Az MMM miniszterelnök-jelöltje ezúttal is hosszan beszélt Orbán Viktor kampányáról:

Az én véleményem a PC-ről az, hogy nem azzal tudunk segíteni a homoszexuális embereken, hogy ha nem beszélünk a homoszexualitásról. Orbán Viktor óriási hibát vétett a saját ostoba szempontjai szempontjából, azzal, hogy témává tette. Az összes településen kint vannak ilyen plakátok, hogy szexuális propaganda és hasonlók. Mert a gyerek, amikor sétál az apukájával, akkor megkérdezi, hogy apuka, az micsoda? Tehát ha ő nem akart volna beszélni eddig a homoszexualitásról…

Most már azt is tudja mindenki, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg. Most már mindenki tudja, hogy mi az, hogy transzszexuális. Orbán Viktor olyan témává tette, hogy az emberek elkezdtek róla beszélni.