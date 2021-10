Kuruc.info

Anyaország, Extra :: 2021. október 25. 12:55 ::

Kónya Imre önmagát ugratja, jó barátja, Gulyás Gergely támogatja

Néhány napon át fizetett hirdetésként jelenttette meg a Magyar Nemzet a kormánykifizető helyként működő Batthyány Alapítvány közleményét arról, hogy az idén Kónya Imre ügyvédnek, volt MDF-es (MDNP, Centrum Párt) politikusnak ítélték oda a gróf Batthyány Lajos-díjat, Bogyay Katalin újságírónak, volt ENSZ-diplomatának pedig a gróf Zichy Antónia-díjat.



Kónya Imre és Bogyay Katalin (a két kitüntetett a kép két szélén)

A fizetett hirdetés terjedelmére azért is szükség volt, mert hosszan felsorolták a Bíráló Bizottság tagjait, valamennyi funkciójukkal. Mivel ez nem a reklám helye, csak a példa kedvéért említjük meg, hogy volt köztük színésznő, migrációkutató, terrorelhárító orvos, könyvtáros és hadtörténész is. Ők csak tudják, hogy a két kitüntetett miért „példakép minden magyar számára”, ahogy ezt a közlemény címében is kifejezik. A költői túlzást azonban a csinált giccses ünnepélyesség ellenére sem kötelező elfogadni a hétköznapi realitások talaján. Nekünk elsősorban Kónya Imre a megmosolyogtató, s kevésbé Bogyay Katalin, aki ugyan televíziósként alig hagyott nyomot, diplomataként tán többet. (Bár Katalin asszony érdemei mellett némi derűvel idézzük a korosodó párizsi és New-York-i külügyérek azon megjegyzését, miszerint volt idő, amikor egyetlen jól fésült szőke előkelőség sem húzott olyan illatfelhőt maga után a tárgyalótermekben és a fogadásokon, mint a csinos magyar hölgy, akinek egyébként is tolakodó „várományosokkal” teli nagy udvartartása volt, annak minden további lehetséges előnyével.)

Korábbi írásainkban már említettük Kónya karrierista jellemvonásait, hiúságát, felfokozott szereplési vágyát, narcisztikus magamutogatását.

Erősen kötődik Gulyás Gergelyhez, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, akit 19 éves kora óta ismer, mindenhol barátjának nevezi, hivatkozik rá, és soha sem mulasztja el méltatni tehetségét, rátermettségét. Gulyás cserébe feldicséri Kónyát, a rendszerváltás hősének tartja, szuper jó véleményét kitüntetésekkel és ilyen-olyan címeken kifizetett pénzekkel is kifejezi. Ezt pedig azzal viszonozza Kónya, hogy a jelenlegi hatalomnak tetsző nyilatkozatokat tesz a legkülönbözőbb aktuálpolitikai kérdésekről. Kettőjük kebelbarátságáról minden alkalommal sajtónyilvános fényképek is készülnek.

Kónya Imre ügyvéd az MDF Pest megyei listájáról került be az Országgyűlésbe 1990-ben. Antall József sokáig keresett, de mivel nem talált az igényeinek megfelelő frakcióvezetőt, egy közös toalettlátogatás alkalmával megszólította a mellette vizelő szakállas jogászt, hogy lenne-e kedve esetleg elvállalni ezt a funkciót. Kónya nem hagyta abba a megkezdett mozdulatát, de mire befejezte, habozás nélkül igennel válaszolt, és begombolta a nadrágját.

Hálás volt Antallnak, 1990. április 29-én elsőként írta alá feleségével, Kutrucz Katalinnal a szégyenteljes SZDSZ-MDF paktumot, amellyel – az MDF elnökségének és választmányának háta mögött – átengedték a köztársasági elnök posztját a választáson legyőzött SZDSZ-nek, személyesen Göncz Árpádnak. Ezzel eldőlt több hatalmi kérdés is, így az egyik legfontosabb, a sajtó, rádió, televízió helyzete - változás nélkül, mindenki maradt a helyén. A végrehajtásról Antall megbízásából Kulin Ferenc volt MSZMP-tag gondoskodott, akiről Kőrösi Imre képviselő (MDF, független) állapította meg egyik országgyűlési felszólalásában, hogy „Aczél György legjobb magyar tanítványa" volt.



Kónya Imre és Kulin Ferenc

A paktumot Balsai István nem akarta aláírni, mert „Ezért minket fel fognak akasztani!”, mégis aláíratták vele (utána igazságügyi miniszter lett), a pártközi újratárgyalást követelő MDF-képviselőket pedig kizárással fenyegették.

Antall József halála után Kónya Imre, az MDF alelnöke, elnökségi tagja kilépett az MDF-ből, és „néppártosodott”: Kulin Ferenccel, Szabó Ivánnal, Szabad Györggyel és más „hűségesekkel” megalakították a Magyar Demokrata Néppártot (MDNP), ám súlyos választási vereséget szenvedtek, és 1998-ban nem kerültek be a parlamentbe. Kónya újra próbálkozik, egyik alapítója, vezetőségi tagja lesz a Kupa Mihály elnökölte Centrum Pártnak. De így sem jut vissza az Országgyűlésbe, 2002-ben nem érik el a bejutási küszöböt. 2005-ben aztán ügyvédünk frusztráltan visszasomfordál Dávid Ibolya és Herényi Károly MDF-jébe, amely az SZDSZ-szel tervezi jövőjét, a maradvány MDNP megalázottan egyesül vele. Együtt buknak és szűnnek meg.

Kónya pályájához tartozik – visszaugorva az időben – az a néhány hónap, amíg a Boross-kormány belügyminisztere volt (1993-94), semmi jelentős nem fűződik a nevéhez. Az átmentett állambiztonsági múlthoz nem mert hozzányúlni, igaz, ezt nemcsak Antall, de a „Hóbagoly” is alapból ellenezte, a feltört vendéglátóst kötötték régi állambiztonsági és MSZMP-kapcsolatai.

Noha Kónya ügyvédnek van mit a tejbe aprítania, Gulyás miniszter, a magasra jutott jó barát megkezdi alig titkolt támogatását, hol kitüntetéssel, hol készpénzzel. Mivel hivatalból kitűnő német kapcsolatokkal rendelkezik, 2017-ben kijárja, hogy decemberben Kónya megkapja a Nemzetközi Adalbert Díjat az Európai Békéért, Szabadságért és Együttműködésért, az indoklás szerint ezt az 1989-es Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások kezdeményezésével és az ülések vezetésével érdemelte ki.



Kónya Imre és Gulyás Gergely

Amikor Orbán 2018-ban elhatározza, hogy több mint két évig, 2019. március 15. és 2021. június 19. között a kormány „30 éve szabadon” néven megünnepelteti az ország népével az 1990-es gengszter- és módszerváltást, az emlékidőszak ápolásával kapcsolatos feladatok ellátására Kónya Imre megbízási szerződést kap Gulyás Gergelytől 10 millió 888 ezer 138 forint értékben. Fel is veszi, annak ellenére, hogy a program összeesik, s a rendezvények erőltetése, vérszegény tv-szereplések mellett sincs nagy kedve senkinek lelkesedni a történelmi kudarcért. Már csak azért sem, mert a rendszerváltás önkritikátlan elsikkasztóira bízták a megemlékezést: a létrehozott emlékbizottság húsz tagja közül csak hárman vettek részt az egykori eseményekben. Itt közöltük a névsort.

Kónya Imrének azonban magyar kitüntetés is jár az említett érdemeiért: 2019-ben megkapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.



A régi cimboraság kamatozik: kitüntetések és pénzek - Gergő és Imre

Aztán tovább hullottak a devalvált kitüntetések. Ugyanazon szerény, de felfújt és túlértékelt szerepéért Kónya 2020-ban Petőfi-díjat is kapott Deutsch Tamással együtt (ő is jeles szabadságharcos a közismert politikai semmittevésével és emberi romlottságával), de hát egy évvel korábban, 2019-ben odaítélték ugyanezt a díjat Szájer Józsefnek és Lezsák Sándornak is. Schmidt Mária és természetesen Gulyás Gergely elismerően tapsolt nekik.



Petőfi-díj a „szabadságharcosoknak”: Deutschnak és Kónyának. Jelen: Gergő és Maca

Azt is megírta a sajtó, hogy a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség 2018-2019-ben 10 millió forintot adott az Antall József néhai miniszterelnök emlékére létrehozott: antalljozsef25.hu internetes oldal fejlesztésére, bővítésére, majd 2020-ban ugyanerre a célra újabb 9 millió forintot kaptak. Az oldalt fenntartó ICD 2000 Kft. tulajdonosa évekig Kónya Imre egykori belügyminiszter volt, Gulyás Gergely barátja, ma a Kónya család érdekeltségébe tartozó üzletet Kónya Imre egyik fia viszi. Az oldal Antall Józsefről szóló cikkeket, visszaemlékezéseket vesz át és tölt fel több helyről, saját tartalom nélkül. Gulyás Gergely így is elégedett az oldallal.

És ezután következett az, amivel kezdtük: a közeli múltban Kónya Imre megkapta a gróf Batthyány Lajos-díjat is, mert - ismételt hivatkozású – tetteivel „példakép minden magyar számára”. Ami azt is jelenti, hogy lehet karriert csinálni a NER-ben is, csak be kell simulni a hűbéresi láncba, és szerezni egy támogató jó barátot, akit viszonzásul minden fórumon lájkolunk. Így korrekt és elvszerű a kölcsönösen jó együttműködés.

A cikkben említett elismerések még nem szerepelnek Kónya 2016-ban megjelent „…És az ünnep mindig elmarad?” című kötetében. De ha lesz újra kiadása, biztosan frissítik velük azt. Ez azonban nem változtat azon a véleményünkön, amit 2019-ben írtunk a könyvről: önigazoló papírgyűjtemény, történelemhamisító fércmunka, csöpög a szubjektivizmus és az önkény, könyv helyett inkább családi fényképalbumnak tekinthető Imruska rövidnadrágos korától az esküvői képekig.

Van azonban benne egy ma is alkalmazható bevált konfliktuskezelő módszer arra az esetre, ha nappal nem tudjuk megoldani életünk feszítő problémáit vagy levezetni kielégületlen vágyainkat. Kónya azt ajánlja, ami nála bevált: ilyenkor bevetette magát az éjszakai életbe, a Pipacs Bárban kezdte. Nos, ezt kéne tennie most is. Mindenféle devalvált kitüntetés hajszolása és piti haveri pénzek besöprése helyett.

Kuruc.info

