Jövő nyártól lesz kötelező a gyorshajtás elleni biztonsági rendszer az autókba - ha az EP és az ET is így akarja

Jövő év július 6-tól kizárólag olyan új tervezésű autó és teherképkocsi hozható forgalomba az Európai Unió területén, amelyet a gyártó felszerelt egy új biztonságtechnikai eszközzel, intelligens sebességszabályozó (ISA) rendszerrel. Az Európai Bizottság a nyár közepén – a véleményezési időszak lezárulta után – fogadta el a rendeletmódosítás szövegét és a mellékleteit. A tervezet szerint 2024. július 7-től lép életbe az intézkedés második lépcsője. Onnantól kezdve ugyanis már nemcsak a legújabb konstrukciókat, hanem minden olyan gépjárművet fel kell szerelni az említett eszközzel, amelyet e határidő után hoznak forgalomba.

„Az indoklás szerint az új technológiával az unió döntéshozói a gyorshajtásos balesetek számát szeretnék csökkenteni. Kérdés azonban, hogy ezt milyen megoldással érik majd el. A most elfogadott dokumentumok ugyanis több lehetőséget is említenek. Elképzelhető, hogy a gázpedálon finom ellenerőt érzékel majd a sofőr, vagy a motorvezérlés csökkentheti a teljesítményt, de akár a gázpedál rezgése is jelezheti a gyorshajtást, felvillanó fényjelzések mellett. Fontos azonban kiemelni, hogy a jelzőrendszerek nem mindegyike alkalmazható minden egyes gépjárműben, mivel annak felhasználása nagyban függ a motortól, vagy a gépjármű-meghajtás típusától. Minden megoldásban közös azonban, hogy ezeket a sofőr felülbírálhatja. Annyi bizonyos, hogy idővel minden gépjárművezetőnek hozzá kell szoknia az új biztonságtechnikai eszközhöz” – mutat rá az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője, Nyitrai Tibor.

Az Európai Unió közútjain 2019-ben közel 23 ezer halálos baleset történt. Becslések szerint az összes baleset 10-15 százaléka és a halálos balesetek 30 százaléka gyorshajtás vagy nem megfelelő sebességgel történő vezetés közvetlen következménye. Úgy vélik, a vezetőket a túlzott menetsebességre figyelmeztető műszaki megoldás visszafoghatja, így jelentős hatással lehet a balesetek kimenetelére és a sérülések mértékének csökkentésére.

Az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak két hónapig van még joga a rendeletmódosítást kifogásolni vagy visszautasítani. Ha ez nem történik meg, akkor jövőre tényleg bekerülnek a gyorshajtás elleni rendszerek az új autókba.

(Infostart)