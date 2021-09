Anyaország :: 2021. szeptember 16. 21:22 ::

Stop lottónyertes polgármester! - Fidesz-iroda előtt tiltakozott a Mi Hazánk

A Fidesz egyik vidéki pártközpontja előtt tartott demonstratív sajtótájékoztatót a Mi Hazánk Mozgalom. Pápai Ákos, a szervezet Heves megyei elnöke azért vonult a kormánypárt gyöngyösi irodája elé, hogy felszólítsa a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, Horváth Lászlót, hogy határolódjon el Kompolt polgármesterétől.

Balázs Zoltán nevével tavasszal ismerkedhetett meg az ország, amikor a Blikk kérdésére azzal magyarázta kirívóan költséges életvitelét, amit nehezen lehetne fedezni a kétezer lakosú település polgármesteri fizetésével, hogy szerencsejátékokból több tízmillió forint bevétele volt. Állítása szerint egy év alatt ötször is nyert a lottón. Korábban, a 2019-es önkormányzati választás előtt a 24.hu írta meg, hogy Balázs úgy indult újra a polgármesterségért, hogy a bíróság közben jogerősen kimondta róla: szavazatvásárlással nyerte meg 2014-ben a választást.

Az ítélet szerint három szavazatot bizonyíthatóan megvásárolt, ami épp elég volt a győzelemhez, hiszen összességében csak egyetlen szavazattal kapott többet, mint az ellenfele.

Pápai Ákos a szavazatvásárlási ügyet is megemlítve közölte, bizonyítékai vannak arról is, hogy Balázs korábban egy hitelcsalásos ügy vádlott vádlottja volt, és tevőleges résztvevőként azonosították be a nyomozás során, de az ítélethozatal előtt az okokat titkosítva kiemelték az ügyből. A Mi Hazánk politikusa azt is felrótta Balázsnak, hogy a polgármester rendszeresen használja magáncélra azt a kisbuszt, amit a szociálisan hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztató programjához kapott a település.

Pápai szerint a kompolti polgármester olyan személy, akit már rég ki kellett volna közösítenie a politikai elitnek, a gyöngyösi fideszes országgyűlési képviselő azonban rendszeresen találkozik, egyeztet vele és közös programokon vesz részt Balázzsal. Helyi források szerint Horváth László a Fidesz jelenleg folyó Stop Gyurcsány! kampányának lebonyolítását is Balázsra bízta.

Azt várjuk Horváth Lászlótól, hogy határolódjon el Balázs Zoltántól – mondta Pápai a 24.hu beszámolója szerint.