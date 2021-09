Anyaország :: 2021. szeptember 11. 11:06 ::

Eladják a Kelenföldi Városközpontot kilencszintes irodaház építésére

Jogellenesen adná el kétmilliárd forintért a többszörösét érő Kelenföldi Városközpontot a fővárosi és az újbudai önkormányzat, így megszűnhet a Budapesti Művelődési Központ, Újbuda legnagyobb könyvtára, valamint a helyi piac és számos üzlet, szolgáltató. Az újbudai szivárványkoalíció összes képviselője által megszavazott kiárusítás pályázati kiírása szerint „Az üzletközpont összes épülete elbontható.” Kilencszintes irodaház is épülhet a jelenlegi egy-két szintes, emberléptékű épület helyére, az eddig napsütötte Bikás parkra is árnyékot vetve. A Mi Hazánk Mozgalom inkább rendelő, bölcsőde, óvoda és iskola építését követeli a túlnépesedő Újbudán, ezért aláírásgyűjtést is indít a kiárusítási kísérlet ellen a http://mihazank.hu/ujbudamegtelt oldalon - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője. Alább a folytatás.

.

48 ezer négyzetméternyi iroda és lakás létesülhet az Etele és Tétényi út sarkán az így is túlépített XI. kerületben, infrastrukturális fejlesztések előírása nélkül. Az Újbuda önkormányzatától érthetetlen módon eddig is több tízmillió forint közterület-használati díjkedvezményt kapott, hamarosan megnyíló Etele pláza lobbija lehet a konkurens Kelenföldi Városközpont megszüntetése. Bár a régi üzletek és szolgálatók évi 173 millió forint + áfa bérleti díjat fizetnek, a tulajdonos önkormányzatok ezt nem fejlesztésre, még csak nem is állagmegóvásra fordították ciklusokon át, így elhanyagolt, méltatlan állapotba került a Kelenföldi Városközpont.

Ugyanilyen ciklusokon átívelő leépítéssel tették tönkre az Albertfalvi Piacot, melyet aztán idén júniusban úgy szavaztak meg eladásra irodaház építésére a Putyin pénztárosának is tartott Megdet Rahimkulov fia (akit testvérével együtt a leggazdagabb magyarországi családnak tartanak), pontosabban egyik cége, a Startimmo Kft. számára, hogy az elvileg korábban nem nyilvános értékbecslés által meghúzott 360 millió forintos határt arcátlanul súroló, „véletlenül” épp 361 milliós ajánlattal győzött az orosz oligarcha a DK fővárosában.

Most újabb jogellenes kiárusításra készülnek, mivel a "Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítése (nettó)" költségvetési soron 2021-re 1.667.500.000 forint van előirányozva, de azt már eddig is bőven túllépték, tehát a költségvetési rendelet szándékos áthágását tervezik, többszörösére növelve a közösségi vagyon eladásának megszabott mértékét.

Így ráadásul újabb túlépítések és betelepítések várhatók, a szomszédos Bikás park napsütötte részét is csökkentve, a gépkocsiterhelést a végletekig fokozva. Pedig két éve azzal kampányolt a szivárványkoalíció, hogy Újbuda megtelt, s inkább fákat ültetnének a magukat jámbor városszépítőnek beállító politikusbűnözők.