A Fidesz kénytelen áthangolni a "Gyurcsány embere, Gyurcsány színháza"-kommunikációt

Miután Gulyás Gergely azt mondta múlt szerdán, hogy Karácsony Gergely győz, az ATV most megkérdezte a visszalépés után. Azt válaszolta a Miniszterelnökségi Sajtóiroda: Márki-Zay alkalmasabb “a Gyurcsány-bábszínházban”.

“Gulyás Gergely töredelmesen elnézést kér Karácsony Gergelytől és Gyurcsány Ferenctől. A főpolgármestertől azért, mert olyan szerepben tüntette fel, amelyet Gyurcsány Ferenc nem neki szánt. Gyurcsány Ferenctől pedig azért, mert szellemesebb forgatókönyvíró, mint gondolta” - ezt válaszolta a Miniszterelnökségi Sajtóiroda, miután rákérdeztek: Gulyás Gergely miniszter legutóbb a Kormányinfón az ATV kérdésére teljesen biztosra mondta, hogy Karácsony Gergely lesz az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelölti versenyének a győztese, mert ez Gyurcsány Ferenc forgatókönyve.

Arra a kérdésre múlt szerdán, hogy a kormánykommunikáció miért számít Karácsony Gergely győzelmére, a miniszter azzal válaszolt: valójában nincs is verseny az ellenzéki pártok között, hiszen az a verseny, aminek a vége nyitott. De "ennek az egész showműsornak a vége nem nyitott, hanem egy előre koreografált forgatókönyv szerint zajlik". A főpolgármester lesz majd győztes, “addig még lehet néhány vitát folytatni, és ezt a színjátékot tehetséges és kevésbé tehetséges színészekkel űzni. A végeredmény így is olyan biztos, mint az, amilor egy darab vége már a történet elején is ismert” - fogalmazott Gulyás Gergely múlt szerdán.

Most Márki-Zayról: alkalmasabb Gyurcsány bábszínházában…

“A párt és parlamenti támogatottság nélküli Márki-Zay sokkal alkalmasabb Gyurcsány Ferenc bábszínházában főszereplőnek, mint a főpolgármester” - reagáltak a Miniszterelnökség részéről arra is, hogy Karácsony Gergely visszalépése után ki a “favorit”.

(atv nyomán)