Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. szeptember 14. 12:34 ::

A balliberális jelöltek azt állítják, nem bontanák le a hegyvidéki turulszobrot

A hegyvidéki képviselői pozícióért kampányoló balliberális politikusok nem távolítanák el a sok vitát kiváltó turulszobrot – derült ki a Partizán hétfői előválasztási vitájából. Gulyás Márton azt kérdezte a jelöltektől, hogy elégedettek-e a szobor körül kialakult helyzettel és azzal, ahogyan az önkormányzat rendezni próbálta ezt a helyzetet, illetve hogy kezdeményeznék-e ennek a konfliktusnak az eltérő módú feldolgozását.

Mindhárom jelölt egyetértett abban, hogy a szobornak a helyén kell maradnia.

A Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt színeiben induló Visi Piroska arról beszélt, hogy a turulszobor a "fars, dilettáns, tudománytalan és empátia nélküli emlékezetpolitika" állatorvosi lovaként működik. Mivel a társadalmunk Visi szerint nem számolt el a múltjával, a szobor a "hülyeség mementója", és azért kell meghagyni, hogy arra emlékeztessen, ahogy nem szabad bánni az áldozatokkal.

Az LMP által is támogatott, de DK-s színekben politizáló Komáromi Zoltán azt mondta: ő bizonytalan a turulszobor ügyében, mert ha azt "erőből" lebontanák, akkor ugyanazt követnék el, mint azok, akik a szobrot "erőből" hozták létre. Ő azt javasolta, valahogyan "tegyék súlytalanná a szobrot, akadályozzák meg azt, hogy a nácik találkozóhelye lehessen", és felvetette egy helyi népszavazás lehetőségét is, ahol a lakók dönthetnének a szobor sorsáról.

A momentumos Hajnal Miklós, aki élvezi az MSZP, a Párbeszéd és a Jobbik támogatását is, erre azt reagálta, hogy nem tartja jó ötletnek a népszavazást, mert túlságosan megosztó kérdésről van szó. Hajnal szerint a békítő, konszenzusos megoldás az lenne, ha a szobor maradhatna a helyén, de az önkormányzat elismerné azokat a hibákat, amiket a szoborállítás kapcsán elkövetett, és azokért bocsánatot is kérne. Emellett arról beszélt, hogy meg kellene teremteni "a nyilasterror most még szinte teljesen hiányzó helyi emlékezetét a XII. kerületben".

(Telex nyomán)

