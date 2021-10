Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. október 27. 11:11 ::

Újabb idős ember próbálta árammal védeni házát a bűnözőktől - gyilkossági kísérlettel vádolják

Emberölés bűntettének kísérletével vádolja az ügyészség azt a nyíregyházi férfit, aki a tolvajoktól úgy akarta megvédeni családi házát, hogy a bejárati ajtóba áramot vezetett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint a nyugdíjas férfi nyíregyházi - ritkán használt - családi házába többször is betörtek, ezért elhatározta, hogy úgy fogja az ingatlant megvédeni a tolvajok ellen, hogy áramot vezet a bejárati ajtó kilincsébe. 2020 tavaszán a házban lévő konnektorba egy hosszabbítót dugott, majd annak a vezetékét rákötötte az ajtó fém részére, az így kialakított áramkört pedig egy távkapcsolóval működtette.

Amikor a vádlott elhagyta a házat, akkor áram alá helyezte az ajtó kilincsét, amelyben olyan áramfeszültség volt, amely alkalmas az élet kioltására. A férfi az utcai kapura „STOP, ÁLLJ!” figyelmeztető táblát helyezett el.

2021. április 8-án is áram alatt volt a bejárati ajtó, amikor a délutáni órákban két hajléktalan férfi be szeretett volna menni a házba azért, hogy ott töltse az éjszakát. Az egyikőjük betörte az ajtó üvegét, majd egy kalapáccsal akarta az ajtót szétverni (elvégre így kell eljárni, ha valaki be szeretne menni valahova... - a szerk.), miközben hozzáért az áram alatt lévő kilincshez, és áramütést szenvedett. A két hajléktalan elmenekült a helyszínről, mert azt hitték, hogy további áramütés érheti őket.



Senki sem kényszerítette a csöveseket, hogy betörjenek a házba...

Az ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben a büntetlen előéletű, idős vádlott beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor a bíróság 2 év börtönbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását 3 évre függessze fel.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik, közölte honlapján az ügyészség.