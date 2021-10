Anyaország :: 2021. október 15. 14:01 ::

Dúró: a baloldal mentelmi joghoz való viszonyából jól látszik, mennyire gondolják komolyan az elszámoltatást

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot - fejti ki alább folytatódó közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A baloldal úgy beszél elszámoltatásról, hogy rendre megszavazzák saját maguknak és a fideszeseknek is, hogy fenntartják a mentelmi jogot, hiába jelentik fel a politikusokat sokszor egyszerű emberek. Ez egy idejétmúlt politikusi privilégium, amelyet meg kell szüntetni ahhoz, hogy az elszámoltatás elkezdődjön, de ezt egyetlen párt sem vállalja be a Mi Hazánkon kívül. Ebből is látszik, hogy mennyire gondolják komolyan az elszámoltatást: semennyire.