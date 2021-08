Anyaország :: 2021. augusztus 10. 08:05 ::

"Magyar" bíróság: tartásdíjat kell fizetnie egy nyolc éve kómában fekvő nőnek

Gyerektartásért perelte be kómában fekvő volt feleségét egy Somogy megyei férfi. (Ez úton is gratulálunk neki, nemes cselekedet volt.) Katalin nyolc éve fekszik magatehetetlen állapotban, a gyerekek pedig az apjukkal élnek. Elvált szülők esetében magától értetődő lenne, hogy mindketten kiveszik a részüket a gyereknevelés költségeiből. Ám Katalin mozdulni sem tud egy agyi fertőzés miatt, nemhogy banki utalásokat intézni. Édesanyja, Kistaj Éva ápolja 24 órában. A gyerekek apja vele szemben is végrehajtás kezdeményezett, tőle rokontartás címén követel pénzt. A nagymama és a kómában fekvő anya több mint 400 ezer forint tartozást halmozott fel, ezért bármikor felkeresheti őket a végrehajtó, írja a Blikk.



Mindent hall, lát és ért, de nem tud mozdulni és beszélni

– A gyerekeket nem láttuk, amióta az anyjuk kómában van. Az egyikük már hamarosan nagykorú lesz, a másikuk pedig 17 éves. Bár az apjuk már előtte sem élt velük, a tragédia után magához vette őket. Azóta még a nagyszülői láthatásra sem hozta el a testvéreket, az anyjukhoz pedig egyáltalán nem engedi el őket. Pedig a kicsik előtte imádták Katit, egy farmon éltek, ahol állattenyésztéssel foglalkoztak. Az első három évben a lányom nagyon sokat nézte az ajtót és sírt, amikor szóba kerültek a gyerekei, vagy ha régi videókon meghallotta a hangjukat. Azóta már rájöhetett, hogy hiába vár… – sírta el magát a nagymama.

Katalin ébren van, pislogásokkal kommunikál, kérésre be tudja csukni a száját, a szemével pedig követi a mozgást. Szájon át ugyan tudna enni, de a kanül miatt ez nem lehetséges. Éva egy percre sem tudja magára hagyni ágyhoz kötött lányát. Ő pelenkázza, szondán át eteti, beszél hozzá, fürdeti, masszírozza, naponta ötször eteti. Ápolót nem talál mellé, így még a volt párja közelgő temetésére sem fog tudni elmenni.



A kóma előtt...

A most negyven esztendő Varga Katalin már nyolcadik éve él börtönben a saját testében. Egyik napról a másikra vált pokollá az élete. Előtte szeretetben élt két kisgyermekével, de egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után egy kórházi baktérium támadta meg a szervezetét, ekkor éber kómába került. Kati azóta nem tud beszélni, s szinte mozdulatlanul fekve tölti az idejét. De mindent pontosan megért és felfog a körülötte lévő világból.



Fotók: Grnák László

Édesanyja a nehézségek ellenére minden percben mellette áll, a közelmúltban pedig több olyan fejlemény is történt, ami reményre adhat neki okot. – Nemrég tudtam meg, hogy egy speciális barcelonai kezelés, egy úgynevezett mikrosebészeti eljárás segíthetne rajta. De ezt csak akkor tudnám finanszírozni, ha fizetne a kórház, amit bepereltünk. Ugyanis nem elég, hogy a lányom elkapott egy fertőzést, egy hétig antibiotikummal sem kezelték utána. A beavatkozást végző orvos szerint ezzel helyre lehetne hozni az állapotát – mesélte reménykedve Kistaj Éva.

Ehhez azonban előtte első lépésként ki kell irtani a maradék baktériumot, aztán koponyaimplantátumot kell neki beültetni, de készségfejlesztő rehabilitációra is szüksége van. Mindezek azonban rengeteg pénzbe kerülnek.

"Jogszerű"...

– Gyerektartást az a szülő kérhet a másiktól, aki a gyermeket neveli, gondozza. A másik félnek a gyermektartási kötelezettsége minden más kötelezettséget megelőz. Más követeléssel, tartozással ezt nem is lehet veszélyeztetni. Szürreálisan hangzik, de ebben az esetben az éber kómában fekvő nő a saját jólétének a rovására is köteles fizetni – magyarázta a Blikknek dr. Tran Dániel.

Így segíthet

A nő felépülését, a következő, Évával és Katalinnal együtt élő kisebbik testvér, Csernai Krisztián számlaszámán támogathatja: 11773432-00972259-00000000, Paypal: eva.kistaj@indamail.hu