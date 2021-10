Anyaország :: 2021. október 13. 10:13 ::

Vona: a Jobbik vagy a DK "nemzeti tagozata" lesz, vagy Márki-Zay nyeli le őket parizerestül

A Jobbik volt elnöke "5 frontvonal, ahol eldől a Dobrev–Márki-Zay-csata" címmel írt elemzést az Indexre, ebből a harmadik szól a korábbi pártjáról, azt idézzük.



Ezt ügyesen elintéztétek, fiúk...

A Jakab- és Karácsony-árvák

Bolyong a glóbuszon közel 260 ezer olyan honfitársunk, akik részt vettek az első fordulóban, szavazatukat a főpolgármesterre vagy a Jobbik elnökére adták, most viszont egészen széttartó üzeneteket kapnak. Az ő megnyerésük minden bizonnyal döntő jelentőségű lesz, ez viszont már nem logisztikai, hanem politikai feladat. (Van még 21 ezer, Fekete-Győr Andrást támogató szavazó is, de egyrészt a Momentum beállt MZP mögé, másrészt ez nem is akkora szám, hogy királycsináló erőt képezzen.)

A sors furcsa fintora és a helyzet szürrealitásának bizonyítéka, hogy a 99 Mozgalomból szinte egyedül a főpolgármester állt Márki-Zay mögé, harcostársainak 99 százaléka nem követte. Ettől persze ők még nem lettek Dobrev Klára-szavazók, ám szabad prédák igen, és nem csak hódmezővásárhelyi ragadozóknak.

A jobbikosok fejében sem tisztább a kép. Jakab Péter ugyan elvileg senkit sem támogat, gyakorlatilag viszont mindenkit támad, aki Dobrev Klára győzelmét veszélyezteti.

Talán létezik a Gyurcsány–Jakab-paktumnak egy titkos paragrafusa?

Nem tudjuk, de akár van, akár nincs, a Jobbik-szavazóknak valamelyik ujjukba bele kell majd harapniuk.

Támogassák Dobrevet, akinek férje és elnöke ellen annak idején párttá alakultak, és ezzel induljanak el a „DK nemzeti tagozata” tábla felé vezető úton?

Vagy azt az MZP-t, aki letolta vezetőjüket a dobogóról, győzelme esetén pedig olyan pártot alapíthat, amely parizerestül nyeli le a Jobbikot?

Akárhogyan is lesz, Dobrev és Márki-Zay a következő napokban mindent megtesz majd, hogy a Karácsony- és Jakab-árváknak menedéket nyújtson.