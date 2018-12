Anyaország :: 2018. december 16. 13:21 ::

Nagyon gatya a helyzet: nálunk landoltak a Jobbik alelnökjelöltjeinek bizalmas szándéknyilatkozatai

Mivel a saját magát leszalámizó Jobbikban a Volner János és Apáti István kilépése után megüresedett alelnöki posztokat ismét fel kell tölteni, ezért a párt - a Kuruc.info információi szerint - napokon belül újabb tisztújítót fog tartani. Ráadásul ezúttal nem is a kongresszust, hanem csak az országos választmányt trombitálják össze. Eddig még nem volt példa arra a párt történetében, hogy egy alacsonyabb szintű testületre bízzanak alelnökválasztást, de a vétózós alapszabályuk szerint ezt is megtehetik. Persze idén így is rendeztek már vagy három kongresszust, plusz-mínusz egy szeánsz már nem oszt, nem szoroz. Az azért vicces, hogy a kongresszuscunami ellenére a mai napig nem voltak képesek hivatalosan is pártelnököt választani (lásd itt és itt), így Sneider Tamás továbbra is csak úgy elnök, mint történész-demográfus: önjelölt.

De akad itt még másik kilenc önjelölt is: az alelnöki pozícióra vágyó tagok, akik írtak is egy-egy bizalmas, zárt körbe szánt alelnökjelölti szándéknyilatkozatot, melyek a " nemzeti ellenálló urak " akarata ellenére a Kuruc.info szerkesztőségében landoltak. Meg is osztjuk azokat az alábbiakban kedves olvasóinkkal, hadd lássa mindenki kristálytisztán, merre is robog éppen a néppártosodás marhavagonja.

Hogy kik is lesznek a befutók, olyan tűpontosan sajnos nem tudjuk megjósolni, mint a látszólag a verbális heftiferdítés miatt háttérbe vonuló Szávay István, de a madarak azt csiripelik, a még ki sem hűlt képviselői helyére is jó eséllyel pályázó Gyüre Csaba, és a parlamenti padsorok között már vígan ellenálló Ander Balázs lehet a nyerő. De a finoman hektikus szándéknyilatkozatot produkáló, szegedi Tóth " Nagyon gatya a helyzet " Péternek is jól áll a szénája, annak ellenére, hogy elismeri:

"A Jobbikon belül úrrá lett az emberek közötti bizalmatlanság, őszintétlenség és frusztráció. (...) meg szeretném változtatni ezt a rossz légkört és újra egy szerethető, attraktív pártot szeretnék felépíteni."

A tanút lepipáló Tóth Péter-i magyarázat szerint ez egyébként "nem feltétlenül az egyes személyek megváltozásából eredt, hanem az ellenségeink és a közénk beépülő fideszes ügynökök hatékony tevékenységének volt köszönhető".

Ezután a néppárti vonalat összerezzentő, enyhe goebbelsi fordulattal úgy fogalmaz:

"A populizmusra és a demagógiára én magam sohasem, mint valami rosszra tekintettem, hanem tömegkommunikációs eszközként, fegyverként igyekeztem használni."

Kész Géza országgyűlési képviselőjelölt, jelenleg is választókerületi elnök viszont jó eséllyel inkább Szaszi levelét várhatja alelnöki megbízatás helyett, ő ugyanis nem akar hanukázást, és még a cigánybűnözéssel szemben is fellépne.

Kész egy olyan Jobbikért akar dolgozni, amelyik

- nem keresi a barátságát (nem küld üdvözlőlapot) azoknak, akik generációk óta töretlenül a magyar nemzet elpusztításán dolgoznak. (Amúgy újabban már a Hitgyülinek is küldenek levelet Mirkóczkiék, aki maga is cionista bizniszszektának nevezte azt rendszeresen, ráadásul nem csak kocsmában, hanem egyenesen parlamenti felszólalásban is - a szerk.)

- Nem rejti véka alá és bátran ki meri mondani, hogy igenis van cigánybűnözés, ami ellen drákói szigorral kell fellépni. Mindemellett a becsületes, dolgozó cigányokat tiszteli és a cigány közösség felemelését célként tűzi ki,

- Kiáll az elszámoltatás, a „Tiszta Kéz politikája” mellett (saját sorain belül 100-szoros szigorral és következetességgel!). A közvagyon megkárosítását hazaárulásként értékeli és a legsúlyosabb büntetést követeli érte.

- Az Árpád-sávos, Turul madaras, Szent Koronás zászlót emeli magasba. Adventi kettős keresztet állít. Felkarolja a valódi magyar őstörténetet, a rovásírást, a magyar keresztyénséget.

- Amelyik kiveti magából az elvtelen érdekembereket, a baloldallal-liberálisokkal kacérkodókat, a tolvajokat, a nemzet iránt el nem kötelezetteket, a rovott múltúakat.

De megfogalmaz továbbá olyan szentségtöréseket, amelyektől a Spinoza-ház függönye is kettéhasadna felülről egészen az aljáig:

"Abban is biztos vagyok, hogy a magyar nemzet hosszútávú fennmaradását, gyarapodását nem lehet néppárti módszerekkel, a társadalom minden részének megfelelni próbálással biztosítani. Ha meg akarjuk nemzetünket menteni, ha a rablóktól és vérszívóktól meg akarjuk tisztítani, akkor egyenesen, keményen és megalkuvás nélkül a nemzetet kell képviselnünk. A Jobbik ezért jött létre, ez az útja. Ha nem ezen jár, megszűnik Jobbik lenni.

Tudom, hogy Mozgalmunkon belül még mindig sokan éreznek így. Az ő hangjukat szeretném alelnökként hallatni, a nemzeti radikális értékeket képviselni és ezeknek a lehető legnagyobb teret nyerni."

A két ellentétes példából való szemezgetés után pedig olvasgassuk vágatlanul az összes alelnökspiráns kortessorait!

(Még a helyesírási hibákat is érintetlenül hagytuk a hitelesség kedvéért és az utókor okulására, ezért olvasóink elnézését kérjük!)

----------------------------------------------------

Tokody Marcell alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Tisztelt Tagtársaim!

Közel egy évtized telt el azóta, hogy 2009-ben beléptem a Jobbikba.

Büszke vagyok arra, hogy ez a közösség számtalan megpróbáltatást, külső és belső bomlasztási kísérletet követően is töretlenül áll az orbáni rezsim által uralt politika viharában. Nem állíthatjuk, hogy nem szenvedtünk károkat, ugyanakkor mindmáig Magyarország utolsó reménysugara vagyunk arra, hogy a velejéig korrupt rendszer megváltozzon.



A Mandela parkot megszavazó Tokody Marcell, Magyarország utolsó reménysugara

Az elmúlt évek során számos kampányban vettem részt, amelyek végén szinte sohasem értük el a kívánt célt. Legyünk őszinték: utoljára 2009-ben, az EP választáson elért sikernek tudtunk igazán és szívből örülni, a többi eredmény után – különösen igaz ez az utolsó, 2018-as országgyűlési választásra – mindig ott volt bennünk a csalódottság valamilyen mértékben.

Szeretném, ha végre – egy komoly és kitartó építkezést követően – a sorozatos sikerek kora érkezne el mindannyiunk számára. Én ezért kívánok tenni minden erőmmel.

Személyemben olyan alelnöke lehet ennek a pártnak, aki a versenyszférában és a közigazgatásban is több éves tapasztalattal rendelkezik, nem ismeretlen előtte a képviselői munka sem, továbbá igazságügyi és közigazgatási diplomákkal a kezében bízik benne, hogy tudását és ismereteit e közösség céljainak előmozdítása érdekében hasznosíthatja.

Nem kenyerem az ígérgetés, éppen ezért most sem ígérgetek, hanem konkrét vállalást teszek. Vállalom, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az elnökségi döntések a jövőben gyorsabban és minden eddiginél racionálisabb formában szülessenek meg. Célom a kommunikáció javítása, az aktívan és kitartóan dolgozó, hűséges tagtársak jobb megbecsülése, emberibb és valóban érdemelvű humánpolitika kialakítása.

Márton Áron püspöki jelmondatát idézve: Non recuso laborem – Nem futamodom meg a munkától.

Ehhez az előttünk álló nagy munkához kérem a bizalmatokat.

Bármilyen kérdés esetén állok szíves rendelkezésetekre a 70/379-9020-as telefonszámon, valamint a tokody.marcell@jobbik.hu e-mail címen.

Tisztelettel,

Tokody Marcell Gergely

Makai Tibor alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Kedves Bajtársam!

Amennyiben Te is úgy gondolod, hogy egy érettebb korú, tapasztalt terepmunkásnak is helye és fontos feladata lehet az országos elnökségben, kérlek, támogasd az alelnöki tisztségért való indulásomat. Biztos magánéleti egzisztenciával és elegendő munkára fordítható idővel rendelkezem.



Tisztelt Harcos és Bajtársaim!

2003, a Jobbik párttá alakulása óta együtt élek a párttal és veletek. Az eltelt tizenöt év minden fejlődését, minden hibáit, minden változását belső, személyes érintettséggel éltem át. Annak idején, mikor elhatároztam, hogy életemben először csatlakozom egy párthoz, azt is elhatároztam, hogy az utolsó is ez lesz. Minden kudarc - vagy amit annak érzünk – után arra jutottam magammal, hogy az „utolsó” úgy értendő: az utolsó lélegzetemig!



Makai Tibor, a Jobbik Nyugdíjas Tagozatának jelenlegi elnöke Életem hátralévő szakaszában még többet akarok tenni hazámért, nemzetemért és utódaimért. Ennek egyik, de nem egyetlen lehetősége, hogy megfelelő támogatás esetén induljak a Jobbik alelnöki tisztségének elnyeréséért.

Mint a Jobbik Nyugdíjas Tagozatának jelenlegi elnöke természetesen az idősek érdekvédelme az egyik fő célom, de fontosnak tartom a generációk mesterségesen szított ellentétének leküzdését és ugyanakkor az idősek, fiatalok egyöntetű felsorakozását elérni közös ügyünk mellett.

Az elmúlt időszakban – részben érthető okokból – az országos elnökség és a frakció, valamint az alapszervezetek, a tagság szerves kapcsolata meggyengült, ami távolról sem szolgálta céljaink elérését. Minden mozdulat egységesen, központilag került elhatározásra és elrendelésre, nem adva lehetőséget a helyi viszonyokat jobban ismerő alapszervezeteknek a hatékonyabb politikai munka végzésére. A legutóbbi idők egyáltalán nem fájdalommentes tisztulási folyamatai alkalmat biztosítottak számunkra, hogy az elkövetett hibákat kijavítsuk. Az alapelvek egységessége nagyon fontos, de egy-egy térség társadalmi összetétele, az iskolázottság, a gazdasági lehetőségek éles különbözősége eltérő hangsúly és stílusváltozatokat kíván. A párt és mozgalmi élet építését elengedhetetlennek tartom. Ezt csak úgy látom végrehajthatónak, ha az országos és középvezetés visszanyeri szerves, közvetlen kapcsolatát a tagsággal. Ezért célom, hogy „forródrót „legyek köztük, amennyiben lehetőséget kapok rá.

Távlati vágyam és célkitűzésem a történeti alkotmány jogfolytonossága és az önkormányzatiság teljes körű helyreállítása. Hosszú az út ami ide vezet, de a nemzet fennmaradása a tét.

Makai Tibor

Dr. Gyüre Csaba alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Tisztelt Tagtársaim, Jobbikosok!





Gyüre Csaba egy április 15-i tüntetésen, ahol már együtt vonult a Jobbik a Gyurcsány-félékkel Most támogatásotokat szeretném kérni, hogy minél nagyobb részt vállalhassak abban a munkában, hogy még erősebbé, egységesebbé, hatékonyabbá tegyük a Jobbikot! Hogy 4 év kihagyásával 4. alelnöki ciklusomat is elkezdhessem és folytassam azt a munkát, amit a Jobbik országos elnökségében korábban is végeztem. 2018. májusi tisztújításon 7. lettem, éppen elsőként lemaradva az alelnöki tisztségről. Sajnos ez év tavaszán sem sikerült a választás számunkra. Győzni szerettünk volna, végre megmutatni, hogy mire vagyunk képesek! Ezzel szemben ismételten a Fidesz 2/3-a ellen kell küzdenünk. Most sem sikerült kukába dobnunk a korrupció, a milliárdos oligarchák, az EU-s és állami pénzlenyúló politikusok világát! S nem elég a Fidesz győzelme, még kiderült, hogy tagtársaink, sőt vezetőink egy részéből is hiányzott a lojalitás, a hűség, az állhatatosság és esküszegő módon hagytak el bennünket. De nagy örömömre látom, hogy a hatalmas többség – e tisztulási folyamaton túljutva – hisz mozgalmunk további felemelkedésében, hisz a valódi nemzeti érték- és érdekképviseletben. Következetesebb, állhatatosabb és elkötelezetten nemzeti politikát kell folytatnunk, ahol hiszem, hogy a helyi tagság munkájának és akaratának nagy szerepe lesz!Most támogatásotokat szeretném kérni, hogy minél nagyobb részt vállalhassak abban a munkában, hogy még erősebbé, egységesebbé, hatékonyabbá tegyük a Jobbikot! Hogy 4 év kihagyásával 4. alelnöki ciklusomat is elkezdhessem és folytassam azt a munkát, amit a Jobbik országos elnökségében korábban is végeztem. 2018. májusi tisztújításon 7. lettem, éppen elsőként lemaradva az alelnöki tisztségről.

Gyakorlatilag a kezdetektől vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagja. 15 év nem kis idő egy ember életében. Mondhatom a Jobbik szerves része életemnek, mindennapjaim meghatározója. Életemnek csaknem 1/3-át itt töltöttem, ebben a nagy családban, köztetek.

53 éves vagyok, nős két gyermek édesapja. Eredeti foglalkozásom ügyvéd, de 2010-től 2018. májusig országgyűlési képviselő voltam. Rövidebb MIÉP-es előélet után gyakorlatilag a párt megalakulása óta vagyok Jobbik tag. Megéltem szervezőként azokat az időket, amikor sokan még nem is hallottak rólunk, 1 % alatti pártból mindannyiunk közös munkájával jutottunk el oda, hogy mára a legnagyobb ellenzéki párt lettünk. De ez még kevés! Mi az ország, a Magyar Nemzet vezetésére vagyunk hivatottak!

Nagy utat tettünk meg együtt! Épp 12 évvel ezelőtt az öszödi böszme nemzetellenes burjánzása vitt ki az utcára és tette 3 és fél évig életformámmá a tüntetést, s lettem 2006-ban a nyíregyházi Kossuth téri tüntetők vezetője. S mi is, akár csak a debreceniek, végig kitartottunk. A Jobbik mozgalmi jellegét ezekben az időkben szerettem meg igazán! (S ezt kell erősítenünk szerintem a jövőben is!) Mind a mai napig az utcai rendezvények azok, amelyeken igazán otthon érzem magam, ami leginkább az én terepem. Ezért is vállalok el szívesen szónokként minden ilyen rendezvényt, amire meghívtok. Most pedig újra aktuális az utcára vonulás! A Jobbiknak vissza kell foglalni az utcát! Ott eredményesebben működhetünk, mint a parlamentben a fideszes 2/3 ellen. S erre kiváló keret az a nemzeti ellenállás, amit meghirdettünk.

2008 – 2014. között ért az a megtiszteltetés, hogy a Jobbik alelnöke lehettem.

Fontosnak tartom, hogy azt a szervezői tapasztalatot, amit 2003. óta a Jobbikban (és 2001-2002. között a MIÉP-ben) megszereztem, azt az alelnöki munkám során kamatoztassam. Ugyanilyen fontos a vidék hangsúlyosabb képviselete a központi munkában. Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, úgy ígérem, hogy kiállok a vidék érdekei mellett is! És a határainkon túl élő nemzettestvéreink mellett is, akik egy és oszthatatlan ősi-őshonos magyar nemzet részei, akiknek járnak az egyéni és kollektív emberi jogok, az autonómia valamint az önrendelkezés szabadsága!

De a kiállás önmagában nem elég! Tennünk is kell! Az elmúlt 3 évben a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítványával karöltve kb. 30 alkalommal vittem segélyszállítmányt a legveszélyesebb és legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő kárpátaljai magyarságnak (főleg könyveket, új ruhákat, tartós élelmiszert, játékokat, melyet jórészt Jobbikos tagtársak gyűjtöttek össze szerte az országból. Ezúton is köszönet érte!).

Dolgoznunk kell azért, hogy – a Fidesz hazug propagandagépezetével szemben – egyre többen ismerjék fel hazánkban, hogy a valódi nemzeti érdekek és nemzeti értékek érvényesülése érdekében egyetlen párt, a Jobbik áll ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy mielőbb tévé-rádió formájában meg tudjunk jelenni!

Nem lehet más választásunk, mint mielőbb kormány-váltópárttá növelni a Jobbikot, hiszen a nemzet megmaradása és gyarapodása az egyetlen elfogadható cél, melyet rajtunk kívül senki nem fog megvalósítani ebben a hazában! Ezért kiemelt cél a jó szereplés a jövő évi önkormányzati választáson.

És még egy nagyon fontos belső szervezeti kérdés. A Jobbik arra büszke, hogy ez egy alulról építkező párt. De ezt ne csak mondjuk, hanem markánsan szerezzünk is érvényt ennek az elvnek! Ma különösen fontos, hogy minél több településen ott legyünk, hallassuk a hangunkat. A Fidesz elképesztő média fölényével szemben csak a jól szervezettségünkkel vehetjük fel a harcot.

Végezetül: ma minden országos alelnök parlamenti képviselő. Szerintem szükség van olyanra is, aki nem az. Idén május 9. óta parlamenten kívülről szolgálom pártunkat. Fontosnak tartom, hogy az egyszerű tagság érdeke, véleménye is megjelenítésre kerüljön az elnökségben. Erre a feladatra szeretnék vállalkozni megválasztásom esetén.

Ehhez kérem támogatásotokat és bizalmatokat!

Adjon az Isten Szebb Magyar Jövőt!

Nyíregyháza, 2018. november 30.

Dr. Gyüre Csaba

gyure.csaba@jobbik.hu

tel: 70/392-13-23 flottás

Dudás Róbert alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Tisztelt Szervezeti Elnökök!

Tisztelt Választmányi Küldöttek!



Dudás Róbert vagyok és Mátraballán élek a családommal, mely nagy örömünkre jövő áprilisban egy kislánnyal bővül, így három gyermek büszke és boldog édesapja leszek.

2009-ben csatlakoztam a Jobbikhoz, ahol azóta számos pozíciót töltöttem be, főleg olyan területeken, melyek az önkormányzati szféra különböző szintjein jelentek meg. Jelenleg a megyei közgyűlési képviselőség mellett Mátraballa polgármestere vagyok, melyet 2014 óta társadalmi megbízatásban látok el. Emellett tagja vagyok a magyar nemzeti delegációnak, mely az Önkormányzati Tisztségviselők Európai Uniós Közgyűlésében képviseli a hazai önkormányzati szektort.



Dudás Róbert, a Jobbik által gründolt házi civilszervezet, a Magyar Polgármesterek Közösségének volt elnöke A Jobbikon belül is régóta fontos megbízatásokkal tisztelt meg mind a Heves megyei tagság, mind pedig az országos elnökség, viszont most nem ezekre szeretném a hangsúlyt fektetni. Sokkal inkább arra, hogy a több mint nyolc év önkormányzati vezetésben szerzett tapasztalatával, hogyan tudnám segíteni a közösségünket az előttünk álló megmérettetéseken, így az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választára való felkészülésben. Azt gondolom kijelenthető, hogy az előző elnökségben helyet kapott polgármesterek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont én továbbra is fontosnak tartom, hogy olyan személy is tagja legyen az országos vezetésnek, aki helyi szinten már bizonyított és megmutatta, hogy nem csak ellenzékből tud politizálni, de a kormányrúdhoz kerülve is sikeresen áll a kihívások elé. Sokan talán kevésbé tartják fontosnak az uniós választásokat, pedig rendkívüli jelentőséggel bír. Az elmúlt két európai parlamenti ciklust sajnos az ablakon kidobva, hozzá kell fognunk a nemzetközi kapcsolatok építéséhez is, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy jó eredményt elérve nagy reményekkel fordulhatunk rá az őszi választásokra, ellenkező esetben viszont már tavasszal gyászos véget érhet az önkormányzati választás. A sok feladat közül egyet emelek ki, ez pedig az önkormányzati tisztségviselőinkkel való kapcsolattartás, a munkájuknak a segítése. Nagyon nagy hiányosságok vannak nálunk ezen a területen, így a jelenlegi képviselőink és polgármestereink közül sokan ezért csalódottak és sokan ezért fordultak el tőlünk. Minden segítséget meg kell adni nekik, hiszen az ő munkájuk nem csak helyben minősíti az adott személyt, de magáról a Jobbikról is véleményt mond. Higgye el mindenki, hogy nem egyszerű feladat ellenzéki településvezetőnek lenni, viszont ahhoz, hogy valaha is a kormányrúdhoz kerülhessünk, ahhoz önkormányzatokat kell megszereznünk és azokat hatékonyan kell tudnunk működtetni. Ehhez pedig komoly háttérre van szükség, ahol a gyakorlati tudás mellett komoly kapcsolatteremtő képesség és eredményes lobbi kell, hogy jellemezze a következő alelnököt.

Mind a hazai közéletben, mind pedig a nemzetközi szinten szerzett tapasztalataimmal szeretném tehát segíteni a közösségünket és a jelenlegi helyzetben a szakmai felkészültség mellett olyan személyre van szükség az országos vezetésben, aki az elmúlt évek csalódásaitól, viharaitól és sok estben a mellőzéstől sem rettent el és lojális maradt a Jobbikhoz.

Dudás Róbert

Mátraballa polgármestere

Heves és Nógrád megye regionális igazgatója

BIZALMAS! Tóth Péter alelnökjelölti szándéknyilatkozata



Az elmúlt évek legnagyobb válságát szenvedte el a pártunk, ami sok olyan döntésből fakadt, amik kikerülhetőek lettek volna. A Jobbikon belül úrrá lett az emberek közötti bizalmatlanság, őszintétlenség és frusztráció. Ennek okai nem feltétlenül az egyes személyek megváltozásából eredt, hanem az ellenségeink és a közénk beépülő fideszes ügynökök hatékony tevékenységének volt köszönhető. Alelnöki indulásomban több olyan dologra szeretnék fókuszálni, amivel meg szeretném változtatni ezt a rossz légkört és újra egy szerethető, attraktív pártot szeretnék felépíteni.



Elég gatya a helyzet, ha Tóth Péterből a Jobbik alelnöke lehet A politikát a jövő tudományaként értelmezem, aminek mindig a legfontosabb társadalmi jelenségekre kell reagálnia, úgy hogy a közvéleményre hatást gyakorló interakciókban meghatározó, sőt a legtöbbször determináló hatása legyen az általunk képviselt ügyeknek. A programom összeállításának ez volt alapvető elve, mozgató rugója. Ennek megfelelően az területeken látom a legfontosabb teendőinket.

1) Identifikáció, önmeghatározás:

Amikor önmagunk és a politikánk értékeinek a meghatározására kerül sor, akkor még a saját tagjaink, képviselőink is elbizonytalanodnak. Kik is vagyunk mi? Ha egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy: nemzeti ellenállók. Ennyivel azért nem lehet megúszni az önmeghatározásunkat, mivel ez a fajta szemantikai megközelítés koránt sem egyértelmű. A 'nemzet' fogalmát ugyanis ellopta és degradálta a Fidesz (nemzeti közművek, nemzeti trafik...stb.). Két dolgot tehetünk: elengedjük vagy feltöltjük saját tartalommal. Az előbbi, részben meg is történt a 2018-as választások alatt a 'nép' fogalmának a használatát helyeztük előtérbe a 'nemzet' fogalma helyett.

Hogyan is szerezzük vissza a nemzet fogalmát? A nemzethez való tartozást, a legjobban az alapvető értékeinek megjelenítésével, a nemzeti ügyek hiteles képviseletével és a jelenlegi politikai struktúrához érdemes viszonyítani. Értelmezésem szerint az olyan fontos ügyek, mint a Trianoni Gyásznap, őshonos európai kisebbségek helyzete, az európai autonómiáik jogi meghatározása mellett, legalább annyira fontos, mint a NER-hez való viszonyulásunk kialakítása.

Az utóbbihoz való kapcsolatunkat természetesen formába önthetjük, kiáltványt is megfogalmazhatunk ezzel szemben, de a legfontosabb hogy a kormány és az ellenzék relációjában ezt meg tudjuk határozni. Véleményem szerint, ez kulcsfontosságú lesz a 2019. évi helyhatósági választások szempontjából is.

2) HR politika

A Jobbik történetében számos siker és elért eredmény mellett, beszélnünk kell a legnagyobb kudarcokról. Veszteség alatt nem a személyes ambíciók, motivációk megtörését értem, hanem azt a fajta rossz kiválasztási metódust, ami számos igazságtalansághoz, frusztrációhoz vezetett. Tisztában vagyok vele, hogy nem lehet egy mindenki számára igazságosnak tartott párt listákat összeállítani, de a nagy többség által jól elfogadható személyzeti politikát ki lehet alakítani.

Hiszek a személyes evolúcióban, fejlődési képességben és a politikai tapasztalatok szerves tudásának a megszerzésében, számos nagyszerű emberi tartalék van még ebben a pártban. Ezt kell egy a győzelemre motivált közösség életében a legtisztábban és a legjobban kezelnünk. Ehhez azonban a három legfőbb szervezeti egységünk (Jobbik Országgyűlési Frakciója, a Jobbik szellemi holdudvara, apparátusa és a Jobbik szervezetei) között az összhangot, együttműködést megteremteni. Ez a három csoport eddig nagyrészt, egymástól elszeparált módon működött, ami számos konfliktushoz vezetett a párton belül.

A nemzetünk javát alkotó értelmiség körében van keresnivalónk, akik fontos részei lehetnek az általuk képviselt ügyeknek, szakpolitikai kérdéseknek, de semmiképpen nem szabad őket politikai pályával kecsegtetni. Tapasztalataim szerint, a legjobb szakemberek ambivalensek a politikával szemben és nem kívánnak annak részesei lenni – kivéve, ha a pénztárcájuk szerint döntenek. Ezen szempontok mentén kell elhelyeznünk azt az értelmiségi holdudvart és az apparátusunkat is, akikre támaszkodni akarunk. Nem megoldásként, hanem a politikai működésünk kiegészítőiként kell rájuk tekintenünk.

3) Szervezeti átalakítás

Nagyon sokáig szervezetelméletekkel foglalkoztam, aminek egyik legfőbb konklúziója az volt számomra, hogy a leghatékonyabb és a legeredményesebb működést az autokrata típusú szervezetek tudják elérni. A hozzám tartozó szervezeteket mindig is így vezettem és ezért származik tőlem a sokak által gonosznak tartott „vétójog” bevezetése az országos tisztújítással kapcsolatban. Nálunk Csongrád megyében és Szegeden is hosszú ideje, így működik az elnökségek megválasztása. Most azonban nem erről szeretnék értekezni, hanem a közép szervezettségünk megerősítésének a tervét szeretném bemutatni nektek.

A legfontosabb átalakítás, amihez nyúlnunk kell az országos választmány feladatai, hatáskörei és a regionális igazgatói rendszer szerepének a tisztázása. Az országos választmány tagjait, jelenleg a megyei választmányok választják ki és minden megkezdett második választókerület után delegálnak egy-egy főt. A tartalmi javaslatom az lenne, hogy ezen az elven változtassunk és minden választókerületi elnök legyen a tagja az országos választmánynak (ov.). Jól kiszámítható, hogy 106 fő lenne az ov. küldötti létszáma. Az országos választmány elnökét a Kongresszusunk választja meg és az ov. elnökségét maga a választmányunk fogadja el az ov. elnökének a javaslatára. Célszerűbbnek látnám, ha az ov. elnökségét a regionális igazgatók adnák, mivel ez egy gyakran ülésező testület és hatékonyabban kötné össze az országos választmányt a párt felső vezetésével, elnökségével.

Véleményem szerint, az ov. szervezeti, működési átalakítása mellett a testület tartalmi működését is meg kell változtatni. A stratégiai döntések fő színterévé kell átalakítani az országos választmányunkat. Jelenleg az országos elnökség terjeszt elő a Jobbik országos listáit, amit az ov. csupán véleményez. Jobb eljárásnak tartanám, ha az ov. elnöksége állítana össze egy országos listát, amin az ov. a jelenlévők 50%+1 fő elfogadása mellett érvényes módosítást javasolhat az elnökség számára. Az országos listára érkező komplett javaslati csomagot megkapná az országos elnökség és ez alapján, ennek figyelembevételével hozná meg a végső döntését a Jobbik Országos Elnöksége.

4) 2019-es választási felkészülés

Két választásra kell felkészülnünk a 2019-es évben. Az első, de nagy fontossággal bíró megmérettetés az Európai Uniós választás lesz, ami egy görbe tükröt fog mutatni az országos támogatottságunkra vonatkozóan. Várhatóan alacsony részvétel mellett meg fogja mutatni a pártok országos népszerűségét, mivel egy színtiszta listás szavazásról lesz szó. A 2014-es EP választásból az a tendencia rajzolódik ki a számomra, hogy a fővárosban az országos átlagot meghaladó részvétel volt, míg a megyei jogú városokban az országos átlagnak megfelelő részvétel. A 10.000 lélekszám feletti települések teljes áttekintését még nem tudtam elvégezni, de néhány adatból az látszik, hogy ugyanannyival maradtak el a részvételben, mint amennyivel több volt a fővárosi kerületekben az urnához járulók aránya. A legalacsonyabb részvétel egyértelműen a 10.000 fő alatti településeken volt. Budapest 23 kerülete és a 23 megyei jogú város a szavazatok felét tette ki. Jól látszik ezekből a tendenciákból, hogy erősen urbánus választásról beszélhetünk az EP kapcsán. Mindezeket figyelembe véve és néhány számítást elvégezve arra a következtetésre jutottam, hogy érdemes egy települési sorrendet felállítani, ami mentén lefolytathatjuk a kampányunkat. A jövő évi választásokon nekünk is érdemes észnél lenni és célzott stratégiát felállítani térben és időben, mivel ez lehet a sikerességünk záloga.

Nem kell szégyellnünk a politikai szándékainkat, de kufárokká sem kell válnunk. Célunk a jelenlegi hatalom bástyáinak ledöntése, ha kell ebben politikai kompromisszumokat kell kötnünk – ahhoz, hogy a választói akaratot minél jobban meg tudjuk jeleníteni a saját településünkön élők számára.

5) Tematizálás és kommunikáció

A Jobbik felgyorsított néppártosodása során elvesztette a tematizációs készségét és olyan általunk fontosnak vélt üggyel, mint pl. a bérunió nem értünk célt a magyar társadalom többségénél. A legutolsó tematizálásra képes, sokakat foglalkoztató ügyünket 2016 telén veszítettük el, ami a migráció volt. Nem pusztán elveszítettük, hanem a Fidesz kezébe adtuk a fegyvert, amit mondjuk fájó szívvel: professzionális szintre fejlesztett. Meglátásom szerint, jó lenne ezt a témát visszaszerezni – sajnos nem fog sikerülni. Ilyenkor egyszerűen a követési technikát tudjuk alkalmazni és a normalitásunkat tudjuk megőrizni a témával kapcsolatban. Folyamatosan kutatva a magyar embereket érintő legégetőbb problémákat.

A populizmusra és a demagógiára én magam sohasem, mint valami rosszra tekintettem, hanem tömegkommunikációs eszközként, fegyverként igyekeztem használni. Ennek megfelelően, a Jobbik elnökségétől többször kértem, hogy válassza szét a tömegkommunikációt a társadalmi csoportoknak szóló üzenetektől és mind a kettőt kezdje el professzionálisan használni. Amennyiben megkapom a felhatalmazást tőletek az alelnöki feladatok ellátására - ez lesz első feladat, amit rendbe kívánok tenni.

Térjünk át az általunk kívánt kommunikációra. Fel kell állítanunk megyei szinten működő mini-videós stábokat, akik heti rendszerességgel egy rövid, fontos ügyeket tartalmazó maximum 2-3 perces riportot, anyagot készítenek a választókerületi elnökeinkkel, képviselőinkkel. Ezeket az anyagokat a Facebookra feltöltve, az illetékes területen meg kell hirdetni mindenkinek, mert csak így tudunk a köztudatban fennmaradni. Csongrád megyei regionális igazgatónkkal ennek fényében alakítjuk át a megyei sajtós feladatkörét, szerepét és késztetünk mindenkit a folyamatos kommunikációra abban a pillanatban, ahogy a finanszírozásunk stabilizálódik.

Köszönöm, hogy végigolvastad a programomat és talán segít eligazítani minket a valós problémák és kihívások megoldásában. Célom, hogy a fent megnevezett területeken ugrásszerűen előre tudjunk lépni és az elképzeléseimet meg tudjam valósítani a Jobbik Országos Elnökségének a keretén belül.

Sokatokat ismerem és a személyes bemutatkozásomat, ezért is hagytam végére.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Csongrád megyei képviselője voltam 2010 és 2014 között. Jelenleg Szeged Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője és az Európa Tanács Regionális és Helyi Önkormányzatok Kongresszusának magyarországi delegáltja vagyok. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem település- és területfejlesztő geográfus szakán végeztem. Az ott szerzett fejlesztéspolitikai és társadalomtudományi ismeretek, nagy segítséget jelentenek a munkámban. Feleségem, Tóthné Dr. Rosta Judit a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Élettani Intézetnek egyetemi adjunktusa. Fő kutatási területe a fejfájás, migrén, amit gyakran élő valósággá teszek számára a politikai tevékenységemnek köszönhetően. Három csodálatos gyermeket nevelünk Szeged egyik legszebb, történelmi részén Alsóvárosban. Hívő Római Katolikusként, nemzeti, konzervatív családot alkotunk mind az öten.

"Nem az az erős, aki nem esik el, hanem az, aki mindig fel tud állni." (Niccolo Machiavelli)

Kész Géza alelnökjelölti szándéknyilatkozata



37 éves, nős, háromgyermekes családapa vagyok. Az elszakított Kárpátalján születtem és nőttem fel. Történelem-földrajz-turisztika szakos végzettséggel rendelkezek. Jónéhány évig a kárpátaljai magyar közösségben tevékenykedtem főiskolai tanárként, intézményvezetőként, magyar érdekvédelmi szervezet kulturális szervezőjeként. 2011-től részt vettem a Jobbik kárpátaljai szervezésében. 2015-ben családommal Kállósemjénbe költöztünk, ahol kiállításvezetőként, majd esti gimnáziumi tanárként dolgoztam. 2017 májusától a Jobbik szabolcsi 6. számú választókerületi elnöke vagyok. A 2018-as választásokon országgyűlési képviselőjelöltként mérettettem meg magam.



Kész Gézánál lassan csöngetni fog a postás a pártigazgató levelével Jelenleg felnőttoktatással foglalkozó gimnázium igazgatóhelyetteseként és tanáraként dolgozok.

A Jobbikban egy rendíthetetlen nemzeti pártot ismertem meg. Ezért lettem tagja. Most pedig azért szeretnék alelnöke lenni, hogy hatékonyabban küzdhessek az általam megismert Jobbik helyreállításáért, mindazon elvekért, amelyek Mozgalmunk alapító nyilatkozatában lefektetésre kerültek.

Egy olyan Jobbikért akarok dolgozni, amelyik:

• Elsősorban a magyarokért küzd, és csak aztán minden magyarországiért. (Ez a különbség a nemzeti párt és a néppárt között.)

• Se országos, se helyi szinten nem működik együtt a hazáját számtalanszor kirabló, eláruló baloldallal és az eleve idegen érdekek szolgálatára szerveződött liberális csoportokkal.

• Nem keresi a barátságát (nem küld üdvözlőlapot) azoknak, akik generációk óta töretlenül a magyar nemzet elpusztításán dolgoznak.

• Alulról építkezik. A párt jövőjét, irányait, vezetőit, képviselőit érintő döntések az alapszervezetek és a vidéki Jobbik akaratát képviselik.

• Nem rejti véka alá és bátran ki meri mondani, hogy igenis van cigánybűnözés, ami ellen drákói szigorral kell fellépni. Mindemellett a becsületes, dolgozó cigányokat tiszteli és a cigány közösség felemelését célként tűzi ki.

• Határozottan kiáll a trianoni békediktátum revíziójáért, az elszakított magyarság önrendelkezési jogáért, a Szent Korona teljes Kárpát-medence feletti felségjogáért.

• Kiáll az elszámoltatás, a „Tiszta Kéz politikája” mellett (saját sorain belül 100-szoros szigorral és következetességgel!). A közvagyon megkárosítását hazaárulásként értékeli és a legsúlyosabb büntetést követeli érte.

• Az Árpád-sávos, Turul madaras, Szent Koronás zászlót emeli magasba. Adventi kettős keresztet állít. Felkarolja a valódi magyar őstörténetet, a rovásírást, a magyar keresztyénséget.

Ez csak néhány kiragadott példa, de jelzi, milyen Jobbik a célom. Meggyőződésem, hogy az európai és magyarországi folyamatok a keresztény nemzeti-radikális erők előretörését fogják hozni a következő években. Abban is biztos vagyok, hogy a magyar nemzet hosszútávú fennmaradását, gyarapodását nem lehet néppárti módszerekkel, a társadalom minden részének megfelelni próbálással biztosítani. Ha megakarjuk nemzetünket menteni, ha a rablóktól és vérszívóktól meg akarjuk tisztítani, akkor egyenesen, keményen és megalkuvás nélkül a nemzetet kell képviselnünk. A Jobbik ezért jött létre, ez az útja. Ha nem ezen jár, megszűnik Jobbik lenni.

Tudom, hogy Mozgalmunkon belül még mindig sokan éreznek így. Az ő hangjukat szeretném alelnökként hallatni, a nemzeti radikális értékeket képviselni és ezeknek a lehető legnagyobb teret nyerni.

Tisztelt Harcostársam!

Ha Neked is ez van a szívedben, tegyél érte! A Jobbik olyan lesz, amilyenné tesszük.

Áldott Adventet és Szebb Jövőt kívánva,

Kész Géza

Nemzeti, Radikális, Tiszta Jobbikért

Rig Lajos alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Kedves Jobbikos Bajtársaim!

A közelmúlt eseményei, a pártunk életében bekövetkezett nehéz időszak, és a kihívásokkal, tervekkel teli jövőképünk arra sarkalt engem, hogy megmérettessem magam alelnökjelöltként. Kérem olvassátok el, és fogadjátok szeretettel bemutatkozó levelemet.





Rig Lajos - kommentár nélkül A Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz 2008-ban csatlakoztam, nemzeti érzelműként ebben a pártban láttam meg a lehetőséget, az országért tenni akarást. Tapolcán a helyi politikai életben 2010-től vettem részt aktívan, először önkormányzati képviselőként, majd 2014-től alpolgármesterként. A 2015-ös időközi választáson a Jobbik jelöltjeként indultam Veszprém megye 3. számú választókerületében, ahol április 12-én megszereztem a Jobbik történetének első egyéni választókerületi mandátumát. Mandátumom átvétele és az eskütételem után az Országgyűlés falai közé vittem a választókerületem problémáit, valamint az egészségügy szereplőinek érdekében szólaltam fel számos alkalommal. 177 önálló és 288 nem önálló indítvánnyal, 85 felszólalással, valamint sok személyes államtitkári és miniszteri egyeztetéssel küzdöttem az ország fejlődéséért. Az aktív parlamenti munka mellett állandóan jártam a kerületem 60 települését, igyekeztem közvetlen kapcsolatot kialakítani az állampolgárokkal, hiszem, így tudjuk megfelelően képviselni az érdekeiket.

Az országgyűlési képviselőként eltöltött három évem sikerei között tudhatom többek között, hogy a helyi lakossokkal összefogva sikeresen megakadályoztuk a nyírlaki és lesencetomaji kastélyban élő pszichiátriai betegek falvakba költöztetését, hogy a helyi Fidesz által megfúrt piac-projekt az illetékes miniszterekkel illetve államtitkárokkal folytatott tárgyalásim következtében megvalósulhatott Tapolcán. Közbenjárásomra Tapolcán tanuszoda létesülhet, a halimbai iskola tornaterme és a sümegi általános iskola megújulhatott, az önkormányzati tulajdonú cégek kórházadósság miatti likviditási gondjai megszűntek. Németországi kapcsolataim révén több mint 100 millió forint értékben szerzetem adományokat, amelyek kollégiumokat, kórházakat, és szociális otthonokat gazdagítanak. Idén a tapolcai kórház érdekében tett erőfeszítéseimet is siker koronázta, márciusban sürgősségi fogadóhellyel és 15 aktív belgyógyászati ággyal bővült a helyi kórház.

Bár a 2018. április 8-i választáson az egyéni mandátumot nem sikerült megszereznem, a Jobbik harmadik legjobb eredményét értem el 40,24 százalékkal. A 2015-ös egyéni mandátumomhoz képest, több, mint 7000 szavazattal kaptam többet. Tapolcán nagy fölénnyel vezetve, és Ajkán jelentősen megerősödve sem sikerült elegendő szavazatot megszerezni a jelenlegi kormány félelemkeltő, manipulatív kampányával szemben. Ezt az 5 %-os erősödést egyrészt a Jobbik néppárti vonalának tudom be, ugyanis parlamenti munkám kezdete óta ugyanúgy igyekszem segíteni az embereknek, mint egészségügyi dolgozóként: az ember számít, nem a pártszín.

A pártunk fájdalmas vereséget szenvedett el a 2018-as választásokon, de a a jövőre kell koncentrálnunk! Meg kell vitatni a gyengeségeinket, szembe kell nézni a hibákkal és tanulnunk kell belőlük. Egy egységesebb, rendezettebb szervezet kialakításában szeretnék alelnökként segédkezni. Véleményem szerint a Jobbiknak, mint nemzeti néppártnak erős alapszervezetekkel és megfelelő kommunikációval el kell jutni a megtévesztett, tájékozatlan magyar állampolgárokhoz, és fel kell nyitni a szemüket. Az emberközeliséget tartom továbbra is kulcspontnak.

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

Kérdéseitekkel, észrevételeitekkel bátran forduljatok hozzám az alábbi elérhetőségeim bármelyikén:

Telefonszám: 0630/446-5557

E-mail cím: rig.lajos@jobbik.hu

Baráti üdvözlettel:

Dr. Weller-Jakus Tamás alelnökjelölti szándéknyilatkozata



Először is szeretnék pár sorban bemutatkozni, majd röviden összefoglalni azt, hogy melyek voltak azok a körülmények melyek arra ösztönöztek, hogy induljak a jelenlegi alelnöki választáson.



Dr. Weller-Jakus Tamás szerint hacsak nem jön egy globális világválság, akkor 2022-ben még rosszabb eredménnyel kell, hogy beérje a Jobbik Magamról nagyon röviden. 46 éves vagyok. Végzettségem jogász. Feleségemmel együtt 4 gyermeket nevelünk, mely közül három már egyetemista. Feleségem az Evangélikus Egyház nyugat-dunántúli nevelőszülői hálózatát vezeti, illetve hitoktatással foglalkozik. Én tavalyi évben 25. évnyi közszolgálatot hagytam ott, bízva egy szebb jövőben. Jelenleg a Jobbik Zala 02. választókerületi elnöke vagyok. A 2018-as választásokon a választókerületben képviselőjelöltként indultam.

A kampány során a választókerületben lévő összes (106) települést végig jártam. Nagyon sok helyen – főleg a kistelepüléseken – szinte megszégyenülten távoztunk, köszönve a kialakított kormánypropagandának. Vidéken élő emberek ugyanis a megyei napilapból, a közszolgálati jellegét már rég elvesztett M1 és Kossuth rádióból informálódnak. Április 8-án olyan településen ahol 2014-ben a Jobbik győzött, nem értük el a 20%-ot!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003. októberi megalakulása óta eltelt immáron több mint 15 év. Ha az elmúlt 15 évet megnézzük, akkor azt látjuk, annak ellenére, hogy beléptünk a XXI. századba a Jobbik a média területén igen gyenge lábakon áll.

A nálunk gyengébb baloldalnak van egy tévéje, újságra és helyi lokális rádiói. Nem vagyok jós, de ha a jelenlegi helyzeten nem változtatunk – és nem jön egy globális világválság – akkor 2022-ben a jelenlegi vagy még rosszabb eredménnyel kell, hogy beérjük!

Nincs mire várnunk, vagy elkezdjük létrehozni a saját média portfóliónkat, vagy megyünk a történelem süllyesztőjébe, ezt vegyük tudomásul!

Tisztában vagyok a Mozgalmunk jelenlegi anyagi helyzetével, illetve a jövőbeni lehetőségeivel. Ettől függetlenül nincs, mire várnunk minél előbb neki kell állni a fenti feladatnak, mivel az idő sürget!

Saját média nélkül az ország jelentős részére nem tudjuk eljuttatni üzeneteinket, nem úgy mint a kormánypropaganda. Jelenleg a választópolgárok egy rétegéhez tudjuk eljuttatni a valóságot és ez így is marad saját média nélkül. Olyan mintha valakit bezártak volna egy pincébe, és onnan kiabálna ki, a hangját csak a közvetlen szomszédok hallják meg.

Ez az ok amiért úgy gondoltam, hogy el kell indulnom. Megválasztásom esetén szeretném a Jobbik saját médiájának kialakítását elkezdeni. Ezen munka során saját szakmai tudásomat is felajánlom!

1./ Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a környező országokból – a volt Szabad Európa Rádióhoz hasonlóan – hogyan tudunk analóg frekvenciához jutni, mivel hazánkban ez lehetetlen.

2./ Az 1./pontban leírtak mellett mi a XXI. század pártja, alkalmazzunk XXI. századi megoldásokat. A Jobbik mindig úttörő volt ezen a téren, figyelembe véve, szavazóbázisunk fiatal összetételét. Jelenleg a rádiózás területén nincs egyetlen egy úgymond ellenzéki rádió sem. A jelenlegi rendszer valószínűleg nem is engedne egy ilyen földi sugárzású normál országos, vagy regionális rádiót, és hirdetője sem igen lenne, így a bevétel is minimális.

Van viszont egy rohamosan fejlődő területe a rádiózásnak, ez pedig a digitális vagy internetes (stream) rádiózás. Lassan mindenhol elérhető az internet napjainkban. A digitális rádió elindítása minimális költséggel jár, az egész világon fogható, tehát mindenhol elérhető ahol internet van. A digitális rádiózás szabályai jelenleg kötetlenebbek a földi sugárzású állomásoknál; ez lehetővé teszi, hogy a műsorvezető lejátszott zenéivel és műsorvezetési technikájával alkalmazkodjon a hallgatók igényeihez.

Véleményem szerint a Jobbik humánerőforrásában meg van az potenciál - főleg az IT-re gondolok, a fiatalabb generációra - akik egyben hobbiként is tartalommal tudnák e rádiót megtölteni. Tudom, hogy az első lépés mindig a legnehezebb, de kérlek benneteket, hogy a fent leírt pár sort gondoljátok át.

A jogdíjakhoz szükséges minimális bevételt szerintem lehetne közösségi gyűjtéssel vagy egyéb rendezvény (pl. bál) bevételével előteremteni például. A fenti javaslattól nem várom azt, hogy rögtön áttörést fog hozni, mint minden üzlet beindításához idő kell. A rádiózás területén jelenlegi kialakult helyzet ennek most kedvez, ugyanis egyre többen hallgatnak digitális rádiót, melynek több oka is van... Változnak az idők, változnak a szokások.

3./ A fentiekkel párhuzamosan, ahogyan Sneider Tamás is elmondta, szükséges egy televízió kialakítása is a médiában.

4./ A fentiek mellett a Hazai Pályát, mint nyomtatott sajtót továbbra is szórni, terjeszteni kell.

5./ A saját rádió híranyagait az Alfahír portálra lehet építeni.

Amennyiben személyemet támogatjátok, akkor fő feladatomnak tekintem a fentiekben leírtak megvalósítását, melyre úgy gondolom már nagy szüksége lenne a Jobbiknak illetve Magyarországnak is! A feladat nem kicsi, de ha mindannyian akarjuk, akkor megvalósítható! Csak rajtunk múlik…

Szebb jövőt!

Ander Balázs alelnökjelölti szándéknyilatkozata

Nagyapám húga - egy egész életét becsületes munkával végidolgozó, mindössze hat elemit végzett, de józan paraszti bölcsességének tisztánlátásával sokdiplomás tudorokat leiskolázó falusi asszony - halála előtt azt mondta, hogy nem tud nyugodtan eltávozni, mert rosszfelé mennek az ország dolgai. Nemzetünk sorsával kapcsolatosan én sem vagyok nyugodt. Nem véletlen, hogy a Jobbik volt az a politikai erő, amelyik egyetemi éveim MIÉP ifjúsági tagozatos ténykedése után végül magához vonzott.

Amikor 2009-ben, Kaposvártól délre még csak 7 ember merte szervezett keretek között felvállalni, hogy szabadideje s energiái jelentős részét a Jobbik építésére áldozza, még balliberális rezsim volt uralmon. Azóta ugyan változott a kormány színezete, de a kiszolgáltatottság, az egzisztenciális fenyegetettség, az új Döbrögik kommunista párttitkárokat felülmúló úrhatnám pofátlansága csak fokozódott. Hitem szerint a Jobbik az egyetlen létező erő, ami ezen változtathat.



Nős vagyok. Feleségem a Nyugat-magyarországi Egyetemen diplomázott szociálpedagógusként. Házasságunkat 2005-ben kötöttük. Három gyermekünk van. Botond 2006-ban, Nimród 2011-ben, Koppány pedig 2015-ben született.

Elnöke vagyok a Jobbik 2009 nyarán alapított Barcsi Szervezetének és a megye 77 települését felölelő 2-es választókerületnek. 2010 őszén, a Jobbik listavezetőjeként lettem a Somogy Megyei Közgyűlés egyedüli jobbikos képviselője. A megyei önkormányzatban először a Kisebbségi, Egyházi és Civil Bizottság elnökeként, illetve a Gazdasági Bizottság tagjaként, majd 2012 elejétől, a bizottsági struktúra átalakítását követően, a Területfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedtem.

2014 tavaszán, az országgyűlési választásokon a szavazók 24%-a tisztelt meg bizalmával, mely a somogyi 2-es választókerületben, a baloldali jelöltet megelőzve, a második legjobb eredmény. 2014-ben a Jobbik országos listájának 20. helyéről lettem országgyűlési képviselő. A 2014-2018-as ciklusban a Nemzeti Összetartozás Bizottságában, majd a Népjóléti Bizottságban tettem a dolgom. 2018 közepéig vezettem a Jobbik Munkavállalói Érdekvédelmi Munkacsoportját.

A 2018-as választásokon a Dél- és Belső-somogyi választók több mint 38 százaléka adta rám szavazatát, de képviselői mandátumomat a Jobbik országos listájának 19-ik helyéről nyertem el. Jelenleg az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnökeként a Jobbik közoktatáspolitikájáért felelek.

Hiszem, hogy a magyar társadalom megnyerésére csak a szociális érzékenységet hangsúlyozó néppárti politikával van esélyünk, de nemzeti identitásunk alappillérei legalább ilyen szilárd bázisát jelentik személyes filozófiámnak.

----------------------------------------------------

