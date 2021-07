Anyaország, Koronavírus :: 2021. július 31. 11:41 ::

Mi Hazánk: a pályaelhagyók számát növeli az egészségügyben kötelezővé tett oltással

Nem elég, hogy az elmúlt közel két év hősies küzdelmei ellenére sokan kimaradtak a bérrendezésből, még a pályaelhagyók számát fogja növelni a kormány azzal, hogy elsőként nekik teszik kötelezővé az oltást. Az ember esze megáll! Éppen most, amikor az összeomlás szélére került az így is ezer sebből vérző egészségügyi rendszer, most lenne szükség a dolgozók megbecsülésére és a pálya vonzóbbá tételére. De nem. A kormány megint az ellenkezőjét teszi annak, ami jó megoldás lenne.

A Mi Hazánk tiltakozik a kötelező oltás ellen, és azonnali bérrendezést vár el minden egyes egészségügyi dolgozó esetében - írja közleményében Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.