2021. július 1. 08:42

Júliustól már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz

Július 1-jétől már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz - közölték a koronavirus.gov.hu-n csütörtökön.

Miután Magyarország elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezeti az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető - tartalmazza a közlemény.

Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást - teszik hozzá.

(MTI)