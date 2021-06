Anyaország :: 2021. június 29. 14:07 ::

Kunhalmi fel akart vágni azzal, hogy a DK-ból is mennek át az MSZP-be, de úgy járt, mint korábban a fasiszta ajtóval

Két héten belül az MSZP két korábbi meghatározó politikusát is kizárták a pártból - Molnár Gyula és Szakács László is DK-s támogatással indul az előválasztáson. Ezzel kapcsolatban Kunhalmi Ágnes azt mondta, ő is tud olyan jelöltről, aki a DK-ből éppen az MSZP-be kíván ülni.

Az MSZP társelnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában úgy reagált, hogy „ahányan mennek, annyian jönnek”. Hangsúlyozta, társelnökként ő nem veri nagydobra, hogy Komárom-Esztergom megyében Nemes Andrea a DK-ból jött át az MSZP-be, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvárda térségében szintén van egy jelöltjük, aki pár hete még DK-s volt, most az MSZP frakcióba kíván ülni.

„Nekünk, szocialistáknak és a Párbeszédnek, Karácsony Gergellyel az élén, az a fontos, hogy le tudjuk-e győzni 2022-ben a kormányt” – jelentette ki az MSZP társelnöke.

Kunhalmi szerint Molnár Gyula maga döntött így, „heteken át ingadozott, nagyon kellett neki a DK-logó”.

Kunhalmi Ágnes nyilatkozatára reagált Bulitka András, a DK Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as számú választókerületének jelöltje. Közleményében azt írta:

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt állította, hogy a DK kisvárdai előválasztási képviselőjelöltje elhagyta a DK-t és az MSZP jelöltjeként indul az előválasztáson. Kunhalmi Ágnest minden bizonnyal félretájékoztatták, mert mindebből semmi sem igaz.

„Nem tudom, mire gondolhatott a társelnök asszony, amikor ezt nyilatkozta, mert én továbbra is a DK jelöltjeként indulok az előválasztáson, nagyon meglepődtem azon, hogy átigazolnék MSZP-be, ilyesmi soha meg sem fordult a fejemben. A DK jelöltségét elfogadtam, azt fenntartom, attól visszalépni nem fogok. Helyi pletykákból hallottuk, hogy egy volt DK-párttag - akinek tagsági jogviszonya tetemes tagdíjtartozása miatt szűnt meg - más pártoknál kilincsel előválasztási támogatásért, lehet, hogy őrá gondolt az MSZP társelnöke. De az illető soha nem volt a DK jelöltje, így attól nem is léphetett vissza. Az előválasztás tisztességes lebonyolítása valamennyi résztvevő párt közös érdeke. Minden félrevezető információ az előválasztás és így a kormányváltás sikerét kockáztatja” – szögezte le a DK jelöltje.

(atv nyomán)