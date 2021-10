Anyaország :: 2021. október 18. 19:03 ::

Az előválasztás kapcsán is a szokásos színvonaltalanság zajlott a parlamentben: a ballibek diktatúráztak, a jobblibek gyurcsányoztak

A balliberális előválasztásról volt szó hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Visszatért a demokrácia a szörnyű diktatúrába

Szabó Tímea (Párbeszéd) a hétvége eseményeit úgy értékelte, az ellenzéki "előválasztással Magyarországra visszatért a demokrácia", közel egymillió ember mozdult meg, hogy a Fidesz-KDNP-t "eltakarítsa a kormányból". Hozzátette: összeállt a 106 egyéni ellenzéki képviselőjelöltből álló "győztes csapat" és a választók döntöttek a miniszterelnök-jelölt személyéről is, aki Márki-Zay Péter lett. Közölte, a hat ellenzéki párt mától összezár, mert csak így állíthatja meg Orbán Viktor 11 éve tartó ámokfutását. Jelezte, a kormányzás is hatpárti lesz, megszűnik az egyeduralom. Szerinte ettől a jövőképtől Orbán Viktor és a Fidesz totális pánikba esett, beindult a pánikkormányzás, és igyekeznek még többet hazudni, lopni és a hatalmukat bebetonozni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kormánypártokra a legutóbbi választáson közel hárommillióan szavaztak. Ha közel egymillió résztvevő az előválasztáson a demokrácia újraéledése, akkor hárommillió szavazó háromszorosan jelenti ugyanezt - közölte. Felvetette, hogy a Párbeszéd néhány napja még arról beszélt, hogy a kormánypártok félnek Karácsony Gergelytől, aki az MSZP-Párbeszéd-LMP előválasztási miniszterelnök-jelöltje volt. Azóta a főpolgármester visszalépett és az odáig vezető út súlyos és szórakoztató jelenetekkel volt kikövezve - mondta. Bírálta Karácsony Gergelyt, szerinte ugyanis az utóbbi hónapokban csak kampányolt, nem foglalkozott Budapesttel. Közölte, a fővárosban soha nem látott dugók vannak, romlik a közbiztonság és köztisztaság. Budapest az elmúlt hónapokban kampánypódium volt, de a főváros ennél többet érdemel - hangoztatta, majd azt mondta, mindenki érdeke, hogy Karácsony Gergely végre elkezdje a munkát, ehhez a kormány minden támogatást megad.

Gyurcsány és az LMP

Keresztes László Lóránt (LMP) is az előválasztást értékelte, szerinte ez ad reményt arra, hogy végre változás lesz az országban. Szerinte az előválasztási kampányban a kormánypártok kampányoltak a legaktívabban, emellett aláírást gyűjtöttek az ellenzék ellen és ostoba, primitív lejárató videókat tettek közzé. Kifogásolta, hogy a kormánypártok 24. alkalommal szavazták le az ügynökakták nyilvánosságát, hogy letették a kínai érdekeket szolgáló Budapest-Belgrád-vasútvonal alapjait, amely Mészáros Lőrinc cégének hoz újabb 300 milliárd forintos megrendelést. Szijjártó Péter a paksi beruházás tervdokumentációjának elutasítása miatt nem a magyar embereknek adott magyarázatot, hanem azonnal Moszkvába repült, mert berendelték a Roszatomhoz - mondta. Hozzátette: az ellenzék jelenleg szakmai szervezetekkel keresi a megoldást azokra a problémákra, amelyet a Fidesz-KDNP kormányzása okozott.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára szerint az a párt, amely Gyurcsány Ferenccel szemben jött létre, most neki kampányol. Azt mondta, Gyurcsány Ferenc rendkívüli módon szereti a hatalmat, átmentette magát a rendszerváltáskor és 2009-ben is. Hozzátette: Gyurcsány Ferenc nem egy olyan ember, aki a második vagy a harmadik helyre jelentkezik be, ha egy listán rajta van, ha egy kormányban szerepet vállal, akkor ő első akar lenni. Közölte, a magyar politikai megújulás alapja lenne a baloldalon, ha Gyurcsány Ferencet egyszer és mindenkorra ki tudnák zárni saját politikai körükből. Véleménye szerint nem történt semmi lényegi változás a baloldalon, ugyanaz a baloldal vezetője, mint aki 2006-ban az őszödi beszéd, aki 2008-2009-ben a megszorítások idején volt. Az egész előválasztás arra volt jó, hogy Gyurcsány Ferenc hatalmi túlélését minden neki behódoló párt megsegítse.

Negyedik "magyar" köztársaság és Észak-Korea

Varju László (DK) szerint a minden várakozást felülmúló sikerrel zárult előválasztáson a választók kinyilvánították, hogy nem kérnek a Fidesz pártállami rendszeréből. Közölte, az előválasztás folyamatában az ellenzék is jelentős változáson ment keresztül. A DK az ellenzék erős pártjaként szilárdította meg pozícióját - jelentette ki, hozzátéve: a DK progresszív baloldal pártjaként mindenkit képviselni fog a következő időszakban. Elmondta, nagyon nehéz, feszültségekkel terhelt héten vannak túl, békét kell teremteni az ellenzéken belül és az a helyes, hogy ha senki nem akar utólag olyan szabályokat átírni, amelyekben a hat párt már megállapodott. Magyarország helyreállítását, a negyedik magyar köztársaság létrehozását, valamint a kiszervezett állami hatalom visszavételét nevezte meg célként.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt tette szóvá, hogy Varju László egyedüli jelölt volt körzetében az előválasztáson, szerinte Észak-Koreában működnek így a dolgok. Közölte, az előválasztás egy dologra volt jó, a DK és Gyurcsány Ferenc megerősödésére. Paktumot kötöttek Márki-Zay Péterrel, a serpa szerepét most nem Medgyessy Péterre, hanem a hódmezővásárhelyi polgármesterre osztották - hangoztatta. Kijelentette, nem fogják hagyni, hogy Gyurcsány Ferenc baloldali kormányzása visszatérjen, amikor Magyarország elvesztette gazdasági és politikai szuverenitását, morális válságba került.

Az MSZP mint a fiatalok hangja

Tóth Bertalan (MSZP) felszólalásában történelmi eseménynek nevezte az előválasztást, majd arról beszélt: a demokrata ellenzéki szövetségen belüli versengés véget ért. Támogatásáról biztosította a megválasztott miniszterelnök-jelöltet, és azt mondta: ezt várják el a többi ellenzéki párttól is. Márki-Zay Pétertől pedig azt várják, hogy hallja meg a fiatalok és a nélkülözők hangját - tette hozzá. Kiemelte: a szocialisták ragaszkodnak ahhoz, hogy 2022 után évente tizenötezer bérlakás épüljön fiataloknak és nélkülözőknek a helyi önkormányzatok bevonásával, valamint ahhoz, hogy évente 200 ezer lakás felújítása valósuljon meg.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazott: az összevissza beszélés oda sodorta az MSZP-t, hogy most már a DK sem a nagy pártok közé sorolja őket. Hangsúlyozta: a szocialisták kormányzásuk alatt nem tették könnyebbé az emberek lakhatását. Megszüntették a forinttámogatott lakáshiteleket, devizahitelekbe kergették az embereket, és a lakásfenntartást sem tették egyszerűbbé, amikor tizenötször emelték a rezsi árát - jegyezte meg.

Kirekesztő Békemenet miatt aggódik Klára lakája



Jakab Péter (Jobbik) az előválasztás eredményére reagálva azt mondta: pártjuk tartja magát az adott szóhoz, "teljes mellészélességgel" támogatják Márki-Zay Pétert, és ezt kérik a választóktól is. Most nincs helye a "fanyalgásnak", a sértődésnek és a széthúzásnak, a győztest mindenkinek támogatnia kell, mert csak így van esély legyőzni az Orbán-rendszert - vélekedett. A Békemenetet "a gyűlölet, az uszítás és a kirekesztés" politikájaként jellemezte, majd azt mondta: a jövő Magyarországa olyan lesz, mint az ellenzéki összefogás, egységes, de sokszínű. Nemzeti minimumnak nevezte, hogy győzelmük esetén elszámoltatás lesz, román mintára felállítanák a magyar korrupcióellenes ügyészséget, és börtönbüntetést helyezett kilátásba Polt Péter legfőbb ügyésznek.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett arra, hogy a baloldal új miniszterelnök-jelöltje elmélkedett arról, hogy a lámpavast mire lehetne használni. A Jobbikot és Jakab Pétert az előválasztás vesztesének nevezte, mert annak ellenére, hogy feladták egykori nemzeti pártjukat és a baloldali politikusok "lába elé tették" azt, kiszavazták őket az előválasztáson. Felidézte, hogy a Jobbik létrehozásakor a párt alapszabályában elsődleges feladat volt a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a hatalomból. Most azonban már közös plakátokon tündökölnek a posztkommunista jelöltekkel, és aláírtak a szélsőséges liberálisoknak - emelte ki.

Fidesz: Gyurcsány

Kocsis Máté (Fidesz) az ellenzéki előválasztást színjátéknak nevezve úgy értékelt: a baloldal szerint 6-700 ezer ember vett részt ebben, de azt elmulasztották elmondani, hogy kétszer ennyien írták már alá a kormánypártok petícióját, jelezve, hogy nem kíváncsiak a baloldalra. Azt javasolta az ellenzéknek, mielőtt eredményt hirdetnek, várják meg, amíg a Fidesz-KDNP is indul a választáson. Úgy vélte, egy nagy győztese lett a színjátéknak: Gyurcsány Ferenc és a DK. Szerinte a következő parlament legnagyobb baloldali frakciója a Gyurcsány Ferenc által uralt képviselőcsoport lesz, ők fogják megmondani, hogy a baloldalon mi a követendő politikai magatartás. A frakcióvezető szerint a baloldali pártokat "bedarálta a nagy gyurcsányi gépezet": a szocialisták most kerültek a sír szélére, a Jobbik Jakab Péter vezetésével elvesztette a szavazói kétharmadát, a Momentum szintén nem néz túl fényes jövő elé, az LMP már csak "fotoszintetizál", a Párbeszéd pedig sosem létezett.

Kocsis Máté úgy vélte: a baloldalnak az eddigi "üdvöskéi" - Bajnai Gordon, Botka László, Karácsony Gergely - után most éppen már "messiásuk" van Márki-Zay Péter személyében, de az ő nyilatkozatai világossá tették, hogy "esze ágában nincs" "Gyurcsány-mentesíteni" a magyar közéletet.

Márki-Zay Péter szövetségről, közös kiállásról, és közös kormányzásról beszélt, tehát ő lesz "az a szerencsés nyertes, aki visszasegítheti a hatalomba Gyurcsány Ferencet" - mondta. "Önök Gyurcsány Ferenctől eljutottak Gyurcsány Ferencig" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a Márki-Zay-Gyurcsány-paktum életbe lépésével mehet tovább minden a baloldal forgatókönyve szerint. Ugyanakkor - folytatta - a magyarok nem akarják ezt a műsort tovább nézni, így a Fidesz-KDNP folytatni fogja az aláírásgyűjtést, hogy a baloldal is megláthassa, mit jelent a valódi többség.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy értékelt: az előválasztásnak nevezett folyamat lényegi változást nem hozott, a baloldal nem rendezte a múlthoz való viszonyát, ugyanazok a csoportok jelentkeznek be kormányzati pozícióért, a különbség annyi, hogy "most mást raknak a plakátokra, illetve a kirakatba". Szerinte egy igazi "karrierbaloldalit" választottak miniszterelnök-jelöltnek Márki-Zay Péter személyében, akinek állásfoglalásai is egyértelművé teszik, hogy paktumot kötött a baloldallal. "Melyik jobboldali politikus dolgozna a posztkommunisták sikeréért?" - tette fel a kérdést.

Szerinte Márki-Zay Péter "szépen betagozódott" a baloldalba, támadja a rezsicsökkentést, támogatja a migrációt, ellenzi a minimálbért, és azokkal fogott össze, akik a saját népükre lövettek, megvonták a külhoni magyaroktól a támogatást. "Aki távolról és közelről is úgy tűnik, mint egy baloldali politikus, páros és páratlan napokon is úgy cselekszik, mint egy baloldali politikus, az nem más, mint egy baloldali politikus" - fogalmazott. Megjegyezte: nem a jövő kopogtat odaátról, hanem a "rozsdás múlt", amit nem szeretnének beengedni.

(MTI nyomán)