Sem lerombolni, sem átminősíteni nem akarja már Pokorni a turult, mert az "eldugná a problémát" - inkább "útmutatót" mellékelnek hozzá

Már az idén elkészülhet a XII. kerületben az új második világháborús emlékmű, az arra kiírt pályázat a hónap közepén zárul. Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP) hegyvidéki polgármester várhatóan megfontolásra javasolja majd, hogy a 2005-ben ugyancsak ebből a célból állíttatott kerületi Turul-szobrot mégse minősítsék át első világháborús emlékművé, hanem legyen ott egy tájékoztató tábla a szimbólumról és történetéről.

Pokorni Zoltán egy hétfői háttérbeszélgetésen a napokban megjelent, édesapjáról szóló cikkre és egy, a Turul-szoborral kapcsolatban készült dokumentumfilm megállapításaira reagált. Közölte: a kialakult helyzet miatt azt fontolgatja, hogy beterjeszt a képviselő-testület elé egy módosítást, hogy a második világháború katonai és polgári áldozatai emlékére állíttatott, nagy vitát kiváltó Turul-szobrot ne nevezzék át az első világháború áldozatainak emlékművévé.

"Álljon ez a szobor így magában, ne bontsuk el, ne olvasszuk be (...), de tegyünk mellé egy nagyon részletes útmutatót, hogy minek a szimbóluma és minek a története" - fogalmazott.

Pokorni Zoltán a 444-en megjelent, A gyilkosok emlékműve című "dokumentumfilmről" szólva azt mondta: a hegyvidéki zsidók "meggyilkolása" történetének feltárása fontos, de a rendező ahelyett, hogy egy megrázóan fontos témát tárgyaló filmet készített volna, "aktuálpolitikai furkósbotot" faragott az ügyből. Összekeveri az idősíkokat, a 2005 környéki és a mai vitákat, a "nyilas tömeggyilkosságok" feldolgozása után kialakult helyzetet, egyenlőségjelet tesz a Turul megmaradása mellett ma érvelők és a nyilasok, illetve a nyilasokat védelmezők között - vélekedett.

Pokorni Zoltán kiemelte, a rendszerváltozás után legitim, érthető emberi törekvés volt, hogy emlékművet állítsanak a háború áldozatainak. A hegyvidéki önkormányzat "nem a legjobb szimbólumot", egy első világháborús katonasír turulmotívumát választotta "nem kellően végiggondolva", hiszen a Hegyvidéken a második világháborúban meghaltak nagyobb része civil, a "meggyilkoltak jelentős része zsidó volt". Így "ellentmondásos, már-már kegyeletsértő a Turul használata" - mondta a polgármester, hangsúlyozva: az biztos, hogy az önkormányzat kiindulópontja nem az volt, hogy emléket állítson a nyilasoknak.

A polgármester néhány pontban felsorolta a film pontatlanságait, tévedéseit, és a többi között rámutatott: nem igaz, hogy bár megígérte, mégsem vették le a szobor talapzatáról a "zsidók ellen bizonyíthatóan gyilkosságot elkövetők", köztük a nagyapja nevét. Közölte: nagyapja nevét már tavaly januárban, másik három nevet szeptemberben távolítottak el az utasítására.

Ugyancsak hamis az az állítás, hogy a szobor állításakor ismert volt minden, ami a Hegyvidéken történt, az, hogy "mennyi szörnyűséget követtek el a kerületben a nyilas hatalomátvétel után", és ennek tudatában avatták fel a szobrot - mondta Pokorni Zoltán, megjegyezve: a kutató történészek is azt mondják, hogy a történet "szörnyű részletei" csak 2010 után, nagyrészt pedig 2016-ot követően kezdtek tisztázódni.

Azt mondta, hogy neves történészeket kért fel a szobor ügyének "rendezése" érdekében, az ő szakmai tanulmányuk alapján új szobor elkészítésére írtak ki pályázatot. Döntöttek arról, hogy máshol állítják fel a második világháborús emlékművet, és erre 50 millió forintot különítettek el. Továbbá a képviselő-testület tavaly nyáron döntött arról is, hogy a régi szobrot átminősítik első világháborús emlékművé.

Pokorni Zoltán elmondta, nem tartja helyesnek, hogy a szobrot lerombolják, de nem tartja a legjobb megoldásnak az átnevezést sem. Szerinte a film hazugságot erősít, ugyanakkor mégis felhívja egy igazságra is a figyelmet: arra, hogy a történteket nem elrejteni kell, hanem be kell mutatni.

Az előbbi két megoldás eldugja csak a problémát, és nem mutatja be - mondta Pokorni Zoltán hozzátéve, ezért is gondolkodik a már említett módosítás benyújtásáról.

A polgármester szerint legitim az az álláspont is, hogy "nem szabad gyilkosoknak adni" a jelképet, sokkal több van benne, mélyebb és időben távolabbi, és "talán megtisztítható, kimenthető ebből a sáros örvényből". Még akkor is, ha ezen álláspont híve között vannak "neonácik" is, de az az állítás, hogy mindenki, aki a Turult védi, az fasiszta és a gyilkosok pártján van, túlzó és igaztalan álláspont - mondta Pokorni Zoltán, hangsúlyozva: a dolguk arra törekedni, hogy miként lehet e két szélsőség között "kihűteni" ezt a vitát.

Elképzelése szerint a Turul-szobor melletti tájékoztató leírhatná a történetet a millenniumtól kezdődően, a Turul Szövetségen, a nyilasokon, az elhallgatott 1950-es éveken, a kerületi önkormányzat "nagyon szerencsétlen" emlékműállításán, a kerületnek a fővárossal folytatott vitáján át a mai napig.

"Abból kellene kitörni, hogy vagy nyilas vagy, vagy hazaáruló, és a Turul vagy ártatlan, vagy gyilkos" - fogalmazott Pokorni Zoltán, hangsúlyozva, hogy a Turul összetett jelkép.

