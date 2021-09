Anyaország :: 2021. szeptember 28. 08:32 ::

Esélye sem volt Tóth Csabának, azért lépett vissza a korábban Jakabék által is támogatott maffiózó

Nem lehetett biztos a győzelmében, sőt a belső felmérések és a szivárgó szavazóköri adatok szerint kifejezetten rosszul állt Tóth Csaba Hadházy Ákoshoz képest az előválasztáson. Ezért is dönthetett úgy az MSZP-s jelölt, hogy a kisebbik rosszat választva, még a verseny lefújása előtt visszalép, írja a hvg.

A belső mérések és a magas előválasztási részvételi arány is abba az irányba mutat, hogy Hadházy Ákossal szemben egyáltalán nem biztos, hogy győzött volna a Zuglóban egyébként jóval inkább beágyazott Tóth Csaba, akinek így a lap szerint erősen befolyásolhatták a visszalépésről meghozott döntését ezek a körülmények.

Tóth kérdésekre nem válaszolt, felolvasott sajtónyilatkozatában pedig azzal indokolta döntését, hogy nemtelen támadások érték, és “mendemondák” alapján “besározták” a nevét, emiatt pedig az őt támogató pártok az MSZP kivételével kihátráltak mögüle, vagyis szerinte elárulták, élükön Karácsony Gergellyel.

Nem sokkal a visszalépés előtt a hvg egy szocialista forrása azt mondta, a támogató pártok kihátrálása után csodaszámba menne, ha Tóth Csaba nyerni tudna.

A lap információi szerint viszont Tóth esélyei már Karácsony és a korábban őt támogató pártok kihátrálása előtt sem voltak túl jók. Már Tóth visszalépése előtt azt hallották az országos kampányra rálátó szocialista forrásuktól, hogy “csodaszámba menne, ha mindezek után Csaba tudna nyerni”.

Egy helyi MSZP-s párttag pedig – aki részt vesz a zuglói előválasztásban – azt tapasztalta, hogy többször annyi voks érkezik Hadházyra, mint Tóthra. Persze a szavazás titkos, de a szavazóköri delegáltak sokszor látják, hallják, kire voksol az illető, sőt van, aki az asztalon, az orruk előtt húzza be az x-et.

A zuglói választókerületben tapasztalható magas előválasztási részvételi hajlandóság is Hadházynak kedvez – ezt már Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója mondta. Szerinte kétségtelen, hogy Tóth Csaba “jól mozgósít”, viszont a rá leadott MSZP-s keménymag szavazatokban mérhető előnye annál gyorsabban lemorzsolódik, minél többen mennek el voksolni az előválasztáson. “Márpedig ebben a körzetben az egész országban az egyik legmagasabb a részvétel” - mondta Róna. Felhívta a figyelmet: Tóth azért tudott 2014-ben és 2018-ban is győzni a Fidesz jelöltje ellen a választáson, mert nem volt érdemi ellenfele az ellenzéki oldalon, ám most Hadházyban egy erős vetélytársra akadt, ez pedig már az előválasztással mérhetővé válik.

A sátraknál tapasztalt szavazati arányokat és a szakértő által jelzett, a magas részvételi arányból következő tendenciát erősítik a közvélemény-kutatási mérések is. Nyilvános mérésből egyetlen egy áll rendelkezésre: a hvg számolt be a birtokába került Medián-kutatás alapján arról, hogy Hadházy már jóval az előválasztási start előtt népszerűbb volt, mint Tóth Csaba.

Az áprilisi mérésből az derült ki, hogy Hadházyt az összes ellenzéki választó 37 százaléka támogatta, míg Tóthot 22, de emellett nagy, 34 százalékos volt a bizonytalanok aránya. Abból a mérésből kiderült az is, Hadházyt momentumos, jobbikos, párbeszédes, kutyapártos és LMP-s szavazók támogatják inkább, míg a DK-sok és szocialisták többsége Tóth mögött állt.

Ráadásul a nyár folyamán Hadházy tovább növelte előnyét az áprilisi Medián-méréshez képest. Egy belső, nem nyilvános felmérés szerint már augusztusra megnőtt köztük a különbség, Hadházy még népszerűbb lett az előválasztók körében. Ezután jött a jelöltté váláshoz szükséges első próba, az ajánlások gyűjtése. Bár mindkettejüknek csak 400 aláírást kellett összegyűjtenie, ami egy fővárosi körzetben gyorsan letudható rutinfeladatnak számít, a miniszterelnök-jelöltekhez hasonlóan ők is versenyt csináltak ebből: a valóban jól mozgósító Tóth azt hangsúlyozta, hogy 2 óra alatt összegyűjtötte a szükséges számú támogató aláírást, Hadházy viszont azzal vágott vissza, hogy ő végül számszerűen többet adott le, mint Tóth.

Mindenesetre amennyiben Tóth is tisztában volt az említett augusztusi kutatás által mutatott tendenciákkal, vélhetően ő is úgy értékelte, hogy ezt a hátrányt aligha tudja behozni, esélyein pedig valóban nem javított, hogy az addig őt támogató Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt a múlt pénteki tévévitában jelentette be: kihátrál mögüle, “az újabb fejlemények tudatában” már nem tudja támogatni. Ez azután történt, hogy Hadházy nyilvánosságra hozta: Tóth egy alapítványba rejtett több százmilliós vagyont, amit vagyonnyilatkozatában sem említett meg. Bár Tóth azzal reagált, hogy ezt nem is kellett feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában, a hétvégén sorban állt ki mögüle a korábban őt támogató Párbeszéd, majd a Jobbik és végül a DK is.

Akárhogy is, Tóth Csaba hétfőn bejelentett visszalépése végül egyszereplőssé tette az előválasztási mezőnyt Budapest 8-as körzetében. A kedd estig tartó voksoláson az újonnan érkezőknek kiadott szavazólapokon le kell húzni Tóth Csaba nevét, így már érvényesen csak Hadházy Ákosra lehet voksolni, és az online szavazásnál is csak őt lehet majd “választani”.

Az előválasztás során eddig Tóthra leadott szavazatok – legyenek papíralapúak vagy online voksok – elvesznek, nem számítanak a végeredmény szempontjából. Az eredményhirdetésnél közölt részvételi adatok és a külön Hadházyra leadott szavazatok összevetéséből azonban talán becsülhető lesz, hogy a visszalépésről szóló bejelentésig körülbelül mennyien szavaztak Tóthra.