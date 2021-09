Anyaország :: 2021. szeptember 27. 14:22 ::

Egyre sötétebb a kép a makói Continentalnál, haláleset is történt

Korábban is foglalkoztunk már a makói Continental gumiipari gyárral, pontosabban azzal, milyen körülmények között kell az ott dolgozóknak teljesíteniük. Felháborítóbbnál felháborítóbb hírek birtokába jutottunk, elég csak megemlíteni az úgynevezett etikai kódexet, amely a gyakorlatban nem jelent mást, mint hogy az ott dolgozók nem beszélgethetnek egymással a gyár területén belül.



Fotó: Népszava

Mint ismeretes, februárban sztrájkoltak a makói gumigyár dolgozói, és akkor úgy tűnt, sikerül is megállapodásra jutniuk a gyár vezetőivel. De úgy tűnik, ez csak átmeneti volt, s nincs jobb szó már rá, bosszúhadjáratot hirdettek a dolgozók ellen. Mert nehéz másként értelmezni az elmúlt hónapokban történteket.

A szakszervezetet ellehetetlenítik, akadályozzák nemhogy a személyes konzultációt, még az online módját is, gyakorlatilag informatikai eszközökkel blokkolják. A csendrendelet pedig arról szól, hogy még csak ne is beszélgethessenek a gyárban a készülő új kollektív szerződésről. Ráadásul a sztrájk szervezői közül sokakat már el is bocsájtottak. Olyan kollégákat, akiknek akár évtizedes vagy annál is több munkatapasztalatuk van, tehát nehezen hihető, hogy a munkájukkal lett volna gond. Helyükbe viszont magyarul se tudó ukránok jöttek. Nem nehéz kitalálni, mi a koncepció…

Sajnos ez a mérgezett légkör most már szó szerinti tragédiához is vezetett, vagy legalábbis erős összefüggés állapítható meg, mindamellett, hogy a pontos okot már sohasem tudhatjuk meg.

Kirúgása után felment a makói gumigyár tetejére egy férfi, és eddig tisztázatlan körülmények között leesett onnan. Sokan öngyilkosságra gyanakodnak. A makói cég vezetése már több mint száz dolgozóját rúgta ki, többségében pont azokat, akik részt vettek a korábbi sztrájkban. A szakszervezet szerint tudatosan félemlítik meg a munkavállalókat, és erre a rabszolgatörvény adja meg a lehetőséget a munkaadónak – írja a Szegedi Televízió.

Nyilván a cég vezetése sohasem fogja elismerni, hogy öngyilkosság történt, mindvégig ragaszkodni fognak ahhoz, hogy véletlen baleset volt, s bár ismétlem, a teljes igazságot sohasem tudhatjuk meg, annyi azért bizonyos: túl sok itt a véletlen…

Ez lenne hát a munkaalapú társadalom? Természetesen azt is fűzzük hozzá, nyilván olvasóink körében is vegyes lehet a kép, lehet, sokan azt mondják majd, az öngyilkosság semmiképpen sem jó válasz (magam is ide tartozom), de ettől függetlenül elképesztő, ami Makón zajlik.

Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjék békében.

Lantos János – Kuruc.info