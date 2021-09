Antiszemita levelek szivárogtak ki a Jobbik jelöltjétől, Pál Gábortól, akit szégyen: a DK és az LMP is támogatott (eddig) az előválasztáson képviselőjelöltként Pest megye 3. választókerületében, Szentendrén és környékén - a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd jelöltjével szemben.

Íme az interneten megjelent levelei, melyekben főkajmánoknak nevezi a főrabbikat, a mocskoskajmánok.jpg kép (Roth, Klein stb. régi arcok) csatolásával azt írja: „Ők is LMP-sek voltak 90 éve, most is azok lennének. (…) Undorító tájidegen népség. Egyébként nekem az eddigi elnevezések, LMP-becézések közül a LáMPaernyő tetszett a legjobban” – utalt a holokausztra, melynek során a zsidó emberek bőréből lámpaernyő is készült.Pál Gábor szerint Izraelnek faji törvényei vannak, Kende Pétert pedig a holokauszt-kárpótlási perek felpereseinek ügyvédjeként zsidrákok pajeszán hintázó tetűnek nevezi.