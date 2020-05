Publicisztika :: 2020. május 20. 14:17 ::

Alternatívák a Gurmai-futásra

Fél nap alatt keresztül-kasul bejárta az internetet Gurmai Zita, a végóráit élő MSZP politikusának menekülése a HírTV kamerái (és kérdései) elől. A szituáció valóban nevetséges, én is remekül szórakoztam a mutatványon. Azóta az internet világa persze különböző alternatív változatokkal élte ki kreativitását, de a lényeg most is a felszín alatt van. Szarvas igazán nem kérdezett bonyolult dolgokat, ráadásul kérdéseiben visszaköszönt az, amit immár több mint 10 éve NER-nek definiálunk.



Van is miért menekülni... A kialakult helyzetért persze mindkét oldal politikai "elitje" felelős

A szocialistákat még csak véletlenül sem lehet azzal "vádolni", hogy bármilyen érdemi lépést tettek volna a cigánykérdés megoldásában, sőt, magát a fogalmat is tagadták. Ha visszaemlékszik a kedves olvasó a még nem túl távoli múltba, az azóta magából kifordult Jobbik hozta be a köztudatba magát a "cigánykérdés" kifejezést is, ami persze megrengette az akkori teljes politikai elitet a baloldaltól az idézőjeles "jobboldalig". Viszont 2010, tehát az előző kormányzat totális bukása óta eltelt 10 év alatt az etnikai feszültség mégsem csillapodott. Sőt! Sajnálatos módon szinte már "hozzászoktunk" ahhoz, hogy pár naponta olvasunk – általában idős, védekezésre képtelen honfitársaink – meggyilkolásáról vagy éppen rablásokról, tolvajlásokról. A méltán híres mondattal élve tehát nem lett "két hét alatt rend", ebben a kontextusban Gurmai kérdezgetése kicsit már más színezetet ölt. Ugyanis nem csak a Gurmai mögött álló politikai csoportosulás nem tett semmit annak idején a magyar emberek biztonságáért, hanem az elmúlt 10 évben is folytatódott a gyalázatos sorozat.

S, ha már a "rejtett erőforrásokról" beszélünk! Mi a baj a szegregációval, amiről a riporter körülbelül úgy beszél, mint valami igazán megvetendő, ördögi dologról? Persze a kérdés ismét költői, pontosan a jelenlegi rendszer az, amely antiszegregációs törekvéseivel tovább ront a helyzeten , miközben a Mi Hazánk Mozgalom az egyedüli párt, amely következetesen a szegregáció mellett foglal állást . Ilyetén a vicces videó mögött egy annyira jellemző NER-jelenet húzódik meg, amely a kétpólusú politikai élet egyik "ékköve" (szégyenfoltja) lehetne, ha Gurmai Zita, a Gyűrűk Urából ismert Uruk-hai harcosok futására hasonlító mutatványa nem vitte volna el a show-t, és az emberek 99%-a nem a látottakon nevetne. Szarvas kérdéseire tehát könnyedén lehetett volna válaszolni, ha nem egy leszerepelt és korrumpálódott politikai csoportosulás tagja lett volna a mikrofon másik végén. (S gondoljunk csak bele, milyen kényelmes a Fidesznek, hogy ezekkel a leszerepelt emberekkel kell politikai "harcot" vívnia!)

A teljesség igénye nélkül a következőkből lehetett volna szemezgetni, ha nem egy ilyen múlttal rendelkező, baloldali személy a kérdezett fél, akitől már azt sem hisszük el, ha kérdez:

A cigányoknak járó kártérítést felháborítónak tartom, ugyanakkor a szegregáció mellett foglalok állást a tisztességes családok védelmében.

Az elmúlt 10 évben, a beígért "két hetes rendcsinálás" ellenére sem történt előrelépés, sőt, egyre csak rosszabbodik a helyzet.

Ha az úgynevezett "jobboldali" kormány rendet tett volna az igazságszolgáltatás területén, akkor ez nem fordulhatott volna elő.

Az oktatás is átalakításra szorul, a tanárok nem motiváltak, a fegyelmezésre alkalmas eszközök jó része már nem alkalmazható az egyre liberálisabb, jelenkori keretek között.

Bónuszként:

Nem roma családok, hanem cigány családok. Mellőzzük a politikai korrektséget!

A kormánynak ennél hasznosabb idióta, mint Gurmai, nem is kellett. Hiszen nagyon jól tudták, hogy egy ezer sebből vérző, korábbi politikai "elit" tagja nem fog érdemben visszavágni, nem is tud mivel, hiszen a kialakult helyzetért ők is hibásak. A futásra persze senki nem számíthatott, még a vártnál is hasznosabban és jobban sült el az akció.

Megoldás a valódi problémákra természetesen eztán sem lesz (kellenek a cigány szavazatok), de legalább az emberek nevettek egy jót (mint annak idején a rendszer részeként funkcionáló Hofi "viccein"), aztán mindenki mehet vissza a dolgára!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info