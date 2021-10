Anyaország :: 2021. október 8. 08:10 ::

A prolinál is mélyebbre, cigány szintre süllyesztette Jakab a Jobbikot: egyre több "erőforrás" lép be a pártba az ő stílusa miatt

"Rasszista, szélsőjobboldali múltja miatt a cigányok egy része máig elutasítja Jakab Péter pártját. Mások viszont támogatják: hisznek abban, hogy az a korszak végleg lezárult" - írja a Népszava.



Fotók: Pavel Bogolepov / Népszava

– Ma már nem számít kivételes esetnek, hogy romák belépnek a Jobbikba, van olyan település Borsodban, ahol a párt helyi szervezetét is cigányok alapították – állította Lakatos Béla, Ács volt ( fideszes, majd momentumos ) polgármestere a közelmúltban egy cigánypolitikai fórumon. "Hittük is, meg nem is. Némi kutakodás után azonban bebizonyosodott: úgy igaz, ahogyan mondta" - írja a lap.

Girincs nem egészen ezerlelkes falu a tiszaújvárosi járásban, a helyiek becslése szerint 95 százalékban cigányok lakják. Barna Zsolt háza nem messze a rendezett faluközponttól található, a főút mellett. A 41 éves, feleségével négy gyereket felnevelő kőműves sokfelé megfordult az országban. Különösen büszke arra, hogy részt vett a Puskás Aréna felépítésében. Pár évvel ezelőtt megroppant a dereka, a lábát műteni kellett. Azóta nem tud nehéz fizikai munkát végezni.

– Girincsben az emberek egymást viszik dolgozni – mutatja be a települést. Mindig akad valami: állványozás, vasbetonszerelés, szőlőszüret.

Barna Zsolt a Jobbik aktivistája, de a pártba nem lépett be. A párttagság nem férne össze azzal, hogy egy civil szervezet, az Együtt a cigányságért Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesület elnöke. Sok rosszat hallott a Jobbikról, és arról a Bíró Lászlóról is, aki 2020 októberében az ellenzék jelöltje volt a tiszaújvárosi körzetben tartott időközi parlamenti választáson.



Barna Zsolt

– Akkor se szavazok a Jobbikra, ha leteszel elém 100 ezer forintot – idézi egyik cigány ismerősét Barna Zsolt. Személyes tapasztalatai viszont arról győzték meg, hogy hatalmasat változott az a párt, amely hajdan a Magyar Gárdáról és cigányellenes felvonulásairól vált "hírhedtté". Barna Zsolt 2010-ben még meggyőződésből szavazott a Fideszre, 2014-ben és 2018-ban már csak azért, mert "jött valaki, hogy Zsolti, ezt kellene behúzni". Mostanában ugyanolyan kormányváltó hangulatot érzékel, amilyen 2010 előtt volt.

– Nem jó ez a kormány. Meghal az ember, mielőtt időpontot kapna a kórházban – mondja.

És hogy miért éppen a Jobbikot választotta? Az összes párt politikusait meghallgatta, elment Jakab Péter jobbikos pártelnök és Bíró László választási fórumára is. Bármilyen meglepő, egyedül ők beszéltek arról, milyen fontosnak gondolják a cigányság integrációját. A szavak tettekben is megnyilvánultak. Barna Zsolt másfél éve van kapcsolatban Bíró Lászlóval. A jobbikos politikus tevékenyen segít, részt vesz élelmiszer-, ruha- vagy éppen iskoláknak szánt bútoradományok szervezésében. A közreműködésével sikerült megakadályozni, hogy egy gyereket elszakítsanak a családjától, és állami gondozásba vegyenek.

– Megyaszó, Ónod, Hernádnémeti, Tiszalúc – sorolja a teljesség igénye nélkül Barna Zsolt azokat a borsodi településeket, ahol cigányok is csatlakoztak a Jobbikhoz. Bizonyos falvak nevét inkább nem szeretné nyilvánosságra hozni. A cigányok függnek a kormánypárti önkormányzattól, még bajuk lehet belőle. Úgy érzi, nem alaptalanul aggódik. Bár az általa vezetett civil szervezetet távol tartja a pártpolitikától, a Facebookon egyszer megjelent egy fotó, amelyen közösen szerepelt Bíró Lászlóval: azóta valahogy egyesülete minden pályázatát elutasítják.

Barna Zsolt jó kőművesként ezzel búcsúzik: – Nincs olyan fal, amit nem lehet lerombolni, és amit nem lehet újraépíteni.

Hejőbába csak két faluval van odébb Girincstől, de már egy másik választókerülethez, a "borsodi 7-eshez" tartozik. A közel kétezres településnek mintegy 10-20 százaléka cigány.

Nótár László Róbert a falu legszélén, a szántóföld szomszédságában építkezett 2004-ben. Az önkormányzatnál azt ígérték ugyanis, hogy nemsokára abban az utcában is lesz aszfaltút. Nem lett, és azóta sincs. A 45 éves férfi nehezen fojtja vissza az indulatait, amikor arról beszél, milyen "csúnyán becsapták". Kitanult egy igen ritka és jól fizető szakmát, amit úgy hívnak: ipari technológiaszerelő bádogos. Több helyen dolgozott külföldön, nős, három gyereke van. A Fideszre egyszer szavazott, még 1998-ban: egy ciklus elég volt ahhoz, hogy megváltozzon a véleménye. Nem bocsátja meg Orbán Viktornak, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz újra hatalomra került, a kormány elvette a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat és csökkentette a rokkantnyugdíjakat. Nótár László Róbertet mindkét intézkedés érzékenyen érintette. A magánnyugdíjpénztáron nagyjából 3 millió forintot bukott, rokkantnyugdíjas édesanyja jövedelme pedig a harmadára, 90 ezer forintról alig több mint 30 ezerre apadt.



Nótár László Róbert

Amikor szóba hozzák, hogy a parlamenti választás közeledtével a Fidesz beindítja a nagyüzemi pénzosztást, a fejét rázza: – Most már azért kezdünk tisztán látni.

Barna Zsolthoz hasonlóan régebben ő se politizált aktívan. A sokáig általa is elutasított Jobbik nála akkor került képbe, amikor "azok a szélsőségesek, akiktől "viszolygott", kiléptek, és átmentek a Mi Hazánkba". Megtetszett neki Jakab Péter "stílusa és a határozottsága". – A korrupció olyan szinten folyik, hogy annak, aki kicsit is tájékozott, csípi a szemét. Ezzel szemben kemény fellépés kell – indokolja szimpátiáját.

Megkereste a választókerület jobbikos vezetőjét, majd öt fővel megalakította a párt helyi szervezetét. Ahhoz, hogy alapszervezetnek minősüljenek, tíz emberre lenne szükség. "Ennek is eljön majd az ideje" – vetíti előre Nótár László Róbert, a hejőbábai jobbikos elnök.

Csendben bólogatva hallgatja a beszélgetést Poros Beáta, az elnökhelyettes. Foglalkozását tekintve bolti eladó, származását nézve "nem cigány". Régóta ismerik egymást, annak idején együtt jártak iskolába. A jobbikos szervezetüknek amúgy van még egy cigány tagja.

"Mi van, ki akarod irtani a cigányokat?" – ezt egy helyi cigány vetette oda neki, amikor hírét vette, hogy jobbikos szervezetet alapít. Nótár László Róbertnek erre az a válasza, hogy nem a múltat, hanem a jelent kell nézni. Más kérdés, hogy még a mostani néppártosodott Jobbikban is várhatók lemorzsolódások – utalt az ózdi alpolgármesterre, akiről kiderült, egy fotón karlendítéssel pózolt. Nótár László Róbert erősen reménykedett Jakab Péter jó szereplésében, de hangsúlyozta, ha végül valaki más lesz Orbán Viktor kihívója, bárki legyen is az, a kormányváltás érdekében ő támogatni fogja: ez csak természetes.

Egyre jobban nyitnak a cigányok felé

A Népszava az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) több képviselőjét is megkérdezte: személyesen vagy hallomásból ismernek-e cigányokat, akik beléptek a Jobbikba? Volt, aki már a kérdésen is meghökkent, volt, aki azt mondta, hogy személyesen ugyan nem, de hallomásból ismer jobbikos romákat. Másoknak a személyes ismeretségi körében is vannak cigányok (például a Hajdúságban), akik tagjai Jakab Péter pártjának. Az ORÖ egyik képviselője kijelentette: