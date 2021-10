Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. október 21. 14:38 ::

Karácsony adott egy kis ízelítőt a DK-s elvtársai zsarolási módszereiből

A főpolgármester közlése szerint nem olyan SMS-ek vannak a telefonjában elmentve, amelyekkel el lehet menni a rendőrségre feljelentést tenni, de most is "nagyon kemény üzengetések mennek".



Ezért nem lenne hosszú életű MZP miniszterelnöksége...

- A DK vérmérséklete más, mint az összes többi párté. Én ezeket beáraztam. Azokból a fenyegetésekből, amiket az ember mindig megkap, még soha nem lett semmi. - De mi, például, hogy nem lesz többet főpolgármester? - Hát például. Igen.

Ez a párbeszéd zajlott le a Jelen című lap videóblogjában , amikor Karácsony Gergely főpolgármester arra a kérdésre válaszolt, hogy miként kell elképzelni az általa többször említett DK-s zsarolási kísérleteket.

Nem piszlicsáré előterjesztések leszavazására kell gondolni a Fővárosi Közgyűlésben, hanem arra, hogy felrobbantják az egészet, azaz az ellenzéki együttműködést.

Karácsonyt elmondása szerint politikai pályafutása alatt már többször próbálták megzsarolni, sőt azzal is fenyegették, hogy "tudom, hová jár a gyereked óvodába", ő azonban ezeken már túl van, nem veszi komolyan.

Nem olyan SMS-ek vannak a főpolgármester telefonján, amivel el lehet menni a rendőrségre feljelentést tenni, ő nem is küld ilyeneket, mert nem tartja helyes eszköznek, ezzel együtt "nagyon kemény üzengetések mennek most is". (Gyurcsány egyébként felhatalmazta arra, hogy hozza nyilvánosságra a korábban említett zsaroló SMS-eket, ám Karácsony nem élt a felkínált lehetőséggel, hanem azokat inkább már fenyegetőzésnek nevezte.)

A konkrétumokról szólva azt mondta az interjúban, hogy bár az előválasztás második fordulója előtt nagyon sok polgármester állt ki Dobrev Klára mellett, ismerve a saját kerületükben lévő közgyűlési helyzetünket, ezek a vezetők végül nem Dobrev Klárára szavaztak.

(Index)