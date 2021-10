Anyaország :: 2021. október 11. 21:38 ::

NKI: a Magyar Posta nevével élnek vissza kiberbűnözők

A Magyar Posta nevével visszaélő adathalász üzenetek miatt adott ki figyelmeztetést hétfőn a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI).

Honlapjukon is közzétett rendkívüli tájékoztatójukban azt írták: jelentős növekedés tapasztalható a csomagszállítás ürügyén érkező, valójában azonban a felhasználók személyes adatainak ellopására készített úgynevezett adathalász levelek terjedésével kapcsolatban. Azt írták: az üzenetek első ránézésre is gyanút kelthetnek, a nyelvtani hibák és a hivatalostól eltérő nyelvezet - például tegező megszólítás - miatt. Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a káros weboldalak sok esetben rendkívül jól utánozzák a valódi felületek arculati elemeit, például logók, színek, tipográfiai jellemzők lemásolásával, azonban a weboldal címe ekkor is árulkodó lehet.

A kibervédelmi intézet azt javasolja, soha ne kattintsanak az e-mailben érkező bejelentkezési, vagy személyes, illetve érzékeny adat megadását kérő üzenetekben szereplő hivatkozásokra, hanem minden esetben külön keressenek rá az adott cég, vagy szervezet hivatalos weboldalára, és ott bejelentkezve ellenőrizzék a kapott üzenet valóságtartalmát. Továbbá, ha valaki munkahelyi e-mail fiókjába érkezik gyanúsnak ítélt levél, jelölje meg "spam" üzenetként, valamint értesítse a szervezet információbiztonsági felelősét, rendszergazdáját.

Kitértek arra is: előfordulhat, hogy az adathalász üzenetek csatolmányt is tartalmaznak (például egy word dokumentumot, egy tömörített: .iso vagy .pdf kiterjesztésű fájlt). Ezeket nem szabad megnyitni, letölteni - figyelmeztetett az NKI.

(MTI)