi változtatás is annak érdekében, hogy a rendőrség végre fellépjen az LMBTQP-propagandazászló kitűzéseivel szemben, mely addig sajnos továbbra is hatással lehet kiskorúakra is, tehát a Fidesz állításával szemben korántsem ment el a falig.

Ahogy a tavalyi zászlóeltávolítási akcióink, úgy Dúró Dóra könyvdarálása sem maga a megoldás, hanem figyelemfelhívás volt, méghozzá eredménnyel, hiszen néhány korábban lesöpört javaslatunk jogszabályba ültetése megtörtént végre, bár nem elégséges, ezért tiltanánk meg konkrétan a szivárványos zászlók kitűzését is közintézményekre.

Újabb követelésünkhöz reményt és erőt ad két idei sikerünk: a Fidesz rávezetése a pedofilok és homoszexuális propaganda elleni javaslatunk elsajátítására, melyet két éve még leszavaztak, valamint a Mi Hazánk nyílt győzelme az LMBTQP-felvonulás szervezőivel szemben. A BRFK ugyanis idén kitiltani kényszerült az ún. Pride-ot a felvonulásaik történetének legszimbolikusabb helyeiről a Mi Hazánk korábbi bejelentése és a Kúrián sikerrel járt jogorvoslata miatt, így a Szivárvány Misszió Alapítvány által bejelentett Andrássy út - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák tér útvonalon nem vonulhatnak az LMBTQP-propagandisták. Karácsony Gergely bánatában az éjjel-nappal őrzött szivárványos zászlaját félárbocra eresztheti.

Amit a Fidesz-kormány 11 éve nem tud vagy nem akar, azt mi idén megoldottuk, köszönet érte dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédnek, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetőjének is. Nyilván nem lehet minden helyet minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív közterület lefoglalása igenis komoly siker és jelzésérték: elég volt az LMBTQP-propagandából! Nem kérünk lezárások idején is szerte a világból ide szervezett aberráltakból, akik számíthatnak még további meglepetésekre a magyar ellenállás sok éve megedződött szervezeteitől és tagjaitól a következő napokban-hetekben is.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk - szögezi le a Mi Hazánk alelnöke.