"Hello, Spanyolország! Hello új kihívás!" - Orbán lánya és veje új otthonra lelt

Hetek óta Spanyolországban tartózkodik Tiborcz István és Orbán Ráhel, legidősebb gyermekük is ott kezdte meg a tanévet. A kormányfő lánya a férjével valószínűleg Tiborcz István céges ügyei miatt dönthetett a költözés mellett, a BDPST Group ugyanis, amelynek Tiborcz a többségi tulajdonosa, külföldi terjeszkedésbe kezdett, írja a Blikk nyomán az Index.

A bulvárlap információi szerint a család Marbellán telepedett le, ötéves gyermeküket pedig egy nemzetközi magániskolába íratták be, ahol spanyolul és angolul zajlik az oktatás.

A költözés minden bizonnyal összefüggésben állhat azzal az akvizícióval, amelyről tegnap számolt be honlapján a BDPST Group. A közlemény szerint július 15-e óta a spanyolországi Los Alcazares település egyik négycsillagos szállodáját üzemelteti a BDPST Group szállodaüzemeltetési és szállodafejlesztési tanácsadó cégének egyik társasága. Egy 84 szobás, étteremmel és bárral, valamint 150 fős bankett-teremmel rendelkező hotelről van szó, amelynek belső teréről fotót is közöltek:

Bár a szövegből nem derül ki, de a fotó alapján a Hotel Atrio del Marról van szó, amely öt kilométerre található San Javier repterétől, és pár perc sétára a tengerparttól. Mint írják, a járványhelyzet miatt a Murcia tartományban lévő szálloda csak a szezon második felében fogadhatott vendégeket, akik szinte mind spanyol turisták voltak. A BDPST Group szerint az üzemeltetés hónapjai után a szálloda adásvételi szerződése is aláírás előtt áll, amit hamarosan újabb spanyolországi vásárlások követnek, több akvizíció már folyamatban is van.

"Hello, Spanyolország! Hello új kihívás! Nagyon izgatottak vagyunk, mert a családunk új élmény elé néz és egy csodálatos helyen kezdhették a gyerekek a tanévet. Az elmúlt 15 évben volt szerencsém rengeteg tapasztalatot gyűjteni külföldön, most a gyermekeimen a sor. Új kultúrát, új nyelvet, új embereket ismerhetnek meg és már most imádják az iskolát." A Blikk idézi Orbán Ráhel Instagram-bejegyzését, amelyben a miniszterelnök lánya arról ír, hogy a családjuk új élmények elé néz, és egy csodálatos helyen kezdhették meg a gyerekek a tanévet. A „Hello, Spanyolország!” kezdetű bejegyzésben megemlíti, hogy az elmúlt 15 évben volt szerencséje többször is tapasztalatokat gyűjteni külföldön – mint ismert, Tiborcz Istvánnal esküvőjük után egy ideig a svájci Lausanne-ban éltek, ahol az École Hôtelière hallgatója volt.

A lap szerint a család kizárólag az iskolai szünetekben utazik majd haza.

Orbán Viktor veje ugyanakkor gyakrabban fog ingázni az üzleti ügyei miatt. Tiborcz István legutóbb Leonstrella Kft. néven alapított újabb céget, amelynek fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, illetve üzemeltetése. Felesége, Orbán Ráhel Odu Store nevű, elsősorban ruha- és textilipari tevékenységgel foglalkozó kft.-jét pedig júniusban jegyezték be, majd augusztusban meg is nyitott a bababoltja, amely a környezettudatos vásárlókat célozza meg.