Anyaország :: 2021. július 19. 11:58 ::

Snowden szerint az év sztorija az izraeli kémprogram, amit a magyar kormány is megvett

Ungár Péter kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottság összehívását a megfigyelési botrány miatt – jelentette be Facebook-oldalán az LMP-s képviselő. Stummer János jobbikos országgyűlési képviselő, az MSZP-s Molnár Zsolt és Ungár Péter közös közleményt adott ki, miután felmerült, hogy izraeli kémprogrammal, az NSO-val figyelhettek meg több magyar újságírót és üzletembert, írja az Index.



Az NSO székháza az izraeli Herzlijában (fotó: Jack Guez / AFP)

A Bloomberg értesülése szerint Magyarország is beszerzett olyan megfigyelésre alkalmas szoftvert, amelyből Oroszország, Izrael, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán, Szingapúr, Katar és Indonézia is vásárolt. A Torontói Egyetem kiberbiztonsági kutatói már a Microsoftot is figyelmeztették, ugyanis a kémszoftver a Windows gyenge pontjain keresztül képes támadni.

A Pegasus művésznevű kémprogrammal távolról, észrevétlenül lehet behatolni a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak. A kémprogram képes üzeneteket, fotókat és e-maileket továbbítani a célszemély mobiltelefonjáról, de beszélgetéseket is lehet rögzíteni vele, és mikrofont is aktivál, ha kell. A Pegasus hatékonyságára vet némi fényt, hogy az NSO azt csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak, hivatalosan csak terrorizmussal és szervezett bűnözéssel gyanúsított személyek megfigyelésére használják. Leleplezéséhez egy nemzetközi újságírói együttműködés vezetett, amelyben a Direkt36 mellett részt vettek a Washington Post, a The Guardian, a Süddeutsche Zeitung, a Die Zeit és a Le Monde munkatársai is. Világszerte több mint 180 újságírót figyeltek meg, köztük az Economist, a Reuters, a Financial Times, a CNN, a The New York Times, a France24 és az Associated Press szerkesztőit és riportereit. Egy vasárnap megjelent oknyomozó újságcikk szerint a magyar kormány újságírók, politikusok és más közszereplők okostelefonjainak feltörésére is használta a világ egyik legfejlettebb kémszoftverét.

Amennyiben mindez bebizonyosodik, az még az elmúlt tíz év után is olyan szintlépésnek tekinthető, ami nem maradhat következmények nélkül – mutatott rá Ungár Péter.

Az LMP-s képviselő kezdeményezte, hogy a nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülésen hallgassa meg a kormány adott ügyben felelős politikusait és az illetékes szolgálatok vezetőit: "Tételes válaszokat akarunk kapni minden felvetésére, mert amennyiben a kormány nem képes érdemben cáfolni az állításokat, akkor azokat tényként fogjuk kezelni. Hasonlóan beismerésként tekintünk majd arra, ha akár a kormánytagok, akár a bizottság kormánypárti tagjai bojkottálják az ülést."

A Pegasus elnevezésű kémprogrammal távolról, észrevétlenül lehet behatolni a kiválasztott iPhone-okba vagy Androidon futó eszközökbe egy olyan kiskapun keresztül, amelyről a gyártók és a mobiltelefonok szoftvereinek a fejlesztői sem tudnak.

Több mint 300 magyarországi célszemélyről írt a Direkt36, akiket megfigyelhettek. Szerepel közöttük

egy ellenzéki városvezető,

négy újságíró, köztük a Direkt36 két munkatársa,

egy fotós, aki együtt dolgozott egy amerikai újságíróval a Kreml-közeli orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló cikken,

a milliárdos vállalkozó, Varga Zoltán, a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoport tulajdonosa,

Chikán Attila közgazdászprofesszor, az első Orbán-kormány gazdasági minisztere, aki 2018-ban Varga Zoltán vendége volt egy 2018-as vacsorán,

a G-napig Orbán Viktor fő szövetségesének számító Simicska Lajos egykori Fidesz-pénztárnok fia,

valamint a CEU egykori diákja, Adrien Beauduin, akit egy 2018-as kormányellenes tüntetésen vettek őrizetbe.

Snowden szerint ez az év sztorija



A Magyarországot is érintő megfigyelési botrányról Edward Snowden Oroszországban élő, egykori amerikai hírszerző a Twitteren azt írta: a Guardian cikke az év sztorija.

Magyarország a valaha látott legárulkodóbb választ adta a Pegasus-botrány kapcsán feltett kérdésekre. Én is mindig úgy vagyok vele, hogy ha »nincs tudomásom« arról, hogy tettem-e valamit, vagy sem, akkor rögtön azt akarom tudni, hogy külföldi kémek szóltak-e róla annak, aki engem kérdez a dologról – fogalmazott Edward Snowden. Ezt azután tette, hogy az egyik érintett magyar újságíró a kormányhoz fordult, de a részletes kérdésekre csupán annyi választ kapott:

Nincs tudomásunk semmilyen állítólagos adatgyűjtésről.

pic.twitter.com/doo4HDDzxt Stop what you're doing and read this. This leak is going to be the story of the year: (LINK: https://t.co/zhC0LN4TlC July 18, 2021

Varga Juditot a lehallgatásról kérdezték, kimaradt az interjúból

A 444.hu szemlézte a Washington Post cikkét is, amelyben arról írnak, hogy a Le Monde francia lap egyik újságírója a közelmúltban interjút készített a magyar igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal.

Ha valaki azt kérné, hogy hallgassanak le egy újságírót vagy egy [politikai] ellenfelet, elfogadná ezt a kérést? – tette fel a kérdést a lap. A cikk szerint Varga Judit igazságügyi miniszter úgy felelt:

Micsoda kérdés! Ez már önmagában provokáció!

A Washington Post beszámolója szerint másnap kérés érkezett a miniszter irodájától, hogy töröljék a kérdést és Varga Judit válaszát az interjúból. Varga Judit egyelőre nem reagált.

Frissítés: reagált a megfigyelési botrányra az izraeli kémprogramot gyártó cég

A Forbidden Stories oknyomozása tele van téves feltételezésekkel és megalapozatlan elméletekkel, amelyek komoly kétségeket vetnek fel a források megbízhatóságával és érdekeivel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a „meg nem nevezett források” olyan információkat szolgáltattak, amelyeknek nincsen ténybeli alapjuk és messze állnak a valóságtól – ezekkel a szavakkal kommentálta az okostelefonok feltörésére alkalmas Pegasus nevű kémprogramot gyártó izraeli NSO, hogy sajtóhírek szerint több országban is újságírók, üzletemberek, közéleti személyek megfigyelésére használták terméküket. Az NSO rágalmazási pert fontolgat, írja a 24.

Az oknyomozást a Forbidden Stories nevű tényfeltáró újságírói hálózat vezette, amely az Amnesty International (AI) jogvédő szervezettel közösen jutott hozzá egy, az NSO ügyfeleinek tevékenységével kapcsolatos adatbázishoz. Ebben több mint 50 ezer olyan telefonszám van, amelyeket a tényfeltáró projekt kutatásai szerint az NSO-ügyfelek megfigyelési célpontként választottak ki 2016-tól kezdve a világ több mint 50 országából.

Az NSO közleményében külön hangsúlyozta, hogy a technológiájuknak köze nincs a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásához: „Megerősíthetjük, hogy technológiánkat nem arra használták, hogy lehallgassák, nyomon kövessék vagy összegyűjtsék az információkat vele vagy családtagjaival kapcsolatban.” Ugyanakkor azt is kiemelték, hogy a rendszert nem ők üzemeltetik, így nem is láthatják az adatokat.