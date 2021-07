Anyaország :: 2021. július 31. 17:33 ::

Nagyon Gyurcsány a helyzet a Jobbik háza táján - A kormánymédia a zsidók és a cigányok mellett a "melegeket" is félti a jákobinus nácitól

Néhány évvel ezelőtt alighanem elképzelhetetlen lett volna, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke egy pult mögött fotózkodjon a Jobbik szegedi jelöltjével, Tóth "Nagyon gatya a helyzet" Péterrel, az ellenzéki összefogásnak köszönhetően azonban most erre is sor került néhány napja. Ennek furcsasága azonban jelen esetben nem merül ki a két párt közti nézetkülönbségekben,

Tóth ugyanis a 2010-es évek elején gyakran osztott meg szélsőséges tartalmakat, legyen szó akár fajvédelemről, zsidó-, "meleg"- vagy cigányellenességről, vagy libsizésről.



Forrás: Tóth Péter Facebook-oldala

(valójában semmi váratlan nincs ebben, a jobbikos "nácikártya" kijátszása a fideszes polikusok és média egyik kedvenc hobbija – a szerk.) – méghozzá érdekes módon évekkel ezelőtti 24.hu-s és 444-es cikkeket idézve –, megkerestük a DK-t, illetve a jobbikos Tóthot is az ügyben. A DK-tól többek közt azt kérdezte a Telex, hogy tudtak-e Tóth korábbi nyilatkozatairól, illetve mit gondolnak ezekről a megnyilvánulásokról, amelyek sem a jelenlegi Jobbikkal, sem a DK által hangoztatott elvekkel nem állnak összhangban. Tóthot pedig arról faggattuk, hogy fenntartja-e a korábbi kijelentéseit. Miután erre némileg váratlan módon a kormánypárti Magyar Nemzet rámutatott csütörtökön – méghozzá érdekes módon évekkel ezelőtti 24.hu-s és 444-es cikkeket idézve –, megkerestük a DK-t, illetve a jobbikos Tóthot is az ügyben. A DK-tól többek közt azt kérdezte a Telex, hogy tudtak-e Tóth korábbi nyilatkozatairól, illetve mit gondolnak ezekről a megnyilvánulásokról, amelyek sem a jelenlegi Jobbikkal, sem a DK által hangoztatott elvekkel nem állnak összhangban. Tóthot pedig arról faggattuk, hogy fenntartja-e a korábbi kijelentéseit.

Ez utóbbi meglehetősen bizarr kérdésekkel járt, többek közt arra voltunk kíváncsiak, hogy továbbra is azt gondolja-e, hogy a homoszexuálisok genetikai hulladékok, hogy az országot egyre inkább elönti a liberális szar, hogy a „bibsiknek” nevezett zsidók problémát jelentenek a világban, és jelentettek már 1920-ban is, vagy hogy támogatja-e a fajvédelmet, foglalna-e vissza életteret a cigányságtól, és megszüntetné-e Szlovákiát.

A 24.hu korábbi cikke alapján Tóth korábban kifogásolta például, hogy az óvodában játékból szoknyát adtak a fiára, a melegellenes kijelentéseit pedig a 2013-as melegfelvonulás kapcsán tette. A cigányság visszaszorításáról a szegedi Jobbik „Élettér Munkacsoportjának” csinált prezentációt a 444 cikke szerint, ebben a magyar faj ügyének képviseletét és a cigányság visszaszorítását tűzte ki célul.

A DK-tól Barkóczi Balázs, a párt szóvivője válaszolt a lap kérdéseire, aki azt írta, hogy az ellenzéki előválasztásban részt vevő pártok – így a DK, illetve a jelöltet szintén támogató LMP – választási megállapodást kötöttek a Jobbikkal. A hat párt, vagyis a DK, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik és a Momentum úgy döntöttek, hogy a legfőbb cél, a kormányváltás érdekében félreteszik korábbi sérelmeiket, és elfogadják a többi párt jelöltjeit, mert az ellenzéki szavazók is ezt várják tőlük. Azt is hozzátette, hogy szintén együtt fogadták el azokat az alapelveket is, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy mit fognak képviselni a jövőben – ezek a demokrácia, a szolidaritás és az európaiság, ők egy ilyen Magyarországot akarnak teremteni.

Tóth Péter a fentebb idézett kérdésekre adott válaszát azzal kezdte, hogy mindenki változik, így pártja, illetve ő is. Mint írta, a Jobbik által képviselt elveket a párt 2020-ban elfogadott Elvi Nyilatkozata tartalmazza, azzal pedig mindannyian tisztában vannak, hogy az ezzel ellentétes megnyilvánulások nem képezhetik sem a Jobbik, sem a Jobbik által támogatott jelöltek nézeteit – ezt a megválasztott elnökség mindenki számára világossá tette. Aki ezt nem fogadta el, távozott a pártból, aki viszont hozzá hasonlóan maradt, az elfogadta a Jobbik új, keresztényszociális néppárti irányát. Mint írta, a Jobbik Elvi Nyilatkozatának elfogadása őt is kötelezi, ami

egyben azt is jelenti, hogy szembenézett a múltbeli hibáival, sokak számára sértő, meggondolatlan kijelentéseivel.

Nem ez egyébként az első hasonló ügy, amely a Jobbik jelöltjeit érinti. Bíró Lászlóval kapcsolatban az őszi kampány során minimum két dolog került elő: az egyik, hogy a kormánymédiának Bíró korábbi varrodai alkalmazottai nyilatkozták, hogy többször nem lettek kifizetve – amire Bíró azt mondta, hazugság –, a másik pedig, hogy Bírónak előkerültek korábbról azok az antiszemita megnyilvánulásai, amelyekben például Budapestet zsidózva „judapestnek” nevezte.

Az ügy szempontjából ez utóbbi releváns, Bíró ugyanis bár bocsánatot kért, később a Mazsihisz tiltakozott az előválasztáson való indítása ellen. Az őszi borsodi időközi választások után Hadházy Ákos arról is posztolt a Facebook-oldalán, hogy Bíró nemcsak antiszemita megnyilvánulásai miatt nem volt megfelelő jelölt, de egy korrupciógyanús ügy miatt sem. Hadházy állítása szerint az ügyről a kormánymédiából értesült, de a kampányhajrában nem akarta ezt nyilvánosságra hozni. Az ellenzéki pártok akkor visszautasították Hadházy kijelentéseit.

(Telex nyomán)

Ezt már csak talán egy kis kóserjobboldali ajvékolás tudja tetézni

És ezt meg is kaptuk, a Magyar Nemzet ugyanis ma is foglalkozott a témával portálunkat is említve. Igazi állatorovosi ló ez a cikkük is, ezt változtatás nélkül, fajgyűlölőző képaláírásukat megtartva közöljük, mert émelyítőbb, mint a Telex-féléké, és tanulságos lehet a Fideszben még mindig bízók számára.



Szánalomverseny

Nem válaszol kérdésünkre a DK: miért egy nácit támogat Szegeden?

Az egyik legnagyobb zsidó szervezet szerint antiszemitának nincs helye a közéletben

Míg a Mazsihisz szerint nincs helye a magyar közéletben a jobbikos Tóth Péteréhez hasonló, fajgyűlölő nézeteket valló szereplőknek, a DK hallgat arról, hogy miért támogatnak rasszista, antiszemita jelöltet a Csongrád-Csanád megyei Jobbik elnöke személyében, aki egyebek mellett fajvédelmet követelt, a melegeket pedig genetikai hulladéknak nevezte.

Mélyen hallgat arról a DK, hogy Gyurcsány Ferenc egy nyíltan fajgyűlölő jobbikost támogat az őszi baloldali előválasztás szegedi kampányában. A párthoz elküldött kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz, s arra sem feleltek, hogy továbbra is támogatják-e Tóth Pétert, a Csongrád-Csanád megyei Jobbik elnökét, aki a saját Facebook-oldalán osztotta meg a kampánystandjánál a Gyurcsánnyal készült közös fotót.

A Magyarországi Zsidó Hitközség (Mazsihisz) a Mediaworks Hírcentrumának kérdéseire azt a választ adta, hogy álláspontjuk szerint „antiszemita vagy kirekesztő nézeteket hangoztató személyek ne kapjanak szerepet a magyar közéletben, függetlenül attól, hogy mely magyar politikai tömörüléshez tartoznak, vagy mely párt támogatottságát élvezik. „Meggyőződésünk, hogy a kirekesztő eszméket hirdető embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk lehet, de jövőjük nem”. Emlékeztettek: a szintén jobbikos, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bíró László hasonló esetében már jelezték, hogy számukra elfogadhatatlan a rasszista nézeteket vallók közéleti szerepvállalása.



Tóth Péter (balról a második) hírhedt fajgyűlölő és kirekesztő kijelentéseiről Fotó: Tóth Péter Facebook-oldala

Róna Tamás, a Mazsihisz Rabbitestületének és a Magyarországi Zsidó Imaegyletnek az elnöke érdeklődésünkre elfogadhatatlannak nevezte, „ha valaki politikusként antiszemita, rasszista véleményeket fogalmaz meg”. – Ezekben a témákban én eddig is határozottan kiálltam, és ki is fogok állni – nyomatékosította Róna Tamás.

Mint arról tegnap beszámoltunk,

Tóth Péter korábban számos kirekesztő, fajgyűlölő kijelentést tette. A 24.hu még 2014-ben számolt be róla, hogy Tóth a saját közösségi oldalán egyebek mellett nyilvánosan követelt fajvédelmet, „bibsizett” és a görög neonáci Arany Hajnal pártot dicsőítette.

Egy arról szóló újságcikk kapcsán pedig, amely a zsidóságot állította be a világ problémájának, Tóth arról értekezett, hogy „már 1920-ban is látták a problémát”. A Kurucinfó egyik cikke kapcsán, amelyben arról számoltak be, hogy Csongrád megye egyetlen iskolájában sem kértek zsidó hitoktatást, Tóth Péter megköszönte a jobbikos „harcostársai” munkáját. A Tavares-jelentéssel összefüggésben pedig azt írta a jobbikos megyei elnök, hogy „a bibsi portugálnak sincs jobb dolga, mint minket lehúzni”.

Tóth a melegekről is gyűlölködő és gyalázkodó kijelentéseket tett korábban: – A végsőkig harcolunk a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen – jelentette ki Tóth 2013-ban a budapesti Pride felvonulás kapcsán.

Egy másik helyen pedig arról értekezett, hogy megszüntetné Szlovákiát. Ezzel kapcsolatban északi szomszédunk nagykövetségének is küldtünk kérdéséket.

Tóth Péter vállalhatatlan megnyilvánulásaira először Hont András hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán. Figyelemre méltó, hogy a baloldali összeborulás számos támogatója erre a publicistát kezdte támadni a kommentszekcióban.

– Kemény munka ez András, amit a Fidesz érdekében megteszel. Gondolom jól megfizetik – fogalmazott egy felhasználó. Másvalaki azt írta, „gondolom megéri neked hogy a Fidesz szekerét tolod! Régóta figyelem a megnyilvánulásaidat, de egyre egyértelműbb, hogy titokban fideszes vagy”. Hont, és neked ehhez mi közöd – áll egy másik bejegyzésben.

Tóth Péter néppártosodott új életének legfontosabb momentumai: