Ellentétek

Szinte hetente olvasni egy-egy hírt arról, éppen hol bomlik fel az ország vezetését óhajtó baloldali összefogás, vagy éppen hol kapnak hajba az előválasztási jelöltek. Utóbbi persze minden értelmes vita nélkül történik, mert arra nem futja a direkt ebből a célból szervezett haknitúrákon, az egyetlen motiváló erő rendszerint a húsosfazék, amely körül már most tolongás alakult ki.

Legutóbb Tatabánya került be az országos hírekbe, ahol kevesebb mint kettő évet bírt ki a baloldali koalíció, majd hangos reccsenéssel a héten meg is adta magát . Szücsné Posztovics Ilona polgármester három társával kilépett az Összefogás Tatabányáért frakcióból és új frakciót hoznak létre a DK, a Jobbik, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum támogatásával (az MSZP látványosan kimaradt, eddig legalábbis biztosan). A korábbi frakció képviselői között már korábban is voltak érdekellentétek és nézeteltérések, ám ezzel a lépéssel a polgármester és a hozzá hű képviselők lényegében kisebbségbe kerültek.



Szücsné Posztovics Ilona egy DK-s rendezvényen szólal fel (forrás: MTI/Mohai Balázs)

A lokális szinttől elvonatkoztatva elhanyagolhatatlan tény, hogy Szücsné, akit korábban "független" polgármesterként választottak meg, ma már erősen és egyre inkább egyértelműen a DK-hoz kötődik (a fentebb hivatkozott, Mandineren található összefoglaló már egyenesen DK-s polgármesternek nevezi Szücsnét, ez ebben a formában viszont nem állja meg a helyét). Ez azért különösen fontos, mert a körzet baloldali előválasztása során a DK (és maga a polgármester is) Konczer Eriket támogatja, miközben az MSZP az országosan is ismert (ha más nem, akkor a futásáról ) Gurmai Zita mögé állt be.



Tatabánya polgármestere Gurmai Zitával (Forrás: Gurmai Zita Facebook-oldala)

Az évek óta tapasztalható tendencia, miszerint a DK próbálja háttérbe szorítani – erősebb kifejezéssel élve felfalni – az MSZP-t, tovább folytatódik, amely ezúttal kéz a kézben jár Tatabánya politikai válságával. Gurmai egyébként nem vette fel a kesztyűt, épp ellenkezőleg, amely szintén a gyengeségét mutathatja. Annak ellenére, hogy Szücsné Posztovics Ilona egyértelműen a DK-s aspiránst támogatja, Gurmai kiállt a polgármester mellett és inkább saját, helyi párttársainak küldött egy burkolt fenyegetést . Ennek hatására azóta egy MSZP-s képviselő szintén kilépett a tatabányai Összefogás-frakcióból, ám Szücsnéékhez való csatlakozását (még) nem jelentette be. Mindezzel párhuzamosan most pénteken maga Ujhelyi István, MSZP-s EP-képviselő jött Tatabányára, hogy Gurmainak kampányoljon, nyilván teljesen "véletlen" az időzítés.



Szücsné Posztovics Ilona, Konczer Erik és Vadai Ágnes a Tatabányai Bányásznapon. A megyeszékhely polgármestere egyértelműen Konczer mögött áll (forrás: Konczer Erik Facebook-oldala)

Országszerte tapasztalhatjuk, hogy a baloldali pártok közötti rivalizálás inkább emlékeztet egy egymás iránti bizalmatlanságra, helyenként gyűlöletre, semmint valódi versenyre. Ez már csak abból a szempontból is röhejes, hogy mi történne akkor, ha egy országot kellene vezetniük, hiszen ahogy a cikk elején írtuk, nem a tatabányai az első (és vélhetően nem is az utolsó) eset, mikor marakodásról beszélhetünk. A koalíciós megoldásoknak egyébként mindig van egy ilyen veszélye, amit már a magyar történelem során is többször tapasztalhattunk, a hatpárti együttműködés pedig egyenesen összetarthatatlan, ahogy a mellékelt ábrák is mutatják.

Egyébként komikus, hogy az előválasztási szerverek is lehaltak már az egész cirkusz elején. Ennek persze számos oka lehet, az igazság pedig úgysem derül ki sohasem, de talán jó jellemzi, mennyire is verhetjük komolyan ma Magyarországon a balliberális szivárványkoalíciót.

