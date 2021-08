A Magyar Ateista Társaság vezetője feljelentette a GOKVI-t (a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetet), amiért egy gyógyításért közbenjáró imamozgalmat indítottak az intézet alapítványának 250 ezer forintjából. Az Ateista Társaság, mivel tagjai kizárólag a szekuláris humanizmusban és a tudományban hisznek, ugyanezt elvárják minden állami intézménytől, minden állami pénzből működtetett szervezettől, minden köztéri és közéleti megnyilvánulástól – vagyis tulajdonképpen minden embertől, amint kilép a lakása ajtaján. Sőt, egyes ateisták gyermekkeresztelést elítélő fellépése arra utal, hogy még lakáson belül is.

A közbenjáró ima pozitív hatásosságát igazoló tudományos publikációk hiánya persze nem cáfolja meg azt, bármennyire is így szeretnék beállítani a helyzetet az ateisták, bármennyire is állítják, hogy a „tudományos konszenzus” szerint az ima hatástalan.

Ez a helyzet viszont alkalmas arra, hogy „megszorongassák” a jó szándékú kezdeményezőket, akik – mint Prodan Zsolt , a Gyermek Szívsebészeti Osztály vezetője egy cikkben nyilatkozta – ennek az imamozgalomnak az elindításával egyszerűen kitakartak valamit, ami, ha rejtve is, már eddig is létezett. „Lehetővé tettük, hogy aki imádkozni szeretne a beteg hozzátartozójáért, az nyugodtan tegye. /…/ A hívőket nem érdekli, hogy van-e tudományos bizonyíték. Igazából a nem hívőket érdekli, hogy van-e az imának gyógyító ereje. Azok, akik tudományos bizonyítékot követelnek ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen nem engedik meg a hívő polgártársaiknak azt, hogy szabadon gyakorolják a vallásukat.” A betegségekkel, az élet végességével találkozva pedig az emberek fogékonyabbá válnak a transzcendensre. A beteg hozzátartozóikért mondott ima, imalánc lelki fogódzó, megerősítő tett. Gui Angéla , a GOKVI kommunikációs igazgatója szerint „a rengeteg megerősítő történet visszaigazolta, hogy segítenünk kell az imalánc indításának lehetőségét”.

Valóban, a GOKVI közösségi oldalain rengeteg egyéni élménybeszámoló jelent meg. Némelyik egészen hideglelősen csodás történet, ateista világlátással persze nehéz magyarázatot találni rájuk a „véletlen egybeesés” kevéssé megnyugtató lehetőségén kívül:

„A fiam agyvelőgyulladással élet-halál között volt az ötödik szülinapja után. /…/ Páran bejöhettek elbúcsúzni tőle. Aztán szép lassan változott. Felébredt, és elmondta, mi van a kórtermi fal túloldalán. Amikor kijöttünk, a főorvosnak köszönetet hebegtem, és azt mondta: anyuka, ne nekem köszönje, hanem a Jóistennek. Számtalan imakör volt érte, amit barátaink, szeretteink indítottak országokon átívelve. Manapság 9 éves. A full fogyatékos vegetatív állapotból kijött funkcióvesztés nélkül.”

„Óh Istenem ❤❤❤❤ amikor a kislányomat műtötték 1 hónaposan, a falunkban egy egész gyülekezet érte imádkozott, plusz a Mária Rádió hallgatóit is erre kérték, és én is itt a Facebookon. Másnap le tudták venni a lélegeztetőgépről 7 nap után.”

„Igen, nekünk rengeteget segített az imalánc, amit barátaink indítottak, de amelyhez végül egyházmegyén kívülről, ismeretlenül is nagyon sokan csatlakoztak.”

„Segített az ima, a jó helyre irányítva a műtő és az intenzív osztályon dolgozó orvosok kezét, döntéseit, segített a gyógyulásban, a gyógyulásba vetett hitben, hogy sikerülhet, és nekünk hozzátartozóknak is óriási volt – sőt, még most is az – tudni, hogy milyen sokan velünk vannak lélekben.”