Anyaország, Programajánló :: 2021. szeptember 10. 18:13 ::

A pécsiek többsége nem kér a buzivonulásból - a Mi Hazánk ellentüntetést szervez

A szocialistákhoz köthető Publicus Intézet felmérése szerint a pécsiek nem kérnek a deviánsok utcai vonaglásából, a Mi Hazánk ellentüntetést szervez a normalitás védelmének zászlaja alatt, írja a Magyar Jelen.

A megkérdezettek többsége azt mondta, árt a város megítélésének a deviánsok felvonulása. Tízből hat válaszadó összeségében ellenzi, hogy idén Pécs belvárosában is legyen "Pride".

Varga Tamás, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltje a lapnak elmondta, tősgyökeres pécsiként felháborítja, hogy a beteges viselkedés Pécs történelmi belvárosában is megjelenik. A rendőrség tájékoztatásában azt is kilátásba helyezte, hogy az egész belvárost lezárják, és csak olyanokat engednek be, akik egyetértenek a felvonulás céljával. Ez azt is jelenti, hogy egy csúcsforgalmat produkáló, őszi szombaton éttermeket, üzleteket kényszerítenének arra, hogy zárjanak be a felvonulás idejére.

A Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltje és Mészáros Sándor, a párt Baranya megyei elnöke is megerősítette, hogy a felvonulás a zsinagóga elől fog indulni, és, ami felháborító: a történelmi Szent István térre, a Bazilika elé fog érkezni.

A Mi Hazánk ellentüntetést jelentett be, amivel tiltakoznak a szexuális devianciát erőszakosan népszerűsítő vonulás ellen.

"Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a rendőrség és a szervezők nem a felforgatókat, hanem a normális, hazafias gondolkodású ellentüntetőket zárják ki kordonokkal a belvárosból" - fogalmazott Varga Tamás, a Mi Hazánk képviselőjelöltje.

A hétvégi időpont miatt ráadásul a foglyul ejtett közönség esete is megvalósul - tette hozzá.

Varga azt is elmondta, hogy eddig nem hallott arról, hogy a vonagláson csak oltási igazolvánnyal lehetne részt venni, ezt pedig annak tükrében tartja felháborítónak, hogy az elmúlt időszakban a belvárosi rendezvényeken rendszerint különválasztották az oltatlanokat és az oltottakat a járvány terjedésére hivatkozva.