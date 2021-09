Anyaország :: 2021. szeptember 16. 15:44 ::

Este hidegfront érkezik, lehűlést és csapadékot hoz a hétvégére

Csütörtök este hidegfront érkezik, hatására csapadékosabb és kissé hűvösebb lesz a hétvége: vasárnap néhol már csak 5 fokot mérhetnek hajnalban, és helyenként a 20 Celsius-fokot sem éri el majd a csúcshőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzéséből.

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a hidegfront hatására a záporok mellett zivatarok is várhatók. A front kelet felé vonulásával északnyugaton fokozatosan stabilizálódni kezd a légkör és a csapadék is áthelyeződik a keleti területekre.

Országos előrejelzésük szerint péntek hajnalban több helyen várható eső, záporeső, néhol zivatar. Napközben is sokfelé várható - ismétlődő jelleggel - eső, zápor, nagyobb eséllyel az Alföldön zivatar is. Az ország északi felében jelentősebb mennyiségű csapadék is eshet. Délutántól nyugat felől szűnik a csapadék, este inkább már csak keleten, északkeleten eshet. A szél élénk, főleg a déli megyékben, valamint az Alföldön és az Észak-Dunántúlon erős is lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, de délkeleten akár 26, 27 fok is lehet, a tartósabban csapadékos északkeleti tájakon pedig ennél hűvösebb idő várható.

Szombat reggel általában kevés felhő lesz az égen, de az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében erősen felhős területek is lehetnek. Napközben északkeleten és nyugaton több, másutt kevesebb gomolyfelhő képződik, összességében mindenhol több órára kisüt a nap. Megélénkül, az ország középső harmadában meg is erősödik a szél. Hajnalban általában 11-16 fok valószínű, de az Északi-középhegység nyugati felén, a Dunántúl északi, északnyugati részén néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap helyenként - legnagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon valószínű eső, zápor. A leghidegebb órákban 5-13 fok lesz. A csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű, de északkeleten és Nyugat-Magyarországon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet - olvasható az előrejelzésben.