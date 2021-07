Anyaország :: 2021. július 12. 18:21 ::

Czeglédy tovább tagad

Tagadta Czeglédy Csaba az általa irányított Human Operator Zrt. ellen megfogalmazott vádakat a Kecskeméti Törvényszéken hétfőn.

A jelenleg ügyvédiiroda-vezetőként, valamint szombathelyi önkormányzati képviselőként és bizottsági elnökként is dolgozó elsőrendű vádlott és társai ellen költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség 2019. februárban a Szegedi Törvényszéken.

Czeglédy Csaba kijelentette, hogy a kezdetben kft.-ként, majd zrt.-ként működő Human Operator legális vállalkozás volt, átlátható működéssel. Tevékenysége egyrészt arra irányult, hogy munkaerőt szolgáltasson vállalatoknak, másrészt a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozva megkapják járandóságukat - tette hozzá.

A Human Operator ügyvezetői posztját 2010-ig látta el, majd miután a vállalkozás társasági formát váltott, az igazgatóság elnöke lett. A testület kezdetben öt, majd hat tulajdonosból állt, akik ugyan eltérő módon, de mindannyian részt vettek a működési folyamatokban és döntéshozatalban, illetve mindenről értesültek - tette hozzá.

A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése és a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A Human Operator Zrt. két generál alvállalkozó közbeiktatásával - amelyek teljesítési segédként nyolc iskolaszövetkezetet vontak be - jelentős létszámú munkaerőt közvetített Magyarországon működő cégeknek. A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem, vagy csak részben vallották be, és elmulasztották befizetni. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A Surányiné Pólik Edina vezette tanács előtt zajló tárgyaláson a politikus-jogász azt mondta: a Human Operator munkaerőt is kölcsönzött, alkalmi munkavállalókat és munkaerőt közvetített, illetve "fejvadászattal" is foglalkozott. Legálisan működő gazdasági társaságként nem lehetett bűnszervezet is egyben - mondta Czeglédy Csaba.

Emlékeztetett, 2006 őszétől 2010 őszéig Szombathely alpolgármestereként tevékenykedett, a választások elvesztését követően azonban ügyvédi pályára lépett, mivel közben befejezte jogi tanulmányait. Ez a tevékenység az önkormányzati képviselőséggel nem összeférhetetlen, de a Human Operator Kft. ügyvezetői posztjával igen, ezért is váltottak társasági formát - közölte.

A zrt.-vé alakulást az is motiválta, hogy Magyarországon komolyabb piaci szereplőnek számít egy vállalkozás, ha "szintet lép" - tette hozzá Czeglédy Csaba. Ezt követően vonták be generál alvállalkozóként a Pannon Humán Szerviz Kft.-t, amely nem a Human Operator "alárendeltjeként" működött, mivel két önállóan tevékenykedő gazdasági társaság együttműködéséről volt szó.

Czeglédy Csaba elmondta: az átadás-átvétel néhány hónapot vett igénybe, de a vállalkozás bevonása sok terhet levett a válláról az operatív feladatok és irányítás szempontjából.

A Szegedi Törvényszék két tanácsa korábban húsz vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, közülük hét - a bűnösségét beismerő és az ügyészséggel egyezséget kötő - vádlott ügyében jogerős döntést is hozott. A bíróság a vádlottakra másfél és három év három hónap közötti börtönbüntetést szabott ki úgy, hogy hárman nem bocsáthatók feltételes szabadságra.

Az ügy elsőrendű vádlottja szerint felmerül a kérdés, hogy jogszerű volt-e az a jogtechnikai eljárás, amely szerint az egyezséget kötő vádlottak ügyét elkülönítették a többiekétől, holott ezt számuk vagy egyéb ok nem indokolta. Ráadásul az egyezséget kötő vádlottakat részletesen nem is hallgatták ki - tette hozzá.

Tavaly januárban a Szegedi Törvényszék valamennyi büntető ügyszakos bírája elfogultságot jelentett be, ezért a Szegedi Ítélőtábla az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki. Az ügy következő tárgyalását - Czeglédy Csaba kihallgatásának folytatásával - július 13-án tartják.

