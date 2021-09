Anyaország :: 2021. szeptember 14. 06:01 ::

Emelkedett a jogosítványhoz jutás ára

Egyetlen év alatt 10 százalékkal emelkedett a személygépjármű-­vezetői tanfolyamok ára, ma már átlagosan 235 ezer forintba kerül egy jogosítvány megszerzé­se - írta keddi számában a Világgazdaság a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva.

A legfrissebb KSH-statisztikák szerint egy átlagos tanfolyam ára augusztusban 235 050 forintba került, míg tavaly augusztusban 212 500 forintba. Négy éve még 166 200 forint volt a tanfolyam ára.

Ez elsősorban a rendkívül gyors ütemben növekvő üzemanyagárak következménye, de az is felfelé hajtotta az árakat, hogy nagyon nagy a kereslet a vezetési órákra, amelyek átlagos ára 5 és 10 ezer forint között mozog - írta a lap. A koronavírus-járvány is éreztette hatását az autósiskolákban, a lezárások ugyanis bevételkiesést okoztak ezeknél a vállalkozásoknál is.

Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnöke a lapnak nyilatkozva kijelentette: "Tovább fog emelkedni az ár, hiszen a pénzromlás mindenkit kísért, ráadásul az iskolák az újabb és újabb terheket kénytelenek továbbhárítani".

Hangoztatta ugyanakkor azt is, hogy a szolgáltatás iránt nem csökkent az érdeklődés.

Böröcz Mátyás elmondta, hogy jelenleg kicsivel több mint négyezren oktatják a gépjárművezetést Magyarországon. Pótlás is lenne, de a rendszer olyan bonyolult, a szabályok pedig annyira szigorúak, hogy nehézkes a képzés. A "katás" változások miatt sok iskola feldarabolódott, sok idős oktató pedig a digitalizált folyamatos jelentési kötelezettség miatt elhagyja a szakmát. A MAISZ szeretné elérni az adminisztrációs terhek észszerűsítését ezen a téren - jelezte az elnök.

(MTI)