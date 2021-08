Anyaország, Koronavírus :: 2021. augusztus 6. 20:48 ::

Bővítették az ingyenes PCR-tesztre jogosultak körét, de sokan továbbra is fizethetnek érte műtét előtt

Miután az ombudsman jelezte, hogy probléma van Kásler rendeletével, amiben a miniszter fizetős tesztet írt elő a műtétre váró oltatlanoknak, a kormány új rendeletet adott ki, ami ugyanúgy fizetős PCR-teszteket ír elő. Betettek azonban pár kivételt: gyereknek és a kísérőjének nem kell fizetnie, és az orvos a tesztelés alól is felmentést adhat saját hatáskörben.

A műtét előtti fizetős PCR-teszteket illető ombudsmani kifogások után a kormány kormányrendeletben szabályozta újra, hogy a beavatkozások előtt kinek kell tesztelnie, kinek kell fizetnie érte, és hogy lehet ez alól kivételt kapni. Tartalmilag nagyrészt maradt a korábbi, májusban elfogadott miniszteri szabályozás magasabb szintre emelve, de a 18 év alattiak például felmentést kaptak a fizetési kötelezettség alól, sőt az őket kísérő hozzátartozóknak sem kell fizetnie.

A rendelet a koronavírus elleni védőoltással nem rendelkezőkre vonatkozik, nekik kell alapesetben fizetniük az orvosi beavatkozás előtti kötelező tesztért május óta, amióta újraindultak a halasztható műtétek és rehabilitációs ellátások. Kásler Miklós akkor egy miniszteri rendeletet adott ki azzal, hogy a betegfelvétel feltétele az érvényes védettségi igazolvány, ennek hiányában pedig az, hogy a páciens 48 órán belüli negatív PCR-teszttel és a műtét napján végzett negatív antigéngyorsteszttel rendelkezzen. A PCR-teszt 19 500 forint, az antigénteszt 11 ezer forintba kerül ma Magyarországon

Emiatt Szél Bernadett fordult akkor Péterfalvi Attila hivatalához, és az alapvető jogok biztosa múlt hétvégi jelentésében azt jelezte, hogy több jogot is sért a Kásler-féle rendelkezés, mert ezt nem lenne elég csak miniszteri utasításban előírni, hiszen Magyarországon nem kötelező az oltás, és nincs olyan kormányrendelet, ami az egészségügyi ellátást a védettségi igazolványhoz kötné.

A kormány tartalmilag vitatta Péterfalvi álláspontját, azzal érveltek, hogy mivel minden magyar állampolgár ingyenesen veheti fel a koronavírus elleni védőoltást, „semmi sem indokolja, hogy az adófizető magyar emberek állják azoknak a halasztható műtét előtt álló betegeknek a PCR teszt költségeit, akiknél a teszt elvégzésére kizárólag azért van szükség, mert szabad akaratukból nem éltek az oltás lehetőségével”. Abban viszont igazat adtak az ombudsmannak, hogy a kérdést kormányrendeletben kell szabályozni, ezért foglalták most kormányrendeletbe a szabályozást.

A pénteken kijött kormányrendelet alapján továbbra is kifizettetik a PCR-tesztet a műtétre váró oltásnélküliekkel, és ugyanez vár a rehabilitációra menőkkel, valamint a tervezhető fogászati ellátásokat igénybe vevőkkel. Nem kell fizetni ugyanakkor a tesztért a 18 év alattiaknak és a gyermeküket kórházba kísérőknek, és azoknak, akik önhibájukon kívül nem vehették fel az oltást, valamint azoknak, akiknél felmerül a fertőzés gyanúja. Új kivétel, hogy a szakorvos az egész tesztelés alól akár felmentést is adhat: ha a beavatkozás kockázata szakmai szempontból elhanyagolható, a beavatkozást végző szakorvos dönthet úgy, hogy tesztek nélkül is végrehajtható a tervezett invazív beavatkozás.

(Telex)