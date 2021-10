A kitiltások egyébként nagyban összecsengenek az Egyesült Államok kormánya által hivatalosan veszélyesnek tartott személyekkel és szervezetekkel. Ezeket a Facebook három különböző sávba sorolta be.

A legfelső, legsúlyosabb megítélés alá tartozó sávba került személyek és oldalak "súlyos offline károkozás" miatt kerültek ide, vagyis civilek elleni erőszakos cselekmények, szervezett bűnözéssel való összejátszás, illetve "védett tulajdonságokon alapuló károkozás" melletti kiállás miatt. Ide tartoznak a terrorcsoportok és terroristák is értelemszerűen – ezen csoportok vagy személyek dicsérete, támogatása vagy megjelenítése a tartalom eltávolításával jár.

A második sávba "erőszakos, nem állami kötődésű cselekvők" tartoznak, mint a szír polgárháború lázadói. Ezek esetében korlátozott, erőszakhoz nem köthető dicséretet enged csak a Facebook, de minden mást eltávolít.

A legenyhébb, harmadik sávba olyan szervezetek és személyek kerültek, amelyekről a Facebook megállapította, hogy megsértik a "gyűlöletbeszédre és a veszélyes szervezetekre" vonatkozó irányelveit, vagy "offline erőszak elkövetésének szándékát" mutatják, ugyanakkor "korábban nem feltétlenül követtek el erőszakot, vagy védett tulajdonságaik alapján nem feltétlenül szorgalmaztak erőszakot mások ellen".

A lépéssel párhuzamosan a Facebook minden egyént vagy csoportot letiltott, amely bekerült a lista bármelyik sávjába – az első sávba kerültek 70 százaléka egyébként terrorizmushoz köthető szervezet vagy egyén, de van ötszáz "gyűlöletkeltő" csoport is köztük.

Az Intercept által közzétett listán szereplők 53,7 százaléka terrorizmushoz köthetőnek, 23,3 százaléka "militarizált társadalmi mozgalomnak", 17 százaléka "gyűlöletcsoportnak", 4,9 százaléka bűnözőnek, és alig 1 százaléka "erőszakos nem állami szereplőnek" minősül.

Magyarok a listán

A több mint négyezer szereplőt tartalmazó listán 26 magyar kötődésű említés található, köztük zenekarok, szervezetek, illetve a Facebookról még 2017-ben letiltott Kuruc.info is (nem "még" 2017-ben, hanem még 2013-ban , amikor az egyik legtöbb követővel rendelkező ilyen jellegű Facebook-oldal voltunk... - a szerk.), de megtalálható a listán a Nyilaskeresztes Párt is. Szerepel a listán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is – bár magyar szervezetként vannak feltüntetve, a nevük valamiért horvátul szerepel (Omlandinski pokret 64 µupanije).